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Yuta Tokuma

ドジャース2026年ロースター・メンバーリスト

【メジャーリーグ・ベースボール】2026年メジャーリーグ・ベースボール（MLB）のポストシーズンに進出したロサンゼルス・ドジャースのロースターを紹介する。

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2026年シーズンのメジャーリーグ・ベースボール（MLB）でナショナルリーグ西地区を優勝して同リーグの第2シードでポストシーズン進出を決めたドジャース。大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希を擁するチームは、3連覇を懸けて現在ディビジョンシリーズに臨んでいる。

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本記事では、MLBポストシーズンを戦うドジャースのロースターを紹介する。

ロサンゼルス・ドジャース｜ロースター

背番号

選手名

ポジション

投球・打席

身長

体重

国籍

生年月日

3

エドウィン・ディアス

投手

右投右打

191cm

75kg

プエルトリコ

1994/3/22（32歳）

7

ブレイク・スネル

投手

左投左打

193cm

102kg

アメリカ合衆国

1992/12/4（33歳）

11

佐々木朗希

投手

右投右打

188cm

85kg

日本

2001/11/3（24歳）

18

山本由伸

投手

右投右打

178cm

80kg

日本

1998/8/17（28歳）

29

タリク・スクーバル

投手

左投右打

191cm

109kg

アメリカ合衆国

1996/11/20（29歳）

31

タイラー・グラスノー

投手

右投左打

203cm

102kg

アメリカ合衆国

1993/8/23（33歳）

40

クリス・ブービック

投手

左投左打

191cm

100kg

アメリカ合衆国

1997/8/19（29歳）

41

ブロック・スチュワート

投手

右投左打

191cm

100kg

アメリカ合衆国

1991/10/3（35歳）

51

アレックス・ベシア

投手

左投左打

185cm

95kg

アメリカ合衆国

1996/4/11（30歳）

59

エバン・フィリップス

投手

右投右打

188cm

98kg

アメリカ合衆国

1994/9/11（32歳）

60

エドガルド・エンリケス

投手

右投右打

193cm

91kg

ベネズエラ

2002/6/24（24歳）

66

タナー・スコット

投手

左投右打

183cm

107kg

アメリカ合衆国

1994/7/22（32歳）

17

大谷翔平

Two-Way

右投左打

193cm

95kg

日本

1994/7/5（32歳）

16

ウィル・スミス

捕手

右投右打

178cm

88kg

アメリカ合衆国

1995/3/28（31歳）

46

ハンター・フェドゥーシア

捕手

右投左打

185cm

98kg

アメリカ合衆国

1997/6/5（29歳）

5

フレディ・フリーマン

内野手

右投左打

193cm

100kg

アメリカ合衆国

1989/9/12（37歳）

6

キム・ヘソン

内野手

右投左打

178cm

79kg

韓国

1999/1/27（27歳）

8

エンリケ・ヘルナンデス

内野手

右投右打

178cm

88kg

プエルトリコ

1991/8/24（35歳）

13

マックス・マンシー

内野手

右投左打

178cm

98kg

アメリカ合衆国

1990/8/25（36歳）

25

トミー・エドマン

内野手

右投両打

178cm

88kg

アメリカ合衆国

1995/5/9（31歳）

50

ムーキー・ベッツ

内野手

右投右打

175cm

82kg

アメリカ合衆国

1992/10/7（33歳）

72

ミゲル・ロハス

内野手

右投右打

178cm

85kg

ベネズエラ

1989/2/24（37歳）

23

カイル・タッカー

外野手

右投左打

191cm

96kg

アメリカ合衆国

1997/1/17（29歳）

37

テオスカー・ヘルナンデス

外野手

右投右打

183cm

98kg

ドミニカ共和国

1992/10/15（33歳）

44

アンディ・パヘス

外野手

右投右打

185cm

96kg

キューバ

2000/12/8（25歳）

95

ホスエ・デ・ポーラ

指名打者

左投左打

191cm

84kg

ドミニカ共和国

2005/5/24（21歳）

※ロースター、年齢は2026年10月4日時点

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ロサンゼルス・ドジャース｜MLBポストシーズン2026試合日程

