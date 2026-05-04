エンバペ、レアル・マドリーで孤立か…スペイン紙「チームメートたちはヴィニシウスと一蓮托生だ。エンバペとはそうでもない」

レアル・マドリーFWキリアン・エンバペが、チーム内で孤立気味になっている模様だ。スペイン『マルカ』が報じた。

『マルカ』曰く、エンバペはチーム内で人々と距離を置くようになっているという。度重なる負傷に苦しんでいること、周囲の反感を買う態度、FWヴィニシウス・ジュニオールとのエースの座を巡る対比が、チームメートとの間に溝を生んでいる模様だ。

『マルカ』はエンバペが抱える問題について、次のように描写している。

「エンバペの最たる問題は、チームと距離を取るようになったことだ。それは彼から日々の営みや多くの試合を取り上げた負傷だけが理由ではない。バルデベバス（クラブ練習場及びオフィス）では、彼の物議を醸す態度が、チームメートの反感を買っていると噂されている」

「それだけでなく、ヴィニシウスとエンバペの“権力闘争”においては（彼ら2人の関係自体は良好だ。ここ最近に恋人を連れてディナーをしたように）、ブラジル人FWが明らかに優位に立ち始めた。それはヴィニシウスがマドリーの苦しい時期にチームを引っ張っていたことだけが理由ではない。彼はチームで愛情と支持を勝ち取っている。グループはヴィニシウスと一蓮托生だが、現在のエンバペとはそうでもない。ここ数カ月で、フランス人FWとの団結にはヒビが入っている」

「バルデベバスのあらゆる階層、チーム、コーチ陣がエンバペの孤立を検知している。先のベティス戦で彼が負傷したときにも、それは感じられたことだった。エンバペは不機嫌な様子でピッチから去り、アルベロアとの挨拶は冷淡で、起こったことの説明すらしたがらなかったのだ」

今季41試合41得点という驚異的な成績を残すエンバペだが、昨年末から今年にかけて合計5回の負傷離脱を強いられるなど、怪我にも苦しむシーズンとなっている。何度も痛めている右ひざの状態を巡っては、レアル・マドリーのメディカルスタッフと衝突したとの報道もあった。また『マルカ』はエンバペが本調子に戻らない間、ヴィニシウスが主役の座を奪い、アルバロ・アルベロア監督から称賛の言葉を一身に浴びていたことも強調し、それがフランス人FWに影響を与えた可能性も示唆している。

なお今現在も負傷離脱中のエンバペは、恋人のエステル・エクスポシトさんとイタリアのカリアリを旅行し、クルーズ船で一緒にいるところをパパラッチされた。チームが苦しい状況で、バケーションを過ごしているような姿に、サポーターからの批判が集中している。



