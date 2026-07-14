MLBオールスターゲーム過去の日本人選手の出場まとめ

2026シーズンのMLBオールスターゲームが、日本時間7月15日(水)に開催される。

本記事では、MLBオールスターにおける日本人選手の選出歴を紹介する。

MLBオールスターゲーム｜日本人選手の出場歴

日本人選手の最多出場は、イチローの通算10回。2007年にはMLBオールスター史上初のランニングホームランを含む「3打数3安打2打点」の猛打賞で、MVPを受賞した。

選出回数 選手名 ポジション 選出年度 10回 イチロー 外野手 2001年～2010年 6回 大谷翔平 投手/指名打者 2021年～2026年 5回 ダルビッシュ有 投手 2012年～2014年、2017年、2021年 2回 佐々木主浩 投手 2001年～2002年 2回 松井秀喜 外野手 2003年～2004年 2回 田中将大 投手 2014年、2019年 2回 菊池雄星 投手 2021年、2025年 2回 山本由伸 投手 2025年～2026年 1回 野茂英雄 投手 1995年 1回 長谷川滋利 投手 2003年 1回 斉藤隆 投手 2007年 1回 岡島秀樹 投手 2007年 1回 福留孝介 外野手 2008年 1回 岩隈久志 投手 2013年 1回 上原浩治 投手 2014年 1回 千賀滉大 投手 2023年 1回 今永昇太 投手 2024年 1回 村上宗隆 内野手 2026年

MLBオールスター2026｜日程

MLBオールスターゲーム2026は、日本時間2026年7月15日(水)9:00に開始予定。フィラデルフィア・フィリーズの本拠地「シチズンズ・バンク・パーク」で開催される。

イベント 日本時間 会場 オールスター・レッドカーペットショー 2026年7月15日(水)3:00 インデペンデンス・モール 第96回 MLBオールスターゲーム 2026年7月15日(水)9:00 シチズンズ・バンク・パーク

MLBオールスター2026はどこで見られる？

MLBオールスター2026の本戦は、日本時間2026年7月15日(水)9:00に開始予定だ。日本国内では、TBS系列の地上波全国生中継に加え、ネットではSPOTV NOWで無料ライブ配信が行われる。

放送・配信サービス イベント 放送・配信時間 内容 視聴条件 TBS系列 MLBオールスターゲーム本戦 2026年7月15日(水)9:00～試合終了まで 地上波全国生中継 地上波テレビで視聴可能 SPOTV NOW MLBオールスターゲーム本戦 2026年7月15日(水)9:00～ 無料ライブ配信

メイン／ゲスト／英語の3チャンネル配信 無料会員登録が必要 MLB.tv MLBオールスターゲーム本戦 2026年7月15日(水)9:00～ ライブ配信 有料配信(7日間の無料体験あり) J SPORTS MLBオールスターゲーム本戦 2026年7月15日(水)15:40～ 録画放送 視聴契約が必要

MLBオールスター2026の出場選手は？

MLBオールスター2026のメンバーは、ファン投票や選手間投票、コミッショナー推薦などを経て決定された。日本人選手では、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平がナ・リーグの指名打者(DH)部門で先発に選出。6年連続での球宴出場が決まっていたほか、山本由伸も2年連続でオールスターのメンバーに名を連ねた。

ただし、大谷は膝の治療を優先するため、出場を辞退する見通しとなっている。ア・リーグではシェイ・ランゲリアーズ、ボビー・ウィットJr.、ヨルダン・アルバレスらが先発メンバーに入り、ナ・リーグではフレディ・フリーマン、フアン・ソト、ブランドン・マーシュらがスタメンに選ばれている。

そのほか、ア・リーグでは村上宗隆が代替選手として控え内野手に選出。ナ・リーグではブライス・ハーパーがレジェンド選出でメンバー入りしており、実績十分のスター選手から勢いのある若手まで顔をそろえるオールスターとなる。

