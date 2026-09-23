第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、日本代表はグループステージでタイ代表と対戦する。

本記事では、サッカー男子日本代表vsタイ代表について、地上波テレビ放送、TVer無料配信、ネット中継、見逃し配信などの視聴方法を紹介する。

サッカー男子日本vsタイの日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、U-21日本代表はグループA第3戦でタイ代表と対戦する。

試合は2026年9月23日(水・祝)19:30にキックオフ予定。会場は愛知県豊田市の豊田スタジアムとなっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 男子サッカー グループA第3戦 対戦カード U-21日本代表 vs タイ代表 日程 2026年9月23日(水・祝) キックオフ 19:30 会場 豊田スタジアム(愛知県豊田市)

サッカー男子日本vsタイの地上波TBSテレビ中継・TVer無料配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー、U-21日本代表vsタイ代表は、地上波TBS系列で生中継される予定だ。

TBS系列では2026年9月23日(水・祝)19:00から放送を開始予定。TVerではTBS系列と同時無料ライブ配信を実施する。

また、U-NEXTでも19:20からライブ配信が予定されており、試合終了後の見逃し配信にも対応する。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 TBS系列 19:00～ 地上波生中継 TVer TBS系列と同時配信 無料ライブ配信 U-NEXT 19:20～ ライブ配信・見逃し配信

試合は2026年9月23日(水・祝)19:30キックオフ予定となっているため、TBS系列とU-NEXTでは試合開始前から中継・配信がスタートする。

日本vsタイのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。