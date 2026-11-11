MLB MVP候補一覧 大谷翔平ら日本人選手は？

2026シーズンのMLB（メジャーリーグ）は、日本時間11月13日(金)に最優秀選手賞(MVP)が発表される。

大谷翔平も名を連ねているMVP候補選手を紹介する。

MVP候補者一覧

MLBのシーズンMVPは、アメリカン・リーグとナショナル・リーグから各1選手ずつが選出される。

なおMVPはレギュラーシーズンの成績のみが選考基準となっており、ポストシーズンの内容は考慮されない。

MVPの候補選手と今シーズンの成績は以下の通り。

アメリカン・リーグ

ヨルダン・アルバレス（アストロズ／DH）

打率.316,42本塁打,106打点,OPS1.033

今シーズンのアメリカン・リーグ首位打者のアルバレスは、本塁打はトップのピート・アロンソ(オリオールズ)に1本差の2位、打点ランキングでも2位と三冠王に最も近づいた選手だ。

ジュニオール・カミネロ（レイズ／三塁手）

打率.276,42本塁打,101打点,OPS.885

アルバレスに並ぶ42本塁打を放ったカミネロ。全162試合に出場し、リーグチャンピオンに輝いたレイズの主軸として、打線を牽引した。

ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ／遊撃手）

打率.281,18本塁打,54打点,OPS.800

打撃成績は上記の2選手には及ばないものの、安定した打撃と卓越した守備が評価され、最終候補の3人に入った。

ナショナル・リーグ

ピート・クロウ＝アームストロング（カブス／中堅手）

打率.280,45本塁打,107打点,OPS.943

リーグ最多得点を記録したカブスの主軸として、走攻守に活躍しMVPの最有力候補と目される。45本塁打でホームラン王に輝いたほか、41盗塁を記録し史上7人目となる「40本塁打・40盗塁」を達成した。守備の指標も突出しており、OAA（平均的な野手と比較して増やしたアウト数）とFRV（守備による失点防止への貢献を得点換算した指標）で、いずれもMLB全体のトップに立った。

大谷翔平（ドジャース／DH・先発投手）

打率.275,30本塁打,81打点,OPS.889

14登板,防御率1.79,8勝2敗,95奪三振

過去3シーズン連続でMVPを受賞している大谷は、今シーズンも最終候補に名を連ねた。左膝と右腕の負傷によって、シーズン途中から二刀流としての出場は断念し指名打者(DH)として出場。それでも投手としては14試合に登板し、85回2/3を投げて95奪三振、防御率1.79と抜群の安定感を見せた。打者としては6年連続の30本塁打を達成している。

ブライス・トゥラング（ブルワーズ／二塁手）

打率.268,21本塁打,100打点,OPS.816

二塁手としてゴールドグラブ賞を2度受賞しており、MLB屈指の守備力も誇る。今シーズン球団史上初めてワールドシリーズを制したブリュワーズは、レギュラーシーズンでも103勝59敗でMLB最高勝率を記録。トゥラングは攻守両面において、チームに欠かせない存在だった。

MVP発表の日程・放送/配信

MLB2026シーズンのMVPは、日本時間11月14日(土)に発表予定となっている。

授賞式の模様は、SPOTV NOW、MLB.tvでライブ配信される。

日程 配信 日本時間

11月13日(金)9:00 SPOTV NOW

MLB.tv

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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