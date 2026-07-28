男子バレー日本代表vs中国代表の対戦成績は？通算勝敗・過去結果まとめ

バレーボール男子日本代表と中国代表の対戦は、アジア勢同士の注目カードとし関心を集めている。

本記事では、バレー男子日本代表vs中国代表の通算対戦成績について紹介する。

バレー男子 日本対中国の通算対戦成績は？

バレーボール男子日本代表と中国代表は、アジアの舞台を中心に数多く対戦してきたライバル関係にある。過去の通算対戦成績では、日本が29試合中12勝、中国が17勝を挙げており、セット数でも日本52セット、中国61セットと接戦の歴史を重ねてきた。

大会別に見ると、アジアカップやアジア選手権では中国が勝ち越している一方、日本はワールドカップやネーションズリーグで好成績を残している。特にネーションズリーグでは6試合で日本が5勝を挙げており、近年の国際大会では日本が優位に立っている状況だ。

本記事では、バレー男子日本代表vs中国代表の通算対戦成績、大会別の勝敗、過去のセット数、直近大会での対戦傾向について紹介する。

項目・大会 試合数 日本勝利 中国勝利 トータル試合数 29 12 17 合計セット 113 52 61 Asian Cup 3 0 3 World Cup 2 2 0 Olympic Games 3 0 3 Asian Games 2 1 1 Asian Championship 5 1 4 Grand Champions Cup 1 1 0 World Championship 1 0 1 World League 6 2 4 ネーションズリーグ 6 5 1

バレー男子 日本対中国の試合日程は？

バレーボール男子日本代表（龍神NIPPON）は、ネーションズリーグ（VNL）2026決勝ラウンド準々決勝で中国代表と対戦する。試合は2026年7月29日(水)に行われ、日本時間20:30開始予定となっている。

会場は中国・寧波（ニンポー）。日本は予選ラウンドを史上初の12連勝、1位で通過しており、決勝ラウンド初戦で開催国の中国と激突する。準々決勝は負ければ敗退となるトーナメント戦のため、ベスト4進出を懸けた重要な一戦となる。

日本は近年の国際大会で中国に対して好成績を残しているが、今回は相手のホームで行われる一発勝負。会場の雰囲気や立ち上がりの入り方も勝敗を左右するポイントになりそうだ。

項目 内容 大会 ネーションズリーグ（VNL）2026 決勝ラウンド 対戦カード 日本代表 vs 中国代表 試合日 2026年7月29日(水) 試合開始時間 20:30（日本時間） 会場 中国・寧波（ニンポー） 試合形式 準々決勝（トーナメント戦） 備考 勝者が準決勝へ進出、敗者は敗退

男子バレーボール日本代表対中国代表のテレビ放送/ネット配信予定は？

バレーボールネーションズリーグ2026男子決勝ラウンド準々決勝の日本代表対中国代表は、2026年7月29日(水)20:30に試合開始予定となっている。会場は中国・寧波(ニンボー)で、準決勝進出をかけた注目の一戦だ。

テレビ放送では、地上波TBS系列で20:10から生中継が予定されている。解説は山村宏太氏、実況は南波雅俊アナウンサー、現地スタジオは福澤達哉氏と御手洗菜々アナウンサーが担当する予定だ。

ネット配信では、『U-NEXT』が20:10から生配信を予定しており、見逃し配信にも対応する。日本語実況・解説付きで視聴できるのはU-NEXTのみで、月額プラン会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

また、Volleyball TV(VBTV)でも20:30から配信予定。VBTVは全試合を配信しているが、実況・解説は英語となる。

視聴方法 放送・配信先 開始時間 内容 ネット配信 U-NEXT 2026年7月29日(水)20:10～ 生配信・見逃し配信あり

日本語実況・解説付き

月額プラン会員は追加料金なし テレビ放送 地上波TBS系列 2026年7月29日(水)20:10～ 生中継予定

解説：山村宏太

実況：南波雅俊

現地スタジオ：福澤達哉、御手洗菜々 ネット配信 Volleyball TV(VBTV) 2026年7月29日(水)20:30～ ライブ配信予定

実況・解説は英語

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。