ロサンゼルス・ドジャースのMLBポストシーズン・リーグ優勝決定シリーズ第2戦、ミルウォーキー・ブルワーズ戦が10月13日(火)に行われる。
本記事では、ドジャースのリーグ優勝決定シリーズ第2戦の地上波テレビ/BS中継・ネット配信予定を紹介する。
リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース戦のプレイボール時刻
ドジャースとブルワーズによるリーグ優勝決定シリーズ第2戦は、日本時間10月13日(火)にブルワーズの本拠地アメリカンファミリー・フィールドで開催。プレイボール時刻は6:00予定となっている。
- ラウンド：リーグ優勝決定シリーズ第2戦
- 対戦カード：ブルワーズ vs ドジャース
- プレイボール日時：2026年10月13日(火)6:00 ※日本時間
- 会場：アメリカンファミリー・フィールド
リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース戦の地上波テレビ・BS中継はある？
ドジャースとブルワーズによるリーグ優勝決定シリーズ第2戦は、地上波テレビ中継が予定されていない。その他、テレビ放送では衛星放送『NHK BS』と『J SPORTS 2』で生中継が予定されている。
『NHK BS』では5:55から放送し、7:15～8:00の時間帯のみBS102chに切り替わる。『J SPORTS 2』でも試合開始から終了まで生中継予定だ。
リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース戦の放送・配信局
ドジャースとブルワーズによるリーグ優勝決定シリーズ第2戦は、ポストシーズン全試合を取り扱うネット『SPOTV NOW』や『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』、『Lemino(SPOTVパック)』でライブ配信を実施。また、30日間の無料体験期間があるAmazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』でもライブ配信予定となっている。
テレビ放送は、前述の通り『NHK BS』と『J SPORTS 2』で行われる。
開始日時
ステージ
対戦カード
放送・配信
10/13(火)
ナ・リーグ
ブルワーズ
【ネット】
【テレビ】
※日本時間。
※試合日時および中継予定は変更となる場合があります。最新情報はMLBや各放送・配信プラットフォームの公式サイトをご確認ください。
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