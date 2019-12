南野拓実が移籍したリヴァプールの直近試合日程・放送予定｜テレビやネットで視聴可能？

目次

リヴァプールFCはイングランド・プレミアリーグに属し、国内リーグを18度、FAカップを7度、UEFAチャンピオンズリーグを6度制しているヨーロッパ随一のビッグクラブだ。

2010年代頃からその輝きに曇りがかかっていたが、15-16シーズン途中からドイツ人監督のユルゲン・クロップが就任してから復調し18-19シーズンには14年ぶりの欧州王者に輝いた。

19-20シーズンも近年を象徴する強さを見せ続けており、UEFAチャンピオンズリーグと悲願のプレミアリーグ初優勝(※)を狙っている。

※国内リーグは過去18度制しているが、93年に「プレミアリーグ」が発足してからは優勝が無い。

今季はじめから所属していたオーストリアのザルツブルクで大活躍を見せ、世界屈指の強豪クラブ・リヴァプールへ移籍した南野拓実。

今シーズンここまでの成績を振り返ろう。

得点力の高さはもちろん、巧みなテクニックでアシストも量産できるのが南野の特徴だ。

国内リーグでは14試合終了時点ですでに5ゴール5アシスト。チームの主力として完璧な活躍を見せた。

国内リーグよりもレベルの高い相手と対戦するUEFAチャンピオンズリーグでも、6試合の出場で2ゴール3アシストとその能力の高さを見せつけた。

現所属のリヴァプールともグループリーグで2度対戦し、前線での豊富な運動量と好機を見逃さない動き出して欧州王者を苦しめた。

リヴァプールでの活躍も期待したい。

南野拓実のリヴァプール移籍に関して、海外のファンはどのような反応を見せているのだろうか?

スカイスポーツがTwitterにて移籍の可能性を報じたところ、海外のファンは総じて南野に対してポジティブな反応を見せている。

Within 6 months he will be worth 80 mil instead of 8 mil 😊