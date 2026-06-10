FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕戦を迎える。オープニングマッチではグループA組に所属する開催国のメキシコと南アフリカが対戦する。
本記事では、FIFAワールドカップの開幕戦となるメキシコvs南アフリカの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
メキシコvs南アフリカ｜試合日程・キックオフ時間
グループリーグA組第1節のメキシコvs南アフリカは、日本時間6月12日(金)にメキシコ・メキシコシティにあるエスタディオ・アステカで開催される。
- 大会：FIFAワールドカップ2026 グループA組第1節
- 日時：2026年6月12日(金)4:00キックオフ／日本時間
- 対戦：メキシコ vs 南アフリカ
- 会場：エスタディオ・アステカ（メキシコ）
メキシコvs南アフリカ｜地上波中継・BSテレビ放送・ネット配信
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