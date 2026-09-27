アジア大会男子バレー初戦は無料で見れる？日本vsウズベキスタンはどこで見られる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は初戦でウズベキスタン代表と対戦する。
本記事では、バレー男子日本代表のアジア大会初戦の無料視聴について紹介する。
男子バレーアジア大会初戦はいつ？試合日程・会場
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は予選ラウンド初戦でウズベキスタン代表と対戦する。
大会初戦は2026年9月27日(日)に行われ、19:20に試合開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)となっている。
- 大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
- ラウンド
男子バレーボール ファーストラウンド・グループA
- 対戦カード
日本 vs ウズベキスタン
- 開催日
2026年9月27日(日)
- 試合開始
19:20～
- 会場
岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)
男子バレーアジア大会初戦は無料で見れる？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール初戦、日本vsウズベキスタンは、現時点でTBS系列による地上波テレビ中継は予定されていない。
また、TVerでの無料リアルタイム配信予定も発表されていないため、地上波テレビやTVerで無料視聴することはできない見込みだ。
一方、U-NEXTでは9月27日(日)19:20から日本vsウズベキスタンをライブ配信予定。追っかけ再生・見逃し配信にも対応する予定となっている。
日本vsウズベキスタンは見放題ライブ配信の対象となるため、U-NEXTの月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能。31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴できる。
U-NEXTの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信予定
TBS系列
－
地上波テレビ中継予定なし
TVer
－
無料配信予定なし
19:20～
ライブ配信・追っかけ再生・見逃し配信予定
アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルありU-NEXT
前述のとおり、『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。