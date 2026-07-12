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Los Angeles Dodgers v Chicago White SoxGetty Images Sport
MLBオールスター2026の全イベントをライブ配信するのはSPOTV NOWだけ！今すぐ視聴開始
Aoi Fujimiya

MLBオールスター2026はいつ？日程・出場選手・中継予定まとめ

【山本由伸・村上宗隆出場予定】MLBオールスターゲーム2026の日程やテレビ中継・ネット配信予定を紹介。

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MLBオールスター2026は、メジャーリーグを代表するスター選手たちが集結する年に一度の祭典だ。アメリカン・リーグとナショナル・リーグの選抜メンバーが対戦し、レギュラーシーズンとは異なる特別な雰囲気の中で夢の競演が実現する。

【山本由伸・村上宗隆出場予定】SPOTV NOWがMLBオールスター全イベント完全ライブ配信！今すぐ視聴

本記事では、MLBオールスター2026の出場選手、開催日程、テレビ中継・ネット配信予定について紹介する。

MLBオールスター2026の日程は？

MLBオールスター2026は、日本時間2026年7月11日(土)から7月15日(水)にかけて開催される。開催地はペンシルベニア州フィラデルフィアで、メイン会場はフィリーズの本拠地シチズンズ・バンク・パークとなる。

注目イベントのホームランダービーは日本時間7月14日(火)9:00、MLBオールスターゲームは7月15日(水)9:00に開始予定だ。オールスター本戦だけでなく、フューチャーズゲームやレッドカーペットショーなども実施される。

イベント日本時間会場
オールスター・フューチャーズゲーム2026年7月13日(月)1:00シチズンズ・バンク・パーク
MLBx オールスター 3-on-3フューチャーズゲーム終了後シチズンズ・バンク・パーク
ホームランダービー2026年7月14日(火)9:00シチズンズ・バンク・パーク
オールスター・レッドカーペットショー2026年7月15日(水)3:00インデペンデンス・モール
第96回 MLBオールスターゲーム2026年7月15日(水)9:00シチズンズ・バンク・パーク

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MLBオールスター2026の出場選手は？

MLBオールスター2026の出場選手は、ファン投票、選手間投票、コミッショナー推薦などによって選出された。日本人選手では、ドジャースの大谷翔平がナ・リーグ指名打者(DH)部門で6年連続の先発出場に選ばれ、山本由伸も2年連続でメンバー入りしている。

一方で、大谷は膝の治療のため出場を辞退する見込み。ア・リーグではシェイ・ランゲリアーズ、ボビー・ウィットJr.、ヨルダン・アルバレスらが先発に名を連ね、ナ・リーグではフレディ・フリーマン、フアン・ソト、ブランドン・マーシュらが先発出場選手に選ばれている。

また、ア・リーグでは村上宗隆が代替選出で控え内野手としてメンバー入り。ナ・リーグではブライス・ハーパーがレジェンド選出として名を連ねるなど、スター選手と若手注目株がそろう球宴となる。

