朝倉未来vs青木真也はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法まとめ

「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」で、朝倉未来と青木真也が対戦する。

本記事では、朝倉未来vs青木真也のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

朝倉未来vs青木真也はいつ？

朝倉未来vs青木真也は、2026年9月10日(木)に京セラドーム大阪で開催される「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」で行われる。

大会は14:00開場、15:00からPPV配信がスタートし、16:00に大会開始予定。両者の一戦は全8試合のうち第7試合(セミメイン)に組まれている。

前の試合の決着時間や大会進行によって開始時刻は前後する可能性があるため、朝倉未来vs青木真也をリアルタイムで視聴する場合は、余裕を持って早めに配信をチェックしておきたい。

項目 内容 対戦カード 朝倉未来 vs 青木真也 開催日 2026年9月10日(木) 会場 京セラドーム大阪 開場 14:00 PPV配信開始 15:00 大会開始 16:00 試合順 第7試合(セミメイン)

超RIZIN.5 浪速の超復活祭りのテレビ放送・ネット配信

(C)RIZIN FF

朝倉未来vs青木真也のテレビ放送・ネット配信予定は？

2026年9月10日(木)に開催される「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」の第7試合、朝倉未来vs青木真也は、地上波テレビでの放送・中継は予定されていない。

試合をリアルタイムで視聴する場合は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEなどのネット配信サービスでPPVを購入するか、CS放送のスカパー！を利用する必要がある。また、映画館でのライブビューイングも実施される。

視聴方法 サービス 料金 ネット配信(PPV) ABEMA 前売り6,500円／当日6,900円 ネット配信(PPV) RIZIN 100 CLUB 前売り6,500円(会員5,500円)／当日6,900円(会員5,900円) ネット配信(PPV) RIZIN LIVE 前売り6,500円／当日6,900円 CS放送 スカパー！ 6,900円＋月額基本料429円など

ABEMAでは、対象期間中にABEMAプレミアムへ登録し、所定の条件を満たした場合に3,500円のキャッシュバックキャンペーンが適用される。PPVを少しでもお得に視聴したい場合は、キャンペーン内容を確認しておきたい。

なお、地上波での無料中継は予定されていないため、朝倉未来vs青木真也をライブで見たい場合は、事前にPPVチケットの購入やスカパー！の視聴環境を準備しておく必要がある。

ABEMA視聴がおすすめ！ 3,500円キャッシュバック実施中

(C)AbemaTV,Inc.

ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで3,500円キャッシュバックキャンペーンが適用される。

まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外) 登録後、解約せずに次回更新日時まで継続 対象期間内にPPVチケットを購入 満18歳以上 キャンペーン終了までにメールアドレス設定

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください。