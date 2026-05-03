エンバペ不在の中、ヴィニシウスが才能爆発の2ゴール！レアル・マドリーがバルセロナの今節優勝を阻止…次節クラシコで激突

3日のラ・リーガ第34節、レアル・マドリーは敵地RCDEスタジアムでのエスパニョール戦を2-0で制した。

首位バルセロナは前日のオサスナ戦に2-1で勝利。2位マドリーがこのエスパニョール戦を引き分け以下で終えれば、バルセロナのラ・リーガ2連覇が決定することになる。

エンバペ、クルトワを負傷で欠くアルベロア監督は、GKルニン、DFトレント、リュディガー、ハウセン、メンディ、MF後列チアゴ・ピタルチ、チュアメニ、前列バルベルデ、ベリンガム、ブラヒム、FWヴィニシウスを先発で起用している。

前半、マドリーは残留を争うエスパニョールと激しくぶつかり合うようなゲームを展開。パスを回して流麗にプレーするというより、フィジカルと意地で衝突する、とても硬質な戦いが繰り広げられた。

そうした中で7分、マドリーはヴィニシウスがボレーシュートを放つも、これは右ポストに当たりゴールとならず。その3分後にはメンディが走っている途中に右足筋肉を痛めてプレー続行不可能に……。アルベロア監督は代わりにフラン・ガルシアを投入した。

ヴィニシウスは前半を通してエスパニョールの右サイドバック、エル・ヒラリとやり合っていたが、25分には同選手に倒されたとしてヒル・マンサーノ主審がレッドカードを提示。だがオンフィールドレビュー後、踏みつけ行為などは何もなかったとして、レッドではなくイエローカードに変更されている。

前半アディショナルタイムにはエスパニョールが決定機を迎えた。CKからニアサイドのエドゥ・エクスポシトがヘディングシュートを放つも、ルニンの好セーブでマドリーは難を逃れている。前半は互いに1回ずつ決定機を迎えて、スコアレスのまま終了した。

迎えた後半、マドリーは攻撃を整理して、ポジショナルな攻めもカウンターも前半にはない洗練さを手にする。アルベロア監督は53分に2〜3枚目の交代カードを切り、ブラヒム、チアゴを下げてマスタントゥオノ、ゴンサロを投入。そして55分、ヴィニシウスが待望の先制点を決めた。





左サイド、ドリブルを仕掛けたバルベルデからボールを受けたヴィニシウスは、そのままペナルティーエリア内に切れ込みゴンサロにボールを預ける。ゴンサロからリターンを受けると、シュートと思いきや右足アウトサイドのボールタッチでエスパニョールDF2枚をかわし、その後に改めて右足を振り抜いてネットを揺らした。ヴィニシウスらしい、相手の意表を突くフェイントからのゴラッソだった。

先制したマドリーは、さらに66分にもヴィニシウスがゴールを決めた。ペナルティーエリア内でヴィニシウスの縦パスを受けたベリンガムが、タイミングを見計らった右足ヒールでリターン。完璧なお膳立てを受けたヴィニシウスは、右足の甲で完全にボールをミートさせ、枠内右隅に送り込んでいる。ベリンガムのヒールもヴィニシウスのミートも非の打ち所がない、まさに芸術的なゴールだ。ヴィニシウスは今季ラ・リーガ15得点目。

アルベロア監督は83分にヴィニシウス、チュアメニを下げてパラシオス、カマヴィンガを投入。マドリーはその後、前のめりになって攻め込むエスパニョール相手にカウンター中心に追加点を狙い、結局2点リードのまま試合終了のホイッスルを迎えている。

2位レアル・マドリーは首位バルセロナとの勝ち点11差をキープ。次節、カンプ・ノウで行われるクラシコで、バルセロナは引き分け以下の結果を収めれば優勝を決められる。マドリーが伝統の一戦での優勝決定を回避するためには、勝利する以外の道はない。