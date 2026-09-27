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volleyball(C)Getty Images
【アジア大会】バレー男子初戦は地上波中継なし！U-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料体験
Aoi Fujimiya

アジア大会男子バレー初戦は無料で見れる？日本vsウズベキスタンはどこで見られる？

バレー男子日本代表の初戦は無料視聴できる？アジア大会2026の地上波・TVer・U-NEXT配信情報を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は初戦でウズベキスタン代表と対戦する。

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本記事では、バレー男子日本代表のアジア大会初戦の無料視聴について紹介する。

男子バレーアジア大会初戦はいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は予選ラウンド初戦でウズベキスタン代表と対戦する。

大会初戦は2026年9月27日(日)に行われ、19:20に試合開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)となっている。

  • 大会
    第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
  • ラウンド
    男子バレーボール ファーストラウンド・グループA
  • 対戦カード
    日本 vs ウズベキスタン
  • 開催日
    2026年9月27日(日)
  • 試合開始
    19:20～
  • 会場
    岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)
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男子バレーアジア大会初戦は無料で見れる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール初戦、日本vsウズベキスタンは、現時点でTBS系列による地上波テレビ中継は予定されていない

また、TVerでの無料リアルタイム配信予定も発表されていないため、地上波テレビやTVerで無料視聴することはできない見込みだ。

一方、U-NEXTでは9月27日(日)19:20から日本vsウズベキスタンをライブ配信予定。追っかけ再生・見逃し配信にも対応する予定となっている。

日本vsウズベキスタンは見放題ライブ配信の対象となるため、U-NEXTの月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能。31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴できる。

U-NEXTの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

放送・配信サービス

開始時間

放送・配信予定

TBS系列

地上波テレビ中継予定なし

TVer

無料配信予定なし

U-NEXT

19:20～

ライブ配信・追っかけ再生・見逃し配信予定

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アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

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前述のとおり、『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

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アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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