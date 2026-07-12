MLBオールスター2026はいつ？日程・出場選手・中継予定まとめ

MLBオールスター2026は、メジャーリーグを代表するスター選手たちが集結する年に一度の祭典だ。アメリカン・リーグとナショナル・リーグの選抜メンバーが対戦し、レギュラーシーズンとは異なる特別な雰囲気の中で夢の競演が実現する。

本記事では、MLBオールスター2026の出場選手、開催日程、テレビ中継・ネット配信予定について紹介する。

MLBオールスター2026の日程は？

MLBオールスター2026は、日本時間2026年7月11日(土)から7月15日(水)にかけて開催される。開催地はペンシルベニア州フィラデルフィアで、メイン会場はフィリーズの本拠地シチズンズ・バンク・パークとなる。

注目イベントのホームランダービーは日本時間7月14日(火)9:00、MLBオールスターゲームは7月15日(水)9:00に開始予定だ。オールスター本戦だけでなく、フューチャーズゲームやレッドカーペットショーなども実施される。

イベント 日本時間 会場 オールスター・フューチャーズゲーム 2026年7月13日(月)1:00 シチズンズ・バンク・パーク MLBx オールスター 3-on-3 フューチャーズゲーム終了後 シチズンズ・バンク・パーク ホームランダービー 2026年7月14日(火)9:00 シチズンズ・バンク・パーク オールスター・レッドカーペットショー 2026年7月15日(水)3:00 インデペンデンス・モール 第96回 MLBオールスターゲーム 2026年7月15日(水)9:00 シチズンズ・バンク・パーク

MLBオールスター2026の出場選手は？

MLBオールスター2026の出場選手は、ファン投票、選手間投票、コミッショナー推薦などによって選出された。日本人選手では、ドジャースの大谷翔平がナ・リーグ指名打者(DH)部門で6年連続の先発出場に選ばれ、山本由伸も2年連続でメンバー入りしている。

一方で、大谷は膝の治療のため出場を辞退する見込み。ア・リーグではシェイ・ランゲリアーズ、ボビー・ウィットJr.、ヨルダン・アルバレスらが先発に名を連ね、ナ・リーグではフレディ・フリーマン、フアン・ソト、ブランドン・マーシュらが先発出場選手に選ばれている。

また、ア・リーグでは村上宗隆が代替選出で控え内野手としてメンバー入り。ナ・リーグではブライス・ハーパーがレジェンド選出として名を連ねるなど、スター選手と若手注目株がそろう球宴となる。

リーグ 区分 ポジション 選手 所属 アメリカン・リーグ 先発 捕手 シェイ・ランゲリアーズ アスレチックス アメリカン・リーグ 先発 一塁手 ニック・カーツ アスレチックス アメリカン・リーグ 先発 二塁手 アーニー・クレメント ブルージェイズ アメリカン・リーグ 先発 三塁手 ジュニオール・カミネロ レイズ アメリカン・リーグ 先発 遊撃手 ボビー・ウィットJr. ロイヤルズ アメリカン・リーグ 先発 外野手 マイク・トラウト エンゼルス アメリカン・リーグ 先発 外野手 ライリー・グリーン デトロイト・タイガース アメリカン・リーグ 先発 外野手 コディ・ベリンジャー ニューヨーク・ヤンキース アメリカン・リーグ 先発 指名打者 ヨルダン・アルバレス ヒューストン・アストロズ アメリカン・リーグ 控え 捕手 ディロン・ディングラー タイガース アメリカン・リーグ 控え 捕手 アドリー・ラッチマン ボルチモア・オリオールズ アメリカン・リーグ 控え 内野手 トラビス・バザーナ クリーブランド・ガーディアンズ アメリカン・リーグ 控え 内野手 ウィルソン・コントレラス ボストン・レッドソックス アメリカン・リーグ 控え 内野手 ケビン・マクゴニグル タイガース アメリカン・リーグ 控え 内野手 ベン・ライス ヤンキース アメリカン・リーグ 控え 内野手 ミゲル・バルガス シカゴ・ホワイトソックス アメリカン・リーグ 控え 内野手 村上宗隆 ホワイトソックス アメリカン・リーグ 控え 外野手 ランディ・アロサレーナ シアトル・マリナーズ アメリカン・リーグ 控え 外野手 セダン・ラファエラ レッドソックス アメリカン・リーグ 控え 指名打者 ヤンディ・ディアス レイズ アメリカン・リーグ 投手 先発投手 ディラン・シース ブルージェイズ アメリカン・リーグ 投手 先発投手 パーカー・メシック ガーディアンズ アメリカン・リーグ 投手 先発投手 ニック・マルティネス レイズ アメリカン・リーグ 投手 先発投手 ドリュー・ラスムッセン レイズ アメリカン・リーグ 投手 先発投手 ジョー・ライアン ミネソタ・ツインズ アメリカン・リーグ 投手 先発投手 キャム・シュリットラー ヤンキース アメリカン・リーグ 投手 先発投手 レンジャー・スアレス レッドソックス アメリカン・リーグ 投手 先発投手 マイケル・ワカ ロイヤルズ アメリカン・リーグ 投手 救援投手 ブライアン・ベイカー レイズ アメリカン・リーグ 投手 救援投手 アロルディス・チャップマン レッドソックス アメリカン・リーグ 投手 救援投手 ジェイコブ・ラッツ テキサス・レンジャーズ アメリカン・リーグ 投手 救援投手 ケイド・スミス ガーディアンズ アメリカン・リーグ 投手 救援投手 ルイス・バーランド ブルージェイズ ナショナル・リーグ 先発 捕手 ドレイク・ボールドウィン アトランタ・ブレーブス ナショナル・リーグ 先発 一塁手 フレディ・フリーマン ロサンゼルス・ドジャース ナショナル・リーグ 先発 二塁手 オジー・アルビーズ ブレーブス ナショナル・リーグ 先発 三塁手 マックス・マンシー ドジャース ナショナル・リーグ 先発 遊撃手 CJ・エイブラムス ワシントン・ナショナルズ ナショナル・リーグ 先発 外野手 ブランドン・マーシュ フィラデルフィア・フィリーズ ナショナル・リーグ 先発 外野手 フアン・ソト ニューヨーク・メッツ ナショナル・リーグ 先発 外野手 アンディ・パヘス ドジャース ナショナル・リーグ 控え 捕手 ウィリアム・コントレラス ミルウォーキー・ブリュワーズ ナショナル・リーグ 控え 捕手 ハンター・グッドマン コロラド・ロッキーズ ナショナル・リーグ 控え 内野手 ルイス・アラエス サンフランシスコ・ジャイアンツ ナショナル・リーグ 控え 内野手 ブライス・ハーパー フィリーズ ナショナル・リーグ 控え 内野手 オット・ロペス マイアミ・マーリンズ ナショナル・リーグ 控え 内野手 マット・オルソン ブレーブス ナショナル・リーグ 控え 内野手 サル・スチュワート シンシナティ・レッズ ナショナル・リーグ 控え 外野手 コービン・キャロル アリゾナ・ダイヤモンドバックス ナショナル・リーグ 控え 外野手 ピート・クロウ＝アームストロング シカゴ・カブス ナショナル・リーグ 控え 外野手 ジョーダン・ウォーカー セントルイス・カージナルス ナショナル・リーグ 控え 外野手 ジェームズ・ウッド ナショナルズ ナショナル・リーグ 控え 指名打者 カイル・シュワーバー フィリーズ ナショナル・リーグ 控え 指名打者 イバン・ヘレーラ カージナルス ナショナル・リーグ 投手 先発投手 ブラクストン・アシュクラフト ピッツバーグ・パイレーツ ナショナル・リーグ 投手 先発投手 チェイス・バーンズ レッズ ナショナル・リーグ 投手 先発投手 ヘスス・ルサルド フィリーズ ナショナル・リーグ 投手 先発投手 エドゥアルド・ロドリゲス ダイヤモンドバックス ナショナル・リーグ 投手 先発投手 クリス・セール ブレーブス ナショナル・リーグ 投手 先発投手 クリストファー・サンチェス フィリーズ ナショナル・リーグ 投手 先発投手 ローガン・ウェブ ジャイアンツ ナショナル・リーグ 投手 先発投手 山本由伸 ドジャース ナショナル・リーグ 投手 救援投手 ヨアン・デュラン フィリーズ ナショナル・リーグ 投手 救援投手 ライセル・イグレシアス ブレーブス ナショナル・リーグ 投手 救援投手 メイソン・ミラー サンディエゴ・パドレス ナショナル・リーグ 投手 救援投手 ライリー・オブライエン カージナルス

