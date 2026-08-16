エンバペもヴィニシウスも積極的に守備参加！新生モウ・マドリー、シャルケ撃破でテストマッチ5試合を無敗で終える

レアル・マドリーは16日にシャルケとのテストマッチに臨み、3-0の勝利を飾った。

シャルケのスタジアムに乗り込んだマドリー。モウリーニョ監督はGKクルトワ、DFトレント、コナテ、ハウセン、カレーラス、MF後列ベルナルド・シウバ、バルベルデ、前列ブラヒム、ギュレル、ヴィニシウス、FWエンバペをスタメンとして、今季基本システムと思われる4-2-3-1を採用している。

マドリーはB・シウバとバルベルデがビルドアップに積極的に絡み、ブラヒムとギュレルが中央に寄ってシャルケのセンターバック3枚を引きつけ、右サイドに開くエンバペと左のヴィニシウスが後方のスペースを突く形で攻撃。そして6分、今季初出場のエンバペがいきなりゴールを決めた。フランス代表FWはシャルケのバックパスを奪ってそのままペナルティーエリア内に侵入し、右足のシュートを沈めている。

その後マドリーは、縦への突破を強く意識したポゼッション、ミドルゾーンより後方に引いた堅守速攻を交互に仕掛けていく。特筆すべきは、ヴィニシウスがカレーラスのカバーに回ったり、エンバペが前からプレスを仕掛けたりと、両アタッカーがしっかりと守備をしていたことだった。その姿勢が今季を通して継続されるのかに注目が集まる。

マドリーが追加点を決めたのは20分のこと。ギュレルの左CKからハウセンが打点の高いヘディングでネットを揺らした。マドリーはさらに57分、カレーラスが個人技から左サイドを突破してクロスを送り、エンバペに代わり出場していたエスピがこちらもヘディングシュートを決め切り、リードを3点に広げる。エスピはプレシーズン2得点目だ。

モウリーニョ監督はその後、ククレジャ、そしてクラブ史上最高額の移籍金（1億2500ユーロ＝約230億円）で加入したディオマンデをデビューさせるなどして、3点リードを維持