サッカー男子日本vsキルギスの地上波テレビ中継・TVer無料配信はある？視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、日本代表はキルギス代表との一戦に臨む。

本記事では、サッカー男子日本代表vsキルギス代表の地上波テレビ放送、TVer無料配信について紹介する。

サッカー男子日本vsキルギスの試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、U-21日本代表はグループステージ・グループA第2戦でキルギス代表と対戦する。

試合は2026年9月20日(日)19:30にキックオフ予定。会場は愛知県豊田市の豊田スタジアムとなっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) 種目 男子サッカー ラウンド グループステージ・グループA第2戦 対戦カード U-21日本代表 vs キルギス代表 日程 2026年9月20日(日) キックオフ 19:30 会場 豊田スタジアム(愛知県豊田市)

サッカー男子日本vsキルギスの地上波テレビ中継・TVer無料配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー・グループステージ第2戦、U-21日本代表vsキルギス代表は、TBS系列で地上波生中継、TVerで無料リアルタイム配信が予定されている。

地上波ではTBS系列が2026年9月20日(日)19:00から生中継を実施。当日は13:00～22:54の大型特別番組枠の中で、19:30キックオフの日本戦を中心に放送する予定だ。

また、TVerでも19:00からTBS系列の放送と同時に無料リアルタイム配信を実施。スマートフォンやパソコンから視聴できる。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 TBS系列 19:00～ 地上波全国ネット／生中継 TVer 19:00～ 無料リアルタイム配信(同時配信)

サッカー男子日本vsキルギスはU-NEXTでも配信！

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー・グループステージ第2戦、U-21日本代表vsキルギス代表は、U-NEXTでもライブ配信される。

U-NEXTでは2026年9月20日(日)19:20から全編ライブ配信を開始予定。19:30のキックオフ前から視聴でき、試合終了後は見逃し配信(アーカイブ)にも対応する。

U-NEXTの月額プラン対象コンテンツとなっており、31日間の無料トライアル期間中でも追加のチケット購入なしで視聴できる。

配信サービス 配信開始 配信内容 U-NEXT 9月20日(日)19:20～ 全編ライブ配信・見逃し配信

U-21日本代表 キルギス戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、U-21日本代表のキルギス代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

背番号 ポジション 選手名 所属 1 GK ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 名古屋グランパス 12 GK 小林 将天 松本山雅FC 23 GK 荒木 琉偉 ガンバ大阪 2 DF 梅木 怜 FC今治 3 DF 小杉 啓太 アイントラハト・フランクフルト（ドイツ） 4 DF 土屋 櫂大 福島ユナイテッドFC 5 DF 市原 吏音 AZアルクマール（オランダ） 6 DF 永野 修都 FC東京 15 DF 森 壮一朗 ファジアーノ岡山 21 DF 佐藤 海宏 アルビレックス新潟 22 DF 岡部 タリクカナイ颯斗 東洋大 7 MF 石渡 ネルソン シントトロイデンVV（ベルギー） 8 MF 保田 堅心 V・ファーレン長崎 10 MF 石井 久継 湘南ベルマーレ 14 MF 大関 友翔 川崎フロンターレ 17 MF 中島 洋太朗 サンフレッチェ広島 18 MF 嶋本 悠大 清水エスパルス 9 FW 道脇 豊 いわきFC 11 FW 横山 夢樹 セレッソ大阪 13 FW 古谷 柊介 東京国際大 16 FW 福永 裕也 京都産業大 19 FW ンワディケ ウチェブライアン世雄 オールボーBK（デンマーク） 20 FW 石橋 瀬凪 湘南ベルマーレ

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。