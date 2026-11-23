共有 GOALをGoogleでフォロー

バイエルン・ミュンヘンの幹部ウリ・ヘーネス氏とカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏が、ジャマル・ムシアラの最近の神経系の問題を受け、同選手の契約状況について公に言及したことに強い反発が起きている。元ヘルタ・ベルリンDFのマイク・フランツ氏は、攻撃的MFに対するクラブ首脳陣の振る舞いを「卑劣」と非難した。

広告

ムシアラへの対応に反発

バイエルンの首脳陣は最近、 ムシアラの健康状態 について公に発言し、厳しい批判を浴びている。フランツ氏はドイツのメディア『Sport1』に出演した際、クラブ幹部を痛烈に批判した。騒動の発端は、ヘーネス氏とルンメニゲ氏による最近のメディアでの発言だ。両氏はムシアラが抱え続けている神経系の問題を理由に、 同選手の契約を再評価する可能性 について公然と語った。

23歳の攻撃的MFは今季、ブンデスリーガでの出場がわずか4試合、得点は1ゴールにとどまっている。こうした内部での議論が公になったことで、ドイツサッカー界では広く議論が巻き起こり、ファンも識者も、繊細な個人の問題への対応に驚きを示している。

フランツ氏が「卑劣な」振る舞いを非難

フランツ氏は、バイエルン首脳陣が若きスターに対して容認できない振る舞いをしていると厳しく批判した。ただし、ヴィンセント・コンパニ監督とスポーツディレクターのマックス・エーベルル氏は批判の対象から明確に外した。

「バイエルンの首脳陣がここでやっていることは、私の見方では卑劣で、威圧行為に近い。申し分のない対応をしているコンパニやエーベルルのことではなく、ヘーネス、ドレーゼン、ルンメニゲの行動について言っている」とフランツ氏は述べた。「このレベルで、病状や、それが選手の給与に及ぼし得る影響について公に話すのは不適切だ。私には容認できない。ジャマルが復帰のためにできる限りのことをしてきたのを忘れてはならない」

広告 広告

個人より金銭を優先

今回の事態を受け、フランツ氏はバイエルンの根本的な価値観に深い疑問を抱いている。首脳陣によるムシアラの健康問題への強硬な対応によって、クラブの有名なモットーが完全に損なわれたと考えている。

Related Topics

次の試合 LIL UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 FCB 視聴する

「もはや『Mia san mia』（われわれはわれわれ）ではなく、『Mia san money』だ。個人より金銭が優先されている。容認できない」と付け加えた。

解決を待つ状況

バイエルン・ミュンヘンの首脳陣には、引き続き厳しい視線が注がれている。ヘーネス氏、ドレーゼン氏、ルンメニゲ氏は、ムシアラのクラブでの長期的な将来と健康について、自らの立場を明確にするよう、ますます強い圧力を受けることになりそうだ。

広告

一方、ムシアラは引き続き自身の健康と治療による回復に専念する。23歳のムシアラは神経系の問題を克服し、できるだけ早くピッチに戻ることを望んでいる。万全の状態になれば、クラブと代表の双方にとって重要な戦力であり続ける。