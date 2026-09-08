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Goal.com
ライブ
Messi MbappeGetty Images
Mirai Aira

エンバペ、「メッシとC・ロナウドならどっち？」の問いにタジタジの回答

レアル・マドリー
チャンピオンズ リーグ
キリアン・エンバペ

エンバペが2択アンケートに臨む。

レアル・マドリーFWキリアン・エンバペが、フランス『レキップ』とのインタビューで、2択アンケートに臨んでいる。

バロンドールを主催する『レキップ』はエンバペに対して、歴代受賞者の2択アンケートを行っていた。フランス代表FWは同胞、クラブのチームメート、憧れた選手の中での選択に頭を悩ませながら答えている。

－－カリム・ベンゼマとウスマン・デンベレならどっち？
「ウスマン・デンベレだ」

－－ウスマン・デンベレとロドリなら？
「ウスマン・デンベレだ」

－－ウスマン・デンベレとルカ・モドリッチなら？
「あー……ウスマン・デンベレだ」

－－ウスマン・デンベレとカカーなら？
「（笑）。……ウスマン・デンベレだ」

－－ウスマン・デンベレとロナウジーニョなら？
「あー…ウスマンごめんな。ロナウジーニョだ！」

－－ロナウジーニョと・ロナウドなら？
「ロナウドだね」

－－ロナウドとヨハン・クライフなら？
「えー…ロナウドだ」

－－ロナウドとミシェル・プラティ二なら？
「（笑）。ロナウドだ」

－－ロナウドとジズー（ジダン）なら？
「ジズーさ」

－－ジズー（ジダン）とリオネル・メッシなら？
「メッシだね」

－－メッシとクリスティアーノ・ロナウドなら？
「うわっ（笑）。ジョーカー（パス）で。ジョーカーで頼むよ」

パリ・サンジェルマンでのチームメートと子供の頃から憧れたC・ロナウド……。エンバペはどちらかを選ぶことができなかった。

エンバペはその一方で、自身のバロンドール受賞の可能性について言及。昨季のラ・リーガ＆チャンピオンズリーグ、さらに北中米ワールドカップで得点王に輝いた同選手は、初受賞の可能性が十分あると考えているようだ。

「バロンドールは個人賞だ。僕がタイトルを勝ち取っていないと言う人たちもいるけど、満場一致でバロンドール受賞者が決定した光景なんて、これまで見たことがない。すべての条件を完璧に満たした選手はね」

「すべての重要な大会で、最高の選手たちが集う大会で得点王になる……そんなことが過去に成し遂げられたかは知らない。でも、歴史はそういったことに報いを与えるべきじゃないかな」

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