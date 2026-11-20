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ロビー・キーンは現在、監督職に就いていないが、プレミアリーグからのオファーを必死に待っているわけではない。リチャード・ダンが『GOAL』にそう語った。元アイルランド代表のキーンは指導者として好調なスタートを切り、イスラエルとハンガリーでタイトルを獲得。今後は欧州大陸やMLSでの機会に魅力を感じる可能性もある。

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イングランド、イタリア、アメリカでプレー

キーンは選手としてイングランド1部とMLSで活躍し、ウルブス、コヴェントリー、リーズ、トッテナム、リヴァプール、ウェストハム、アストン・ヴィラ、LAギャラクシーでプレーした。また、セリエAの強豪インテルとスコティッシュ・プレミアシップの強豪セルティックにも在籍した。

インドのATKで現役生活を終え、そこで初めて指導者としての経験を積んだ。その後はアイルランド代表でミック・マッカーシー、ミドルズブラでジョナサン・ウッドゲート、短期間のエランド・ロード復帰時にはサム・アラダイスとともに働いた。

イスラエルとハンガリーでタイトルを獲得

マッカビ・テルアビブで初めて監督を務め、主要タイトルを獲得。その後、フェレンツヴァーロシュで国内を制し、ヨーロッパリーグにも臨んだ。同クラブでの任期は2026年5月に終わった。

キーンには オファーが殺到するとみられていた 。実際にそうだったかもしれないが、特に魅力的なものはなかったようだ。一時は グラスゴー復帰の話も浮上した 。セルティックは今のところ、 74歳のマーティン・オニール監督の下で戦っている 。

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プレミアリーグを熟知するキーンは、同リーグのクラブにとって明らかに興味深い存在だろう。ただ、イングランド1部で高い目標を掲げるクラブに実力を十分に認められるには、もう一段階を踏む必要があるかもしれない。

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キーンの次の行き先は？

ダンは、同胞のキーンが再び国外で働くことにも前向きだとみている。キーンが現在ベンチにいないことは意外か、次はどこへ向かう可能性があるかと問われた元アイルランド代表DFのダンは、IrishBetting.ieとの提携による取材で『GOAL』にこう語った。「ロビーは長く指導に携わっている。ミック・マッカーティやサム・アラダイスのアシスタントを務め、確かミドルズブラではウッドゲートの下でも働いていたと思う」

「だから、クラブで表に出ないさまざまな仕事を経験してきた。そして、監督として独り立ちしてからも大きな成功を収め、国も環境も異なる場所でリーグ優勝を2度果たしている」

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「次のクラブが決まれば、本人は監督をやりたいはずだ。それがプレミアリーグなのかは分からない。ほかのリーグもあるし、ほかの選択肢もある」

「再び欧州の別の場所へ行き、実績を積み重ねても驚かない。その意味で、彼には十分な力があると思う。問題はチャンスを得ることで、そこがいつも一番難しい」

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「国外でチャンスが訪れれば、華やかなリーグと見なされていない場所にも喜んで行って働くことは、すでに示している。どこでも働けるし、実績を積み重ねていける」

「本人が望めば、最終的にはプレミアリーグにたどり着くと思う。ただ、その前に、かつてプレーしたMLSへ行くかもしれない。あるいは、これまで働いてきたリーグより注目度の高い欧州のリーグで、別のクラブへ行くかもしれない。いずれにせよ、これまでの成功を考えれば、どこかで監督を務める機会にふさわしいと思う」

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スウォンジーの監督候補に浮上

キーンはスウォンジーの監督候補の一人とされている。チャンピオンシップに所属する同クラブは、ストラスブールへ去ったヴィトール・マトスの後任を探している。

スウォンジーは今季、 昇格を目指す体制を整えようとしている 。それが実現すれば、そう遠くない将来にプレミアリーグで指揮を執る機会につながる可能性もある。引く手あまたのアイルランド人監督は、英国のサッカー界で働くか、さらに遠方へ目を向けるかを決める必要がある。