MLBオールスター2026はどこで見られる？

MLBオールスター2026の本戦は、日本時間2026年7月15日(水)9:00に開始予定だ。日本国内では、TBS系列の地上波全国生中継に加え、ネットではSPOTV NOWで無料ライブ配信が行われる。

また、オールスターウィーク期間中は、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービー、レッドカーペットショーなども実施される。SPOTV NOWでは全5イベントをライブ配信予定で、レッドカーペットショーとオールスターゲーム本戦は完全無料配信の対象となる。

放送・配信サービス イベント 放送・配信時間 内容 視聴条件 SPOTV NOW MLBドラフト会議 2026年7月12日(日)2:00～ ハイライト 有料配信 SPOTV NOW MLBオールスター フューチャーズゲーム 2026年7月13日(月)1:00～ ライブ配信 有料配信 J SPORTS ホームランダービー 2026年7月14日(火)8:45～ 生中継 視聴契約が必要 Netflix ホームランダービー 2026年7月14日(火)9:00～ ライブ配信 登録が必要 SPOTV NOW ホームランダービー 2026年7月14日(火)9:00～ ライブ配信 有料配信 SPOTV NOW レッドカーペットショー 2026年7月15日(水)3:00～ ライブ配信 無料会員登録が必要 TBS系列 MLBオールスターゲーム本戦 2026年7月15日(水)9:00～試合終了まで 地上波全国生中継 地上波テレビで視聴可能 SPOTV NOW MLBオールスターゲーム本戦 2026年7月15日(水)9:00～ 無料ライブ配信

メイン／ゲスト／英語の3チャンネル配信 無料会員登録が必要 MLB.tv MLBオールスターゲーム本戦 2026年7月15日(水)9:00～ ライブ配信 有料配信(7日間の無料体験あり) J SPORTS MLBオールスターゲーム本戦 2026年7月15日(水)15:40～ 録画放送 視聴契約が必要

MLBオールスター2026のおすすめ視聴方法は？

【SPOTV NOW】MLBオールスターウィーク全5イベントを完全生配信！

『SPOTV NOW』では、2026年のMLBオールスターウィーク全5イベントがライブ視聴可能となる。レッドカーペットショーと本戦は完全無料配信だが、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービーは有料配信となる。

また、オールスターゲーム本戦は3CH(メイン／ゲスト／英語)のマルチチャンネル配信。ゲストフィードでは、特別ゲストの山崎弘也(アンタッチャブル)さんを迎える。

その他、『SPOTV NOW』ではレギュラーシーズンも大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

SPOTV NOW登録方法

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MLB 2026｜関連情報

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