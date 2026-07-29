トーマス・ミュラーは頭上の金色の王冠を整えると、特大の玉座に腰を下ろした。

36歳のミュラーには、歓喜するだけの十分な理由があった。元バイエルンのスターは火曜日の夜、MLSのシューティングチャレンジで新記録を樹立し、とりわけテレビ解説陣をぼう然とさせ、純粋な熱狂を巻き起こした。

ミュラーは79ポイントを記録し、前年に72ポイントを挙げていたエバンデルのこれまでの最高記録を上回った。ブラジル人のエバンデルは、ミュラーのパフォーマンスの後に参考記録としてもう一度挑戦し、こちらも79ポイントに到達。するとミュラーは、FCシンシナティのこの選手に自らの王冠をかぶせた。





トーマス・ミュラー擁するバンクーバー・ホワイトキャップスは現在、ウェスタン・カンファレンス首位

「スキルズチャレンジが大好きだ」。ミュラーは上機嫌の様子で玉座に座りながら、そう語った。シューティングチャレンジはMLSオールスター・スキルズチャレンジの一部で、伝統的にMLSオールスターゲーム前夜に行われる。選ばれたMLSの選手たちは、限られた時間内にゴール内外の的をできるだけ多く射抜くことで、シュートの正確性を示す。

今年はミュラーのほか、アメリカ代表主将ティム・リーム（シャーロットFC）、カナダ代表のワールドカップGKマキシム・クレポー（オーランド・シティ）、ハビエル・ルイス（クルブ・ネカクサ）もそれぞれ別部門を制した。

オールスターゲームは水曜日の夜（現地時間）にノースカロライナで開催される。ミュラーに加え、韓国人のソン・フンミンもピッチに立つ。両者は日曜日にも再び顔を合わせる。ミュラー擁するバンクーバー・ホワイトキャップスが、ウェスタン・カンファレンス首位攻防戦でロサンゼルスFCと対戦するためだ。両チームは現在、勝ち点33で首位に立っている。