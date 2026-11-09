芦田愛菜ドラマ「南田南弁護士は天才肌」の韓国版主演は誰？

芦田愛菜が主演を務めるドラマ『南田南弁護士は天才肌』は、韓国の人気ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』を原作とした日本版リメイク作品だ。

本記事では、『南田南弁護士は天才肌』の韓国版主演女優について紹介する。

芦田愛菜主演『南田南弁護士は天才肌』の韓国版主演は誰？

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芦田愛菜主演の『南田南弁護士は天才肌』は、2022年に韓国で放送された人気ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』を原作とする日本版リメイク作品だ。

韓国版で主人公のウ・ヨンウを演じたのは、女優のパク・ウンビン。自閉スペクトラム症(ASD)の新人弁護士を演じ、その繊細な演技が高く評価された。

パク・ウンビンは本作での演技により、2023年の第59回百想芸術大賞でテレビ部門の大賞を受賞。作品自体もNetflixのグローバルTOP10(非英語シリーズ部門)で7週連続1位を記録するなど、世界的な人気を集めた。

なお、韓国オリジナル版『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』はNetflixで独占見放題配信されている。日本版との演技やキャラクター設定の違いを比較しながら楽しむこともできる。

『南田南弁護士は天才肌』と韓国版の違いは？設定やキャストを比較

日本版『南田南弁護士は天才肌』は、韓国版の基本的なストーリーを踏襲しながら、登場人物の名前や生活環境、法律事務所などを日本向けに変更している。

主人公の優れた記憶力やクジラ好きという特徴は共通している一方、父親が経営する店や好きな食べ物などに違いがある。

比較項目 韓国版『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』 日本版『南田南弁護士は天才肌』 主演 パク・ウンビン 芦田愛菜 主人公 ウ・ヨンウ 南田南(みなみだ みなみ) 名前の特徴 前から読んでも後ろから読んでも同じ回文 回文で、漢字も左右対称 父親の店 キンパ専門店 おむすび店 好きな食べ物 キンパ 塩むすび 法律事務所 ハンバダ法律事務所 広川・ハワード法律事務所 主人公を支える人物 イ・ジュノ 船井湊人(高橋文哉) 物語の特徴 新人弁護士の成長や恋愛、法廷での活躍 原作の要素を踏襲しながら、周囲の人々との交流も描く

日本版の主人公「南田南(みなみだ みなみ)」は、韓国版のウ・ヨンウと同じく、前から読んでも後ろから読んでも同じになる回文の名前が採用されている。

また、韓国版で父親が営んでいたキンパ専門店は、日本版ではおむすび店に変更。主人公が好む食べ物もキンパから塩むすびに置き換えられた。

法律事務所も「ハンバダ法律事務所」から「広川・ハワード法律事務所」となり、芦田愛菜をはじめ、高橋文哉、山口馬木也、平岩紙らが主要人物を演じる。

一方、主人公が豊富な法律知識と独自の発想で難事件を解決する姿は共通しており、日本版では南との出会いを通じて変化する同僚や家族、依頼人たちの人間模様にも注目したい。

「南田南弁護士は天才肌」のおすすめ視聴方法は？

『LYPプレミアム with Netflix』は、LINEの専用ページからプランを選択して登録する。初めて両サービスに登録する場合の手順は以下の通り。

※LINEアプリはiOS版26.1.0以上、Android版26.1.1以上が必要。

※すでにNetflixまたはLYPプレミアムを利用している場合は、会員状況によって登録方法が異なる。

※既存のNetflixアカウントを切り替える場合は、契約状況によって料金が重複する期間が発生する可能性があります。

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