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セリエ A
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San Siro
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2026-27セリエAをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【11月1日】ミランvsインテルのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第10節

ACミラン 対 インテル
ACミラン
インテル
セリエ A

【ミラノダービー放送予定】2026-27セリエA第10節、ミラン対インテルのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2026-27シーズンのセリエA第10節が日本時間2026年11月1日(日)に開催。ミランとインテルによる「ミラノダービー」が行われる。

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本記事では、ミランvsインテルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ミランvsインテル｜試合日程・キックオフ時間

ミランvsインテルは、日本時間11月1日(日)にミランのスタディオ・オリンピコで開催される。

  • 大会：2026-27セリエA第10節
  • 日時：2026年11月1日(日)4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ミランvsインテル
  • 会場：ジュゼッペ・メアッツァ
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ミランvsインテル｜放送・配信予定

2026-27セリエA第10節のミランvsインテルは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ミランvsインテルのおすすめ視聴方法

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

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ミランvsインテル｜チーム情報

ACミラン vs インテル 予想スタメン

4-2-3-1
ACミラン crest
ACミラン
MIL
フォーメーション
インテル crest
インテル
INT
3-5-2
マイク・メニャンマイク・メニャンコニ・デ・ヴィンターコニ・デ・ヴィンターストラヒニャ・パヴロヴィッチストラヒニャ・パヴロヴィッチペルビス・エストゥピニャンペルビス・エストゥピニャンフィカヨ・トモリフィカヨ・トモリオマリ・ハッチンソンオマリ・ハッチンソンアルドン・ヤシャリアルドン・ヤシャリアルファジョ・シセアルファジョ・シセダヴィデ・バルテサーギダヴィデ・バルテサーギユヌス・ムサユヌス・ムサゴンサロ・ラモスゴンサロ・ラモスイヴァン・プロヴェデルイヴァン・プロヴェデルヤン・ビセックヤン・ビセックアレッサンドロ・バストーニアレッサンドロ・バストーニカルロス・アウグストカルロス・アウグストピオトル・ジエリンスキピオトル・ジエリンスキペタル・スチッチペタル・スチッチアレクサンダル・スタンコヴィッチアレクサンダル・スタンコヴィッチフェデリコ・ディマルコフェデリコ・ディマルコアンディ・ディウフアンディ・ディウフアンジュ＝ヨアン・ボニーアンジュ＝ヨアン・ボニーマルクス・テュラムマルクス・テュラム
インテル crest
インテル
INT
4-2-3-1
ACミラン

先発メンバー

インテル

マネージャー

  • ルベン・アモリム
  • クリスティアン・キヴ

成績

MIL

MIL - 直近成績

SAL
0-4
ATA
3-2
BOU
3-0
UDI
0-2
BOL
2-4
得点（失点）
11/9
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
INT

INT - 直近成績

CLB
3-4
BOL
1-3
SHK
1-0
FIO
2-1
VEN
0-2
得点（失点）
11/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ACミランドローインテル
3
2
0
クラブ 親善試合
ACミラン badge
ACミラン
MIL
1
インテル badge
インテル
INT
1
終了
セリエ A
ACミラン badge
ACミラン
MIL
1
インテル badge
インテル
INT
0
終了
セリエ A
インテル badge
インテル
INT
0
ACミラン badge
ACミラン
MIL
1
終了
コッパ・イタリア
インテル badge
インテル
INT
0
ACミラン badge
ACミラン
MIL
3
終了
コッパ・イタリア
ACミラン badge
ACミラン
MIL
1
インテル badge
インテル
INT
1
終了
7得点2
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
インテルインテルINT
98102510+1525
2
ラツィオラツィオLAZ
9810227+1525
3
ローマローマROM
9630238+1521
4
コモコモCOM
9621178+920
5
ACミランACミランMIL
95311811+718
6
フロジノーネフロジノーネFRC
95222214+817
7
ナポリナポリNAP
94231711+614
8
ユヴェントスユヴェントスJUV
94231110+114
9
トリノトリノTOR
94141414013
10
カリアリカリアリCGL
9414813-513
11
ボローニャボローニャBOL
93241212011
12
アタランタアタランタATA
93241617-111
13
ジェノアジェノアGEN
9315813-510
14
レッチェレッチェLEC
93061019-99
15
サッスオーロサッスオーロSAS
92251422-88
16
モンツァモンツァMON
92161622-67
17
ウディネーゼウディネーゼUDI
9126918-95
18
フィオレンティーナフィオレンティーナFIO
91261121-105
19
パルマパルマPAR
9126515-105
20
ヴェネツィアヴェネツィアVEN
9108619-133
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格

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