バレーボール男子世界ランキング最新順位｜日本代表の順位・ポイント一覧

バレーボール男子の世界ランキングは、ネーションズリーグや世界選手権、オリンピック予選などの結果によって順位が変動する。

本記事では、バレーボール男子の世界ランキング、ランキングの仕組みについて紹介する。

バレーボール男子世界ランキングとは？

バレーボール男子世界ランキングは、国際バレーボール連盟(FIVB)が発表する各国代表チームのランキング制度だ。獲得ポイントによって順位が決まり、現在のチーム力を示す指標として活用されている。

2020年2月からは、試合結果が即座に反映されるリアルタイム方式を採用。ネーションズリーグ(VNL)や世界選手権、オリンピック予選などの結果によってランキングが変動する。

ポイントは対戦相手との実力差や試合結果、セットカウントをもとに算出される。格上相手への勝利は大きな加点となる一方、格下相手への敗戦は大幅な減点につながる。

また、大会ごとに重要度を示す「Match Weight Factor(MWF)」が設定されており、オリンピックや世界選手権、ネーションズリーグなど主要国際大会の結果ほどランキングに大きく影響する仕組みとなっている。

FIVB男子バレーボール世界ランキング

FIVB(国際バレーボール連盟)が発表する男子世界ランキングは、各国代表チームの国際大会での成績をもとに算出されるランキング制度だ。ネーションズリーグ(VNL)や世界選手権、オリンピック予選などの結果が反映され、各国の現在地を示す指標として活用されている。

2020年からは試合ごとにポイントが変動するリアルタイム方式が採用されており、格上相手への勝利や主要大会での好成績はランキング上昇に直結する。

最新ランキングではポーランドが首位を維持。イタリア、ブラジル、フランスが続き、日本は294.77ポイントで7位につけている。日本代表はネーションズリーグ2026でも上位進出を目指しており、今後の順位変動にも注目が集まる。

順位 国・地域 ポイント 1 ポーランド 390.96 2 イタリア 385.02 3 ブラジル 338.40 4 フランス 328.22 5 アメリカ 324.35 6 スロベニア 303.61 7 日本 294.77 8 アルゼンチン 269.00 9 ブルガリア 261.30 10 カナダ 252.99 11 ドイツ 247.40 12 キューバ 243.14 13 セルビア 233.34 14 トルコ 230.09 15 ベルギー 225.86 16 イラン 209.02 17 チェコ 204.74 18 ウクライナ 202.85 19 フィンランド 191.42 20 オランダ 187.18 21 カタール 164.99 22 プエルトリコ 158.41 23 ポルトガル 140.21 24 韓国 137.28 25 エジプト 136.56 26 ルーマニア 135.89 27 ギリシャ 134.91 28 中国 129.01 29 イスラエル 127.18 30 エストニア 125.41 31 チリ 125.32 32 ベラルーシ 120.51 33 スイス 117.79 34 メキシコ 117.49 35 スペイン 116.88 36 オーストラリア 114.18 37 ドミニカ共和国 109.77 38 チュニジア 108.93 39 クロアチア 108.83 40 デンマーク 108.00 41 バーレーン 105.08 42 スロバキア 103.75 43 スウェーデン 101.84 44 ラトビア 96.39 45 ベネズエラ 94.25 46 パキスタン 92.83 47 コロンビア 90.91 48 北マケドニア 81.40 49 サンマリノ 79.93 50 キュラソー 79.30 51 カメルーン 79.27 52 オーストリア 78.54 53 インドネシア 78.41 54 ハンガリー 75.59 55 チャイニーズタイペイ 72.73 56 ケニア 66.38 57 セントルシア 65.60 58 インド 65.26 59 モンテネグロ 65.10 60 タイ 63.92 61 ベトナム 63.86 62 スコットランド 63.17 63 ベリーズ 63.09 64 ボスニア・ヘルツェゴビナ 62.65 65 ノルウェー 62.43 66 ドミニカ共和国 62.18 67 バルバドス 61.26 68 アルバニア 60.86 69 キプロス 56.82 70 ジャマイカ 55.33 71 トルクメニスタン 53.47 72 キルギスタン 53.17 73 アンティグア・バーブーダ 50.85 74 カザフスタン 50.76 75 ニカラグア 49.81 76 アラブ首長国連邦 48.01 77 バハマ 46.49 78 北アイルランド 46.28 79 サウジアラビア 46.03 80 オマーン 43.95 81 クウェート 42.95 82 ルクセンブルク 42.04 83 リヒテンシュタイン 41.09 84 リビア 40.62 85 フィリピン 39.82 86 ウガンダ 38.50 87 コソボ 37.18 88 ヨルダン 35.14 89 ニュージーランド 34.60 90 エルサルバドル 34.02 91 中国マカオ 31.50 92 フェロー諸島 29.78 93 グレナダ 29.55 94 グアドループ 27.64 95 ペルー 26.87 96 グアテマラ 26.32 97 中国香港 25.84 98 トリニダード・トバゴ 22.33 99 モロッコ 20.48 100 レバノン 20.13 101 アイルランド 19.16 102 アルジェリア 18.48 103 南スーダン 16.89 104 ウズベキスタン 14.27 105 モンゴル 11.99 106 スリナム 10.22 107 ブルンジ 6.20 108 アゼルバイジャン 5.83 109 カンボジア 4.90 110 アイスランド 1.25

2026年6月7日午前3時22分時点。

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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。