ドジャース2026年ロースター・メンバーリスト

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2026年シーズンのメジャーリーグ・ベースボール（MLB）でナショナルリーグ西地区を優勝して同リーグの第2シードでポストシーズン進出を決めたドジャース。大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希を擁するチームは、3連覇を懸けて現在ディビジョンシリーズに臨んでいる。

本記事では、MLBポストシーズンを戦うドジャースのロースターを紹介する。

ロサンゼルス・ドジャース｜ロースター

背番号 選手名 ポジション 投球・打席 身長 体重 国籍 生年月日 3 エドウィン・ディアス 投手 右投右打 191cm 75kg プエルトリコ 1994/3/22（32歳） 7 ブレイク・スネル 投手 左投左打 193cm 102kg アメリカ合衆国 1992/12/4（33歳） 11 佐々木朗希 投手 右投右打 188cm 85kg 日本 2001/11/3（24歳） 18 山本由伸 投手 右投右打 178cm 80kg 日本 1998/8/17（28歳） 29 タリク・スクーバル 投手 左投右打 191cm 109kg アメリカ合衆国 1996/11/20（29歳） 31 タイラー・グラスノー 投手 右投左打 203cm 102kg アメリカ合衆国 1993/8/23（33歳） 40 クリス・ブービック 投手 左投左打 191cm 100kg アメリカ合衆国 1997/8/19（29歳） 41 ブロック・スチュワート 投手 右投左打 191cm 100kg アメリカ合衆国 1991/10/3（35歳） 51 アレックス・ベシア 投手 左投左打 185cm 95kg アメリカ合衆国 1996/4/11（30歳） 59 エバン・フィリップス 投手 右投右打 188cm 98kg アメリカ合衆国 1994/9/11（32歳） 60 エドガルド・エンリケス 投手 右投右打 193cm 91kg ベネズエラ 2002/6/24（24歳） 66 タナー・スコット 投手 左投右打 183cm 107kg アメリカ合衆国 1994/7/22（32歳） 17 大谷翔平 Two-Way 右投左打 193cm 95kg 日本 1994/7/5（32歳） 16 ウィル・スミス 捕手 右投右打 178cm 88kg アメリカ合衆国 1995/3/28（31歳） 46 ハンター・フェドゥーシア 捕手 右投左打 185cm 98kg アメリカ合衆国 1997/6/5（29歳） 5 フレディ・フリーマン 内野手 右投左打 193cm 100kg アメリカ合衆国 1989/9/12（37歳） 6 キム・ヘソン 内野手 右投左打 178cm 79kg 韓国 1999/1/27（27歳） 8 エンリケ・ヘルナンデス 内野手 右投右打 178cm 88kg プエルトリコ 1991/8/24（35歳） 13 マックス・マンシー 内野手 右投左打 178cm 98kg アメリカ合衆国 1990/8/25（36歳） 25 トミー・エドマン 内野手 右投両打 178cm 88kg アメリカ合衆国 1995/5/9（31歳） 50 ムーキー・ベッツ 内野手 右投右打 175cm 82kg アメリカ合衆国 1992/10/7（33歳） 72 ミゲル・ロハス 内野手 右投右打 178cm 85kg ベネズエラ 1989/2/24（37歳） 23 カイル・タッカー 外野手 右投左打 191cm 96kg アメリカ合衆国 1997/1/17（29歳） 37 テオスカー・ヘルナンデス 外野手 右投右打 183cm 98kg ドミニカ共和国 1992/10/15（33歳） 44 アンディ・パヘス 外野手 右投右打 185cm 96kg キューバ 2000/12/8（25歳） 95 ホスエ・デ・ポーラ 指名打者 左投左打 191cm 84kg ドミニカ共和国 2005/5/24（21歳）

※ロースター、年齢は2026年10月4日時点

ロサンゼルス・ドジャース｜MLBポストシーズン2026試合日程

昨季ワールドシリーズを制して2連覇を成し遂げたドジャースは、今季MLBレギュラーシーズンでナショナルリーグ西地区を制してポストシーズン進出。ナショナルリーグでミルウォーキー・ブルワーズに次ぐ第2シードに入り、地区シリーズからの参戦となる。地区シリーズでは、フィラデルフィア・フィリーズを2勝1敗で退けたアトランタ・ブレーブスと対戦する。

ドジャースの地区シリーズ試合日程は以下の通り。

戦 日程（日本時間） 結果 第1戦 10月4日(日)

9:00 ドジャース 5-3 ブレーブス 第2戦 10月5日(月)

9:00 ドジャース vs ブレーブス 第3戦 10月7日(水)

7:00 ブレーブス vs ドジャース 第4戦 ※ 10月8日(木)

7:00 ブレーブス vs ドジャース 第5戦 ※ 10月10日(土)

9:00 ドジャース vs ブレーブス

※3戦先勝のため、第4戦、第5戦は必要な場合のみ開催

■ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ドジャースが勝ち進んだ場合）

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月12日(月) 第2戦 10月13日(火) 第3戦 10月15日(木) 第4戦 10月16日(金) 第5戦 * 10月17日(土) 第6戦 * 10月19日(月) 第7戦 * 10月20日(火)

■ワールドシリーズ（ドジャースが勝ち進んだ場合）

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月24日(土) 第2戦 10月25日(日) 第3戦 10月27日(火) 第4戦 10月28日(水) 第5戦 * 10月29日(木) 第6戦 * 10月31日(土) 第7戦 * 11月1日(日)

*：必要な場合のみ開催

※リーグ優勝決定シリーズ以降の試合開始時刻は現段階で未定

MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル 形態 ポストシーズン中継 SPOTVチャンネル(Amazon)

[30日間無料体験あり] ネット ポストシーズン厳選試合、ワールドシリーズ全試合をライブ配信 【ディビジョンシリーズ】

10/4(日)4:48 ドジャースvsブレーブス

10/5(月)8:58 ドジャースvsブレーブス

10/6(火)6:00 ガーディアンズvsホワイトソックス

10/7(水)6:48 ブレーブスvsドジャース 【リーグチャンピオンシップシリーズ】

未発表 【ワールドシリーズ】

全試合 J SPORTS 衛星放送 注目試合を生中継 【ドジャース vs ブレーブス】

10/4(日)4:55 第1戦

10/5(月)8:55 第2戦

10/7(水)6:55 第3戦 【ブルワーズ vs パドレス】

10/5(月)4:55 第2戦

10/7(水)10:25 第3戦 【レイズ vs ヤンキース】

10/4(日)7:25 第1戦

10/6(火)8:55 第2戦 【ガーディアンズ vs ホワイトソックス】

10/6(火)5:55 第2戦 MLB.tv(Amazon)

[7日間無料トライアルあり] ネット 全試合をライブ配信 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 注目試合を生中継 10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス NHK BS 衛星放送 注目試合を生中継 10/4(日)4:40 ドジャースvsブレーブス

10/5(月)4:55 ブルワーズvsパドレス

10/5(月)9:00 ドジャースvsブレーブス

10/6(火)5:55 ホワイトソックスvsガーディアンズ

10/7(水)6:55 ブレーブスvsドジャース

10/7(水)10:30 パドレスvsブルワーズ

10/8(木)5:00 ホワイトソックスvsガーディアンズ NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継 10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス

※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

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