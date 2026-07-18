元スペイン女子代表監督、メッシの動きを解説「彼は再び世界最高の選手になった。戦術的には中央から右サイドにポジションをずらしていく」

元スペイン女子代表監督のモントセ・トメ女史が、19日の北中米ワールドカップ決勝スペイン対アルゼンチンについて見解を示した。

現役時代にはバルセロナなどでプレーし、引退後にはスペイン女子代表を率いて（2023〜25年）、UEFA女子ネーションズリーグ優勝などを果たしたトメ女史。スペイン『マルカ』とのインタビューに応じたトメ女史はまず、母国スペインについて語った。スペイン以上にフットボールをうまくプレーするチームは、存在しないとのことだ。

「スペインのようには誰もプレーできない。彼らは尻上がりに調子を上げていった。どのチームも良いプレーを見せようとしているけど、そうするのは本当に難しいことなの。スペインは勝っているだけでなく、凄まじいプレーでそれをつかんでいるわ。準決勝のフランス戦は、W杯のベストゲームだったと言っていいわね」

トメ女史はその一方で、アルゼンチンの絶対的エースFWリオネル・メッシについても言及。ここまで8ゴール4アシストを記録するなど大暴れのメッシだが、そのポジショニングからは戦術的な特徴が見受けられるという。

「メッシは世界最高の選手だったけれど、再びそのレベルにあることを示しているわ。彼が代表チームにもたらしているエネルギーは計り知れず、対抗するのは難しい。戦術的にもも彼は重要ね」

「アルゼンチンは2ボランチ、またはダイヤモンドの1-4-4-2を採用を採用しているけれど、そのシステムは厳格ではなく、試合中に変化していく。レオはピッチ中央からプレーを開始するけれど、試合終盤には右サイドの選手となって、そこでチーム全体のプレーを創出しているの。彼はそうやって相手にチームに多くの打撃を与え、ゴールを決めているのよ」

準決勝イングランド戦でも、メッシは終盤に右サイドに移動して2アシストを記録していた。少しずつ自分のポジションを移動させて、相手チームの警戒網から外れ、動揺を誘っているようだ。