リーグ区分ポジション選手所属
アメリカン・リーグ先発捕手シェイ・ランゲリアーズアスレチックス
アメリカン・リーグ先発一塁手ニック・カーツアスレチックス
アメリカン・リーグ先発二塁手アーニー・クレメントブルージェイズ
アメリカン・リーグ先発三塁手ジュニオール・カミネロレイズ
アメリカン・リーグ先発遊撃手ボビー・ウィットJr.ロイヤルズ
アメリカン・リーグ先発外野手マイク・トラウトエンゼルス
アメリカン・リーグ先発外野手ライリー・グリーンデトロイト・タイガース
アメリカン・リーグ先発外野手コディ・ベリンジャーニューヨーク・ヤンキース
アメリカン・リーグ先発指名打者ヨルダン・アルバレスヒューストン・アストロズ
アメリカン・リーグ控え捕手ディロン・ディングラータイガース
アメリカン・リーグ控え捕手アドリー・ラッチマンボルチモア・オリオールズ
アメリカン・リーグ控え内野手トラビス・バザーナクリーブランド・ガーディアンズ
アメリカン・リーグ控え内野手ウィルソン・コントレラスボストン・レッドソックス
アメリカン・リーグ控え内野手ケビン・マクゴニグルタイガース
アメリカン・リーグ控え内野手ベン・ライスヤンキース
アメリカン・リーグ控え内野手ミゲル・バルガスシカゴ・ホワイトソックス
アメリカン・リーグ控え内野手村上宗隆ホワイトソックス
アメリカン・リーグ控え外野手ランディ・アロサレーナシアトル・マリナーズ
アメリカン・リーグ控え外野手セダン・ラファエラレッドソックス
アメリカン・リーグ控え指名打者ヤンディ・ディアスレイズ
アメリカン・リーグ投手先発投手ディラン・シースブルージェイズ
アメリカン・リーグ投手先発投手パーカー・メシックガーディアンズ
アメリカン・リーグ投手先発投手ニック・マルティネスレイズ
アメリカン・リーグ投手先発投手ドリュー・ラスムッセンレイズ
アメリカン・リーグ投手先発投手ジョー・ライアンミネソタ・ツインズ
アメリカン・リーグ投手先発投手キャム・シュリットラーヤンキース
アメリカン・リーグ投手先発投手レンジャー・スアレスレッドソックス
アメリカン・リーグ投手先発投手マイケル・ワカロイヤルズ
アメリカン・リーグ投手救援投手ブライアン・ベイカーレイズ
アメリカン・リーグ投手救援投手アロルディス・チャップマンレッドソックス
アメリカン・リーグ投手救援投手ジェイコブ・ラッツテキサス・レンジャーズ
アメリカン・リーグ投手救援投手ケイド・スミスガーディアンズ
アメリカン・リーグ投手救援投手ルイス・バーランドブルージェイズ
ナショナル・リーグ先発捕手ドレイク・ボールドウィンアトランタ・ブレーブス
ナショナル・リーグ先発一塁手フレディ・フリーマンロサンゼルス・ドジャース
ナショナル・リーグ先発二塁手オジー・アルビーズブレーブス
ナショナル・リーグ先発三塁手マックス・マンシードジャース
ナショナル・リーグ先発遊撃手CJ・エイブラムスワシントン・ナショナルズ
ナショナル・リーグ先発外野手ブランドン・マーシュフィラデルフィア・フィリーズ
ナショナル・リーグ先発外野手フアン・ソトニューヨーク・メッツ
ナショナル・リーグ先発外野手アンディ・パヘスドジャース
ナショナル・リーグ控え捕手ウィリアム・コントレラスミルウォーキー・ブリュワーズ
ナショナル・リーグ控え捕手ハンター・グッドマンコロラド・ロッキーズ
ナショナル・リーグ控え内野手ルイス・アラエスサンフランシスコ・ジャイアンツ
ナショナル・リーグ控え内野手ブライス・ハーパーフィリーズ
ナショナル・リーグ控え内野手オット・ロペスマイアミ・マーリンズ
ナショナル・リーグ控え内野手マット・オルソンブレーブス
ナショナル・リーグ控え内野手サル・スチュワートシンシナティ・レッズ
ナショナル・リーグ控え外野手コービン・キャロルアリゾナ・ダイヤモンドバックス
ナショナル・リーグ控え外野手ピート・クロウ＝アームストロングシカゴ・カブス
ナショナル・リーグ控え外野手ジョーダン・ウォーカーセントルイス・カージナルス
ナショナル・リーグ控え外野手ジェームズ・ウッドナショナルズ
ナショナル・リーグ控え指名打者カイル・シュワーバーフィリーズ
ナショナル・リーグ控え指名打者イバン・ヘレーラカージナルス
ナショナル・リーグ投手先発投手ブラクストン・アシュクラフトピッツバーグ・パイレーツ
ナショナル・リーグ投手先発投手チェイス・バーンズレッズ
ナショナル・リーグ投手先発投手ヘスス・ルサルドフィリーズ
ナショナル・リーグ投手先発投手エドゥアルド・ロドリゲスダイヤモンドバックス
ナショナル・リーグ投手先発投手クリス・セールブレーブス
ナショナル・リーグ投手先発投手クリストファー・サンチェスフィリーズ
ナショナル・リーグ投手先発投手ローガン・ウェブジャイアンツ
ナショナル・リーグ投手先発投手山本由伸ドジャース
ナショナル・リーグ投手救援投手ヨアン・デュランフィリーズ
ナショナル・リーグ投手救援投手ライセル・イグレシアスブレーブス
ナショナル・リーグ投手救援投手メイソン・ミラーサンディエゴ・パドレス
ナショナル・リーグ投手救援投手ライリー・オブライエンカージナルス

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MLBオールスター2026はどこで見られる？

MLBオールスター2026の本戦は、日本時間2026年7月15日(水)9:00に開始予定だ。日本国内では、TBS系列の地上波全国生中継に加え、ネットではSPOTV NOWで無料ライブ配信が行われる。

また、オールスターウィーク期間中は、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービー、レッドカーペットショーなども実施される。SPOTV NOWでは全5イベントをライブ配信予定で、レッドカーペットショーとオールスターゲーム本戦は完全無料配信の対象となる。

放送・配信サービスイベント放送・配信時間内容視聴条件
SPOTV NOWMLBドラフト会議2026年7月12日(日)2:00～ハイライト有料配信
SPOTV NOWMLBオールスター フューチャーズゲーム2026年7月13日(月)1:00～ライブ配信有料配信
J SPORTSホームランダービー2026年7月14日(火)8:45～生中継視聴契約が必要
Netflixホームランダービー2026年7月14日(火)9:00～ライブ配信登録が必要
SPOTV NOWホームランダービー2026年7月14日(火)9:00～ライブ配信有料配信
SPOTV NOWレッドカーペットショー2026年7月15日(水)3:00～ライブ配信無料会員登録が必要
TBS系列MLBオールスターゲーム本戦2026年7月15日(水)9:00～試合終了まで地上波全国生中継地上波テレビで視聴可能
SPOTV NOWMLBオールスターゲーム本戦2026年7月15日(水)9:00～無料ライブ配信
メイン／ゲスト／英語の3チャンネル配信		無料会員登録が必要
MLB.tvMLBオールスターゲーム本戦2026年7月15日(水)9:00～ライブ配信有料配信(7日間の無料体験あり)
J SPORTSMLBオールスターゲーム本戦2026年7月15日(水)15:40～録画放送視聴契約が必要

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MLBオールスター2026のおすすめ視聴方法は？

【SPOTV NOW】MLBオールスターウィーク全5イベントを完全生配信！

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SPOTV NOW』では、2026年のMLBオールスターウィーク全5イベントがライブ視聴可能となる。レッドカーペットショーと本戦は完全無料配信だが、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービーは有料配信となる。

また、オールスターゲーム本戦は3CH(メイン／ゲスト／英語)のマルチチャンネル配信。ゲストフィードでは、特別ゲストの山崎弘也(アンタッチャブル)さんを迎える。

その他、『SPOTV NOW』ではレギュラーシーズンも大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

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