リーグ 区分 ポジション 選手 所属 アメリカン・リーグ 先発 捕手 シェイ・ランゲリアーズ アスレチックス アメリカン・リーグ 先発 一塁手 ニック・カーツ アスレチックス アメリカン・リーグ 先発 二塁手 アーニー・クレメント ブルージェイズ アメリカン・リーグ 先発 三塁手 ジュニオール・カミネロ レイズ アメリカン・リーグ 先発 遊撃手 ボビー・ウィットJr. ロイヤルズ アメリカン・リーグ 先発 外野手 マイク・トラウト エンゼルス アメリカン・リーグ 先発 外野手 ライリー・グリーン デトロイト・タイガース アメリカン・リーグ 先発 外野手 コディ・ベリンジャー ニューヨーク・ヤンキース アメリカン・リーグ 先発 指名打者 ヨルダン・アルバレス ヒューストン・アストロズ アメリカン・リーグ 控え 捕手 ディロン・ディングラー タイガース アメリカン・リーグ 控え 捕手 アドリー・ラッチマン ボルチモア・オリオールズ アメリカン・リーグ 控え 内野手 トラビス・バザーナ クリーブランド・ガーディアンズ アメリカン・リーグ 控え 内野手 ウィルソン・コントレラス ボストン・レッドソックス アメリカン・リーグ 控え 内野手 ケビン・マクゴニグル タイガース アメリカン・リーグ 控え 内野手 ベン・ライス ヤンキース アメリカン・リーグ 控え 内野手 ミゲル・バルガス シカゴ・ホワイトソックス アメリカン・リーグ 控え 内野手 村上宗隆 ホワイトソックス アメリカン・リーグ 控え 外野手 ランディ・アロサレーナ シアトル・マリナーズ アメリカン・リーグ 控え 外野手 セダン・ラファエラ レッドソックス アメリカン・リーグ 控え 指名打者 ヤンディ・ディアス レイズ アメリカン・リーグ 投手 先発投手 ディラン・シース ブルージェイズ アメリカン・リーグ 投手 先発投手 パーカー・メシック ガーディアンズ アメリカン・リーグ 投手 先発投手 ニック・マルティネス レイズ アメリカン・リーグ 投手 先発投手 ドリュー・ラスムッセン レイズ アメリカン・リーグ 投手 先発投手 ジョー・ライアン ミネソタ・ツインズ アメリカン・リーグ 投手 先発投手 キャム・シュリットラー ヤンキース アメリカン・リーグ 投手 先発投手 レンジャー・スアレス レッドソックス アメリカン・リーグ 投手 先発投手 マイケル・ワカ ロイヤルズ アメリカン・リーグ 投手 救援投手 ブライアン・ベイカー レイズ アメリカン・リーグ 投手 救援投手 アロルディス・チャップマン レッドソックス アメリカン・リーグ 投手 救援投手 ジェイコブ・ラッツ テキサス・レンジャーズ アメリカン・リーグ 投手 救援投手 ケイド・スミス ガーディアンズ アメリカン・リーグ 投手 救援投手 ルイス・バーランド ブルージェイズ ナショナル・リーグ 先発 捕手 ドレイク・ボールドウィン アトランタ・ブレーブス ナショナル・リーグ 先発 一塁手 フレディ・フリーマン ロサンゼルス・ドジャース ナショナル・リーグ 先発 二塁手 オジー・アルビーズ ブレーブス ナショナル・リーグ 先発 三塁手 マックス・マンシー ドジャース ナショナル・リーグ 先発 遊撃手 CJ・エイブラムス ワシントン・ナショナルズ ナショナル・リーグ 先発 外野手 ブランドン・マーシュ フィラデルフィア・フィリーズ ナショナル・リーグ 先発 外野手 フアン・ソト ニューヨーク・メッツ ナショナル・リーグ 先発 外野手 アンディ・パヘス ドジャース ナショナル・リーグ 控え 捕手 ウィリアム・コントレラス ミルウォーキー・ブリュワーズ ナショナル・リーグ 控え 捕手 ハンター・グッドマン コロラド・ロッキーズ ナショナル・リーグ 控え 内野手 ルイス・アラエス サンフランシスコ・ジャイアンツ ナショナル・リーグ 控え 内野手 ブライス・ハーパー フィリーズ ナショナル・リーグ 控え 内野手 オット・ロペス マイアミ・マーリンズ ナショナル・リーグ 控え 内野手 マット・オルソン ブレーブス ナショナル・リーグ 控え 内野手 サル・スチュワート シンシナティ・レッズ ナショナル・リーグ 控え 外野手 コービン・キャロル アリゾナ・ダイヤモンドバックス ナショナル・リーグ 控え 外野手 ピート・クロウ＝アームストロング シカゴ・カブス ナショナル・リーグ 控え 外野手 ジョーダン・ウォーカー セントルイス・カージナルス ナショナル・リーグ 控え 外野手 ジェームズ・ウッド ナショナルズ ナショナル・リーグ 控え 指名打者 カイル・シュワーバー フィリーズ ナショナル・リーグ 控え 指名打者 イバン・ヘレーラ カージナルス ナショナル・リーグ 投手 先発投手 ブラクストン・アシュクラフト ピッツバーグ・パイレーツ ナショナル・リーグ 投手 先発投手 チェイス・バーンズ レッズ ナショナル・リーグ 投手 先発投手 ヘスス・ルサルド フィリーズ ナショナル・リーグ 投手 先発投手 エドゥアルド・ロドリゲス ダイヤモンドバックス ナショナル・リーグ 投手 先発投手 クリス・セール ブレーブス ナショナル・リーグ 投手 先発投手 クリストファー・サンチェス フィリーズ ナショナル・リーグ 投手 先発投手 ローガン・ウェブ ジャイアンツ ナショナル・リーグ 投手 先発投手 山本由伸 ドジャース ナショナル・リーグ 投手 救援投手 ヨアン・デュラン フィリーズ ナショナル・リーグ 投手 救援投手 ライセル・イグレシアス ブレーブス ナショナル・リーグ 投手 救援投手 メイソン・ミラー サンディエゴ・パドレス ナショナル・リーグ 投手 救援投手 ライリー・オブライエン カージナルス

MLBオールスター2026のおすすめ視聴方法は？

【SPOTV NOW】MLBオールスターウィーク全5イベントを完全生配信！

『SPOTV NOW』では、2026年のMLBオールスターウィーク全5イベントがライブ視聴可能となる。レッドカーペットショーと本戦は完全無料配信だが、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービーは有料配信となる。

また、オールスターゲーム本戦は3CH(メイン／ゲスト／英語)のマルチチャンネル配信。ゲストフィードでは、特別ゲストの山崎弘也(アンタッチャブル)さんを迎える。

その他、『SPOTV NOW』ではレギュラーシーズンも大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

SPOTV NOW登録方法

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なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

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MLB 2026｜関連情報

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