昨季ワールドシリーズを制して2連覇を成し遂げたドジャースは、今季MLBレギュラーシーズンでナショナルリーグ西地区を制してポストシーズン進出。ナショナルリーグでミルウォーキー・ブルワーズに次ぐ第2シードに入り、地区シリーズからの参戦となる。地区シリーズでは、フィラデルフィア・フィリーズを2勝1敗で退けたアトランタ・ブレーブスと対戦する。

ドジャースの地区シリーズ試合日程は以下の通り。

日程（日本時間）

結果

第1戦

10月4日(日)
9:00

ドジャース 5-3 ブレーブス

第2戦

10月5日(月)
9:00

ドジャース vs ブレーブス

第3戦

10月7日(水)
7:00

ブレーブス vs ドジャース

第4戦 ※

10月8日(木)
7:00

ブレーブス vs ドジャース

第5戦 ※

10月10日(土)
9:00

ドジャース vs ブレーブス

※3戦先勝のため、第4戦、第5戦は必要な場合のみ開催

■ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ドジャースが勝ち進んだ場合）

試合

日程（日本時間）

第1戦

10月12日(月)

第2戦

10月13日(火)

第3戦

10月15日(木)

第4戦

10月16日(金)

第5戦 *

10月17日(土)

第6戦 *

10月19日(月)

第7戦 *

10月20日(火)

■ワールドシリーズ（ドジャースが勝ち進んだ場合）

試合

日程（日本時間）

第1戦

10月24日(土)

第2戦

10月25日(日)

第3戦

10月27日(火)

第4戦

10月28日(水)

第5戦 *

10月29日(木)

第6戦 *

10月31日(土)

第7戦 *

11月1日(日)

*：必要な場合のみ開催
※リーグ優勝決定シリーズ以降の試合開始時刻は現段階で未定

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MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル

形態

ポストシーズン中継

SPOTVチャンネル(Amazon)
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ネット

ポストシーズン厳選試合、ワールドシリーズ全試合をライブ配信

【ディビジョンシリーズ】
10/4(日)4:48 ドジャースvsブレーブス
10/5(月)8:58 ドジャースvsブレーブス
10/6(火)6:00 ガーディアンズvsホワイトソックス
10/7(水)6:48 ブレーブスvsドジャース

【リーグチャンピオンシップシリーズ】
未発表

【ワールドシリーズ】
全試合

J SPORTS

衛星放送

注目試合を生中継

【ドジャース vs ブレーブス】
10/4(日)4:55 第1戦
10/5(月)8:55 第2戦
10/7(水)6:55 第3戦

【ブルワーズ vs パドレス】
10/5(月)4:55 第2戦
10/7(水)10:25 第3戦

【レイズ vs ヤンキース】
10/4(日)7:25 第1戦
10/6(火)8:55 第2戦

【ガーディアンズ vs ホワイトソックス】
10/6(火)5:55 第2戦

MLB.tv(Amazon)
[7日間無料トライアルあり]

ネット

全試合をライブ配信

SPOTV NOW

ネット

全試合をライブ配信

Lemino(SPOTVパック)

ネット

全試合をライブ配信

NHK 総合・総合サブ

地上波

注目試合を生中継

10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス

NHK BS

衛星放送

注目試合を生中継

10/4(日)4:40 ドジャースvsブレーブス
10/5(月)4:55 ブルワーズvsパドレス
10/5(月)9:00 ドジャースvsブレーブス
10/6(火)5:55 ホワイトソックスvsガーディアンズ
10/7(水)6:55 ブレーブスvsドジャース
10/7(水)10:30 パドレスvsブルワーズ
10/8(木)5:00 ホワイトソックスvsガーディアンズ

NHK BSプレミアム4K

衛星放送

注目試合を生中継

10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス

※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

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