【11月1日】ミランvsインテルのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第10節

2026-27シーズンのセリエA第10節が日本時間2026年11月1日(日)に開催。ミランとインテルによる「ミラノダービー」が行われる。
本記事では、ミランvsインテルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
ミランvsインテル｜試合日程・キックオフ時間
ミランvsインテルは、日本時間11月1日(日)にミランのスタディオ・オリンピコで開催される。
- 大会：2026-27セリエA第10節
- 日時：2026年11月1日(日)4:45キックオフ／日本時間
- 対戦：ミランvsインテル
- 会場：ジュゼッペ・メアッツァ
ミランvsインテル｜放送・配信予定
2026-27セリエA第10節のミランvsインテルは『DAZN』がライブ配信を行う。
DMM×DAZNホーダイ (DAZN月額プラン最安値)
DAZN (年間プランがおすすめ)
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
ミランvsインテルのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！
シーズンを通してセリエAを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
また、『DAZN』ではセリエA以外にもラ・リーガやリーグアンなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。
ミランvsインテル｜チーム情報
ACミラン vs インテル 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|9
|8
|1
|0
|25
|10
|+15
|25
勝
勝
勝
勝
分
|2
|9
|8
|1
|0
|22
|7
|+15
|25
勝
勝
勝
勝
勝
|3
|9
|6
|3
|0
|23
|8
|+15
|21
勝
分
勝
分
分
|4
|9
|6
|2
|1
|17
|8
|+9
|20
勝
勝
勝
分
負
|5
|9
|5
|3
|1
|18
|11
|+7
|18
負
勝
勝
分
勝
|6
|9
|5
|2
|2
|22
|14
|+8
|17
勝
分
勝
負
勝
|7
|9
|4
|2
|3
|17
|11
|+6
|14
勝
分
負
勝
分
|8
|9
|4
|2
|3
|11
|10
|+1
|14
負
勝
負
分
勝
|9
|9
|4
|1
|4
|14
|14
|0
|13
負
勝
勝
勝
分
|10
|9
|4
|1
|4
|8
|13
|-5
|13
負
負
負
分
勝
|11
|9
|3
|2
|4
|12
|12
|0
|11
勝
勝
負
勝
分
|12
|9
|3
|2
|4
|16
|17
|-1
|11
分
分
負
勝
負
|13
|9
|3
|1
|5
|8
|13
|-5
|10
勝
勝
負
勝
負
|14
|9
|3
|0
|6
|10
|19
|-9
|9
負
負
勝
負
負
|15
|9
|2
|2
|5
|14
|22
|-8
|8
負
負
負
分
負
|16
|9
|2
|1
|6
|16
|22
|-6
|7
負
負
勝
負
勝
|17
|9
|1
|2
|6
|9
|18
|-9
|5
分
負
負
負
負
|18
|9
|1
|2
|6
|11
|21
|-10
|5
分
負
負
負
分
|19
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|-10
|5
分
負
負
負
勝
|20
|9
|1
|0
|8
|6
|19
|-13
|3
負
負
勝
負
負