MLB 2026 MVP発表はいつ？日程・時間・候補選手一覧

MLB（メジャーリーグ）は2026シーズンが終了。主要個人賞5部門の受賞者発表が近づいている。

MLB2026シーズンのMVP発表はいつなのか。日程・時間・候補選手一覧・視聴方法を紹介する。

MVP発表はいつ？

全米野球記者協会（BBWAA）が選出する今季の主要個人賞5部門の受賞者発表が近づいている。

2026シーズンMLBの各個人賞は、日本時間11月10日(火)から発表。新人王から順次発表される予定だ。

MVPは日本時間11月13日(金)に発表される。

各賞の日程(日本時間)

11月10日(火)：新人王

11月11日(水)：最優秀監督賞

11月12日(木)：サイ・ヤング賞、最優秀救援投手賞（新設）、オールMLBチーム、ハンク・アーロン賞、カムバック賞、M・リベラ賞／T・ホフマン賞、エドガー・マルティネス賞、最優秀エグゼクティブ賞

11月13日(金)：最優秀選手賞（MVP）

MVPの候補者は？

アメリカン・リーグ、ナショナル・リーグのMVPはそれぞれ日本時間11月13日(金)に発表される。

なおMVPはレギュラーシーズンの成績のみが選考基準となっており、ポストシーズンの内容は考慮されない。

アメリカン・リーグ ナショナル・リーグ ヨルダン・アルバレス（アストロズ／DH） ピート・クロウ＝アームストロング（カブス／中堅手） ジュニオール・カミネロ（レイズ／三塁手） 大谷翔平（ドジャース／DH・先発投手） ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ／遊撃手） ブライス・トゥラング（ブルワーズ／二塁手）

MVP発表の放送/配信

MLB2026シーズンのMVPは、日本時間11月14日(土)に発表予定となっている。

授賞式の模様は、SPOTV NOW、MLB.tvでライブ配信される。

日程 配信 日本時間

11月13日(金)9:00 SPOTV NOW

MLB.tv

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

MLBアワード2026視聴方法

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MLB 2026｜関連情報

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