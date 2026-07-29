トーマス・ミュラーは頭の上の金色の王冠を整え、巨大な玉座に腰を下ろした。

36歳のミュラーには、歓喜するだけの十分な理由があった。元バイエルンのスターは火曜夜、MLSのシューティング・チャレンジで新記録を打ち立て、とりわけテレビ解説陣をぼう然とさせ、純粋な熱狂を巻き起こした。

ミュラーは79ポイントを記録し、前年に72ポイントを挙げていたエバンデルのこれまでの最高記録を上回った。ブラジル人のエバンデルは、ミュラーのパフォーマンス後に記録対象外でもう一度挑戦し、同じく79ポイントに到達した。するとミュラーは、FCシンシナティのこの選手に自らの王冠をかぶせた。





トーマス・ミュラー擁するバンクーバー・ホワイトキャップスは現在ウェスタン・カンファレンス首位

「スキルズ・チャレンジは大好きだ」と、ミュラーは上機嫌な様子で玉座から語った。シューティング・チャレンジはMLSオールスター・スキルズ・チャレンジの一部で、伝統的にMLSオールスターゲーム前夜に開催される。選ばれたMLSのプロ選手たちは、限られた時間内にゴール内やその周辺に設置されたできるだけ多くの的を射抜き、シュート精度を競う。

今年はミュラーのほか、アメリカ代表主将ティム・リーム（シャーロットFC）、カナダ代表のW杯GKマクシム・クレポー（オーランド・シティ）、ハビエル・ルイス（クルブ・ネカクサ）も別部門で勝者となった。

オールスターゲームは水曜夜（現地時間）、ノースカロライナで開催される。ミュラーに加え、韓国のソン・フンミンもピッチに立つ。両者は日曜日にも再び顔を合わせる。ミュラーの所属するバンクーバー・ホワイトキャップスが、ウェスタン・カンファレンス首位決戦でロサンゼルスFCと対戦するためだ。両チームは現在、勝ち点33で首位に立っている。