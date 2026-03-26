2026年のメジャーリーグ(MLB)が開幕を迎え、日本人選手の活躍を中心に注目度が高まっている。

本記事では、ABEMAでのMLB2026の配信有無について紹介する。

ABEMAでMLB2026の放送はある？

2026年のメジャーリーグ(MLB)は日本時間3月26日に開幕を迎えるが、例年MLB中継を行ってきたABEMAでの放送有無に注目が集まっている。結論から言うと、現時点ではABEMAによるMLB中継は「実施されない可能性が極めて高い」状況となっている。

最大の理由は、開幕直前のタイミングにもかかわらず、ABEMA公式サイトや番組表にMLB関連の放送情報が一切掲載されていない点にある。これまでのシーズンでは開幕数週間前から告知が行われていたため、今回の“沈黙”は放送撤退を示唆する動きと受け取られている。

さらに、ABEMAのMLB専門X(旧Twitter)アカウントの更新が2026年1月を最後に停止していることも、撤退の可能性を裏付ける材料となっている。加えて、2026年シーズンはAmazon Prime VideoがSPOTVとの連携を強化し、配信試合数を大幅に拡大。特にドジャース戦を中心に年間350試合以上を配信する体制を構築したことで、ABEMAが担ってきた無料視聴層のポジションは大きく変化した。

一方で、放映権交渉が継続中である可能性や、一部の注目カードのみスポット的に配信される可能性も完全には否定されていない。現時点では「未発表＝放送なし濃厚」という状況ではあるが、正式な発表が出るまでは引き続き最新情報の確認が必要となる。

項目 状況 ABEMAでのMLB中継 未発表(放送なしの可能性が高い) 公式発表 開幕直前でも告知なし SNS更新状況 2026年1月で更新停止

MLB2026の中継はどこで視聴できる？

2026年のメジャーリーグ(MLB)は、日本人選手の活躍を背景に例年以上の注目を集めている。大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希らが所属するドジャース戦を中心に、開幕直後から視聴ニーズは一気に高まる状況だ。

こうした中で気になるのが、日本国内での放送・配信環境。近年のMLBは複数のプラットフォームに権利が分散しており、「どのサービスで見られるのか」が分かりにくい構造となっている。

テレビ放送では『NHK BS』や『NHK総合・BSP4K』が日本人選手出場試合を中心に中継予定。特に注目カードについては地上波での放送が組まれるケースもあり、幅広い層が視聴できる体制が整っている。

一方、ネット配信では『SPOTV NOW』や『MLB.TV』が主軸となる。SPOTV NOWは日本語実況・解説付きでドジャース戦を中心に配信し、MLB.TVは全試合をカバーするグローバルサービスとして機能している。

さらに『Prime Video』でも一部試合の配信が予定されており、視聴手段は年々拡充。自分の視聴スタイルに応じて最適なサービスを選ぶことが重要となるシーズンとなりそうだ。

サービス名 配信・放送形態 特徴 Prime Video ネット配信 一部試合を配信予定 SPOTV NOW ネット配信 日本語実況・解説付きで注目試合を配信 MLB.TV ネット配信 全試合視聴可能(英語実況のみ) NHK BS テレビ放送 日本人選手出場試合を中心に生中継 NHK総合・BSP4K テレビ放送 一部試合は地上波中継あり

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『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

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