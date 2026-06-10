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Japan v Libya - Volleyball Men's World Championship Philippines Pool G(C)Getty Images
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Aoi Fujimiya

バレーボール男子世界ランキング最新順位｜日本代表の順位・ポイント一覧

バレーボール男子世界ランキング最新順位一覧｜日本代表は何位？FIVBランキング・ポイントを紹介。

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バレーボール男子の世界ランキングは、ネーションズリーグや世界選手権、オリンピック予選などの結果によって順位が変動する。

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本記事では、バレーボール男子の世界ランキング、ランキングの仕組みについて紹介する。

バレーボール男子世界ランキングとは？

バレーボール男子世界ランキングは、国際バレーボール連盟(FIVB)が発表する各国代表チームのランキング制度だ。獲得ポイントによって順位が決まり、現在のチーム力を示す指標として活用されている。

2020年2月からは、試合結果が即座に反映されるリアルタイム方式を採用。ネーションズリーグ(VNL)や世界選手権、オリンピック予選などの結果によってランキングが変動する。

ポイントは対戦相手との実力差や試合結果、セットカウントをもとに算出される。格上相手への勝利は大きな加点となる一方、格下相手への敗戦は大幅な減点につながる。

また、大会ごとに重要度を示す「Match Weight Factor(MWF)」が設定されており、オリンピックや世界選手権、ネーションズリーグなど主要国際大会の結果ほどランキングに大きく影響する仕組みとなっている。

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FIVB男子バレーボール世界ランキング

FIVB(国際バレーボール連盟)が発表する男子世界ランキングは、各国代表チームの国際大会での成績をもとに算出されるランキング制度だ。ネーションズリーグ(VNL)や世界選手権、オリンピック予選などの結果が反映され、各国の現在地を示す指標として活用されている。

2020年からは試合ごとにポイントが変動するリアルタイム方式が採用されており、格上相手への勝利や主要大会での好成績はランキング上昇に直結する。

最新ランキングではポーランドが首位を維持。イタリア、ブラジル、フランスが続き、日本は294.77ポイントで7位につけている。日本代表はネーションズリーグ2026でも上位進出を目指しており、今後の順位変動にも注目が集まる。

順位国・地域ポイント
1ポーランド390.96
2イタリア385.02
3ブラジル338.40
4フランス328.22
5アメリカ324.35
6スロベニア303.61
7日本294.77
8アルゼンチン269.00
9ブルガリア261.30
10カナダ252.99
11ドイツ247.40
12キューバ243.14
13セルビア233.34
14トルコ230.09
15ベルギー225.86
16イラン209.02
17チェコ204.74
18ウクライナ202.85
19フィンランド191.42
20オランダ187.18
21カタール164.99
22プエルトリコ158.41
23ポルトガル140.21
24韓国137.28
25エジプト136.56
26ルーマニア135.89
27ギリシャ134.91
28中国129.01
29イスラエル127.18
30エストニア125.41
31チリ125.32
32ベラルーシ120.51
33スイス117.79
34メキシコ117.49
35スペイン116.88
36オーストラリア114.18
37ドミニカ共和国109.77
38チュニジア108.93
39クロアチア108.83
40デンマーク108.00
41バーレーン105.08
42スロバキア103.75
43スウェーデン101.84
44ラトビア96.39
45ベネズエラ94.25
46パキスタン92.83
47コロンビア90.91
48北マケドニア81.40
49サンマリノ79.93
50キュラソー79.30
51カメルーン79.27
52オーストリア78.54
53インドネシア78.41
54ハンガリー75.59
55チャイニーズタイペイ72.73
56ケニア66.38
57セントルシア65.60
58インド65.26
59モンテネグロ65.10
60タイ63.92
61ベトナム63.86
62スコットランド63.17
63ベリーズ63.09
64ボスニア・ヘルツェゴビナ62.65
65ノルウェー62.43
66ドミニカ共和国62.18
67バルバドス61.26
68アルバニア60.86
69キプロス56.82
70ジャマイカ55.33
71トルクメニスタン53.47
72キルギスタン53.17
73アンティグア・バーブーダ50.85
74カザフスタン50.76
75ニカラグア49.81
76アラブ首長国連邦48.01
77バハマ46.49
78北アイルランド46.28
79サウジアラビア46.03
80オマーン43.95
81クウェート42.95
82ルクセンブルク42.04
83リヒテンシュタイン41.09
84リビア40.62
85フィリピン39.82
86ウガンダ38.50
87コソボ37.18
88ヨルダン35.14
89ニュージーランド34.60
90エルサルバドル34.02
91中国マカオ31.50
92フェロー諸島29.78
93グレナダ29.55
94グアドループ27.64
95ペルー26.87
96グアテマラ26.32
97中国香港25.84
98トリニダード・トバゴ22.33
99モロッコ20.48
100レバノン20.13
101アイルランド19.16
102アルジェリア18.48
103南スーダン16.89
104ウズベキスタン14.27
105モンゴル11.99
106スリナム10.22
107ブルンジ6.20
108アゼルバイジャン5.83
109カンボジア4.90
110アイスランド1.25

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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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