第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、日本代表はグループステージでタイ代表と対戦する。
本記事では、サッカー男子日本代表vsタイ代表について、地上波テレビ放送、TVer無料配信、ネット中継、見逃し配信などの視聴方法を紹介する。
サッカー男子日本vsタイの日程は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、U-21日本代表はグループA第3戦でタイ代表と対戦する。
試合は2026年9月23日(水・祝)19:30にキックオフ予定。会場は愛知県豊田市の豊田スタジアムとなっている。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
ラウンド
男子サッカー グループA第3戦
対戦カード
U-21日本代表 vs タイ代表
日程
2026年9月23日(水・祝)
キックオフ
19:30
会場
豊田スタジアム(愛知県豊田市)
サッカー男子日本vsタイの地上波TBSテレビ中継・TVer無料配信はある？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー、U-21日本代表vsタイ代表は、地上波TBS系列で生中継される予定だ。
TBS系列では2026年9月23日(水・祝)19:00から放送を開始予定。TVerではTBS系列と同時無料ライブ配信を実施する。
また、U-NEXTでも19:20からライブ配信が予定されており、試合終了後の見逃し配信にも対応する。
放送・配信サービス
開始時間
中継・配信予定
TBS系列
19:00～
地上波生中継
TVer
TBS系列と同時配信
無料ライブ配信
19:20～
ライブ配信・見逃し配信
試合は2026年9月23日(水・祝)19:30キックオフ予定となっているため、TBS系列とU-NEXTでは試合開始前から中継・配信がスタートする。
日本vsタイのおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。