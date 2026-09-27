アジア大会男子バレー初戦は無料で見れる？日本vsウズベキスタンはどこで見られる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は初戦でウズベキスタン代表と対戦する。

本記事では、バレー男子日本代表のアジア大会初戦の無料視聴について紹介する。

男子バレーアジア大会初戦はいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は予選ラウンド初戦でウズベキスタン代表と対戦する。

大会初戦は2026年9月27日(日)に行われ、19:20に試合開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)となっている。

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

男子バレーボール ファーストラウンド・グループA

対戦カード

日本 vs ウズベキスタン

開催日

2026年9月27日(日)

試合開始

19:20～

会場

岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)

男子バレーアジア大会初戦は無料で見れる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール初戦、日本vsウズベキスタンは、現時点でTBS系列による地上波テレビ中継は予定されていない。

また、TVerでの無料リアルタイム配信予定も発表されていないため、地上波テレビやTVerで無料視聴することはできない見込みだ。

一方、U-NEXTでは9月27日(日)19:20から日本vsウズベキスタンをライブ配信予定。追っかけ再生・見逃し配信にも対応する予定となっている。

日本vsウズベキスタンは見放題ライブ配信の対象となるため、U-NEXTの月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能。31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴できる。

U-NEXTの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 TBS系列 － 地上波テレビ中継予定なし TVer － 無料配信予定なし U-NEXT 19:20～ ライブ配信・追っかけ再生・見逃し配信予定

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

U-NEXT

前述のとおり、『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。