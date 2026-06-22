メッシは終わらない、止まらない！オーストリア戦2発でW杯最多得点記録を更新…アルゼンチンを決勝T進出に導く

22日に行われたワールドカップ（W杯）・グループリーグJ第2節、アルゼンチンは2-0でオーストリアを下して、決勝トーナメント進出を決めている。2ゴールを決めたリオネル・メッシは、W杯最多得点記録を更新している。

前回のカタール大会でキャリア初のW杯優勝を果たしたメッシだが、その野心と超絶的なプレーは一向に衰えを見せない。第1節アルジェリア戦（○3-0）でハットトリックを達成した39歳FWは、このオーストリア戦でも“史上最高の選手”という形容にふさわしいドラマを見せている。

アルゼンチンはほぼすべての攻撃でメッシを経由。圧倒的な戦術眼と技術を生かしたパス、ボールキープ、飛び出し、凄まじく振りの速いシュートとあらゆるプレーで輝いた背番号10は、8分に先制のチャンスを得る。ラウタロがペナルティーエリア内で倒されてアルゼンチンがPKを獲得。だがメッシが放ったシュートは、惜しくも枠の右に外れている。

PKを外した直後には、悔しさで顔を歪ませていたメッシだが、やはりこの男はつまずいたままでは終わらなかった。

アルゼンチンは37分に先制点を記録する。トランジションの攻撃からマクアリスターが左サイドを抜け出し、ペナルティーエリア内にグラウンダーのクロスを送る。エリア内にぽっかり空いたスペースに飛び込んだのは……メッシ！ 狙い澄ました左足のシュートを枠内左に突き刺した。

メッシはこれがW杯通算17得点目。ミロスラフ・クローゼ氏を1得点上回って、同大会の歴代最多得点者となった。

1点リードで試合を折り返したアルゼンチンは後半、オーストリアのハイプレスを生かした反撃に手を焼くものの失点までは許さない。攻めてはメッシ自らのシュートやチャンスメイクで追加点をうかがったが、決め切ることはできなかった。

終盤はオーストリアが攻め込み、アルゼンチンが速攻から反撃を狙う展開が続いたが、1-0からなかなかスコアは動かない。しかし後半AT5分、アルゼンチンが、メッシが勝負を決める2点目を記録！ ペナルティーエリア内でボールを受けたメッシはGKシュラーガーをかわしてシュート。ボールは一度DFに跳ね返されるも、こぼれ球を自ら拾って再び左足で叩き、今度こそネットを揺らしている。試合は2-0で終了のホイッスルが吹かれ、連勝のアルゼンチンが決勝トーナメント進出を決めた。

メッシはアルゼンチンの全5ゴールを記録し、得点ランク首位に立っている。もしかしたら今回のW杯も、彼の大会になってしまうのかもしれない。少なくともそのプレーは、同じ時代を生きていることに感謝をするほど、圧巻そのものだ。