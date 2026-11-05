芦田愛菜主演ドラマ「南田南弁護士は天才肌」は原作・韓国版と何が違う？

2022年に韓国で放送され、世界的な人気を集めた『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の日本版リメイク作品に注目が集まっている。

本記事では、『南田南弁護士は天才肌』と原作の韓国版『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の違いを比較する。

『南田南弁護士は天才肌』と韓国版『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の違いは？

芦田愛菜主演の『南田南弁護士は天才肌』は、韓国ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』を原作とした日本版リメイク作品だ。

主人公の基本設定や物語のテーマを引き継ぎながら、日本の文化や生活環境に合わせたアレンジが加えられている。

特に、主人公が苦手とするものや好物、ストーリーの構成、主演女優の演技などに違いがある。

比較項目 韓国版『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』 日本版『南田南弁護士は天才肌』 主演 パク・ウンビン 芦田愛菜 主人公 ウ・ヨンウ 南田南 苦手な場所・設備 回転扉 エスカレーター 好物 キンパ(韓国式のり巻き) 塩むすび 幼少期のエピソード 第1話冒頭で描写 父親の回想シーンで描写 ストーリー 韓国版のオリジナル展開 独自の伏線や演出を追加

回転扉がエスカレーターに変更

韓国版では、主人公のウ・ヨンウが回転扉を通ることに苦戦するシーンが印象的に描かれている。

一方、日本版では苦手な設備がエスカレーターに変更された。日本の生活環境に合わせたアレンジとなっており、主人公が日常生活で直面する困難を表現している。

好物がキンパから塩むすびに変更

韓国版のウ・ヨンウは、中身を確認しやすいキンパ(韓国式のり巻き)を好んで食べている。

日本版では、主人公・南田南の好物が塩むすびに変更された。

具材が入っておらず中身を把握しやすい塩むすびを通じて、主人公の食へのこだわりが日本の食文化に合わせて表現されている。

ストーリー構成やオリジナル展開の違い

韓国版では、第1話の冒頭でウ・ヨンウの幼少期が描かれている。

一方、日本版では、南の幼少期のエピソードが父・南田誠(角田晃広)の回想シーンとして描かれる。

また、日本版では第1話のラストに謎の少年が登場するなど、独自の伏線やストーリー展開も追加されている。

原作の基本的なテーマを維持しながら、日本版ならではの構成や演出が取り入れられている点が特徴だ。

『南田南弁護士は天才肌』はどこで見られる？テレビ放送・配信情報まとめ

芦田愛菜主演のドラマ『南田南弁護士は天才肌』は、カンテレ・フジテレビ系で毎週月曜日22:00から放送されている。

動画配信サービスでは、Netflixで第1話から最新話まで見放題配信されているほか、TVerやカンテレドーガで最新話の無料見逃し配信を利用できる。

視聴方法 放送・配信サービス 内容 地上波テレビ放送 カンテレ・フジテレビ系 毎週月曜日22:00～ 見放題配信 Netflix 第1話から最新話まで順次配信 無料見逃し配信 TVer 最新話を期間限定で無料配信 無料見逃し配信 カンテレドーガ 最新話を期間限定で無料配信

Netflixでは、地上波放送終了後から最新エピソードが順次追加されるため、過去の放送回をまとめて視聴したい人におすすめだ。

一方、TVerとカンテレドーガでは最新話を期間限定で無料配信している。配信期間が終了すると視聴できなくなるため、早めにチェックしておきたい。

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