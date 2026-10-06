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National League Division Series: Atlanta Braves v Los Angeles Dodgers - Game OneGetty Images Sport
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Aoi Fujimiya

MLBポストシーズン 何勝で突破できる？延長の場合はどうなる？

MLBポストシーズンの勝ち抜け条件は？何勝で突破できるのか・延長戦は何回まで続くのか紹介。

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2026年MLBポストシーズンが行われ、各シリーズで次のステージ進出を懸けた短期決戦が繰り広げられる。

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本記事では、MLBポストシーズンは何勝すれば突破できるのか、各シリーズの勝ち抜け条件や延長戦のルールを紹介する。

MLBポストシーズンは何勝で突破できる？

MLBポストシーズンは、ワイルドカードシリーズ、ディビジョンシリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズ、ワールドシリーズの4ステージで行われ、各ラウンドで突破に必要な勝利数が異なる。

ワイルドカードシリーズは3試合制で2勝先取、ディビジョンシリーズは5試合制で3勝先取。リーグチャンピオンシップシリーズとワールドシリーズは7試合制となり、先に4勝したチームが次のラウンド進出、またはワールドシリーズ制覇となる。

ラウンド

試合方式

突破条件

ワイルドカードシリーズ(WC)

3試合制

先に2勝したチームが突破

ディビジョンシリーズ(DS)

5試合制

先に3勝したチームが突破

リーグチャンピオンシップシリーズ(LCS)

7試合制

先に4勝したチームが突破

ワールドシリーズ(WS)

7試合制

先に4勝したチームが年間王者

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MLBポストシーズンで延長戦になった場合はどうなる？

MLBポストシーズンでは、9回終了時点で同点だった場合、10回から延長戦に突入する。

レギュラーシーズンでは延長10回以降、無死二塁から攻撃を開始するタイブレーク制が採用されているが、ポストシーズンでは適用されない。延長戦でも通常のイニングと同じく、無死走者なしの状態から攻撃を開始する。

また、ポストシーズンでは延長イニングの回数制限や引き分けは設けられていない。勝敗が決するまで延長戦が続けられる。

項目

ポストシーズンのルール

延長開始

10回から

タイブレーク

なし

走者

無死走者なしで開始

回数制限

なし

引き分け

なし

終了条件

勝敗が決まるまで継続

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MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル

形態

ポストシーズン中継

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ネット

ポストシーズン厳選試合、ワールドシリーズ全試合をライブ配信

【ディビジョンシリーズ】
10/4(日)4:48 ドジャースvsブレーブス
10/5(月)8:58 ドジャースvsブレーブス
10/6(火)6:00 ガーディアンズvsホワイトソックス
10/7(水)6:48 ブレーブスvsドジャース

【リーグチャンピオンシップシリーズ】
未発表

【ワールドシリーズ】
全試合

J SPORTS

衛星放送

注目試合を生中継

【ドジャース vs ブレーブス】
10/4(日)4:55 第1戦
10/5(月)8:55 第2戦
10/7(水)6:55 第3戦

【ブルワーズ vs パドレス】
10/5(月)4:55 第2戦
10/7(水)10:25 第3戦

【レイズ vs ヤンキース】
10/4(日)7:25 第1戦
10/6(火)8:55 第2戦

【ガーディアンズ vs ホワイトソックス】
10/6(火)5:55 第2戦

【対戦カード未定】
10/8(木)5:00～13:00 ディビジョンシリーズ
10/8(木)9:00～15:00 ディビジョンシリーズ
10/9(金)5:00～13:00 ア・リーグ ディビジョンシリーズ第4戦

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SPOTV NOW

ネット

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Lemino(SPOTVパック)

ネット

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NHK 総合・総合サブ

地上波

注目試合を生中継

10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス

NHK BS

衛星放送

注目試合を生中継

10/4(日)4:40 ドジャースvsブレーブス
10/5(月)4:55 ブルワーズvsパドレス
10/5(月)9:00 ドジャースvsブレーブス
10/6(火)5:55 ホワイトソックスvsガーディアンズ
10/7(水)6:55 ブレーブスvsドジャース
10/7(水)10:30 パドレスvsブルワーズ
10/8(木)5:00 ホワイトソックスvsガーディアンズ

NHK BSプレミアム4K

衛星放送

注目試合を生中継

10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス

※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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【一覧】MLBポストシーズン2026の出場チーム

MLBポストシーズン2026には、アメリカン・リーグとナショナル・リーグからそれぞれ6球団、合計12球団が出場する。

各リーグの上位2シードはワイルドカードシリーズが免除され、ディビジョンシリーズから登場。その他の8球団はワイルドカードシリーズからポストシーズンを戦う。

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属しているロサンゼルス・ドジャースは、ディビジョンシリーズからポストシーズンに出場する。

チーム名

進出ラウンド

出場資格

タンパベイ・レイズ

ディビジョンシリーズ

ア・リーグ東地区優勝

クリーブランド・ガーディアンズ

ディビジョンシリーズ

ア・リーグ中地区優勝

ヒューストン・アストロズ

ワイルドカードシリーズ

ア・リーグ西地区優勝

ニューヨーク・ヤンキース

ワイルドカードシリーズ

ア・リーグ ワイルドカード1位

ボストン・レッドソックス

ワイルドカードシリーズ

ア・リーグ ワイルドカード2位

シカゴ・ホワイトソックス

ワイルドカードシリーズ

ア・リーグ ワイルドカード3位

ミルウォーキー・ブルワーズ

ディビジョンシリーズ

ナ・リーグ中地区優勝

ロサンゼルス・ドジャース

ディビジョンシリーズ

ナ・リーグ西地区優勝

アトランタ・ブレーブス

ワイルドカードシリーズ

ナ・リーグ東地区優勝

サンディエゴ・パドレス

ワイルドカードシリーズ

ナ・リーグ ワイルドカード1位

シカゴ・カブス

ワイルドカードシリーズ

ナ・リーグ ワイルドカード2位

フィラデルフィア・フィリーズ

ワイルドカードシリーズ

ナ・リーグ ワイルドカード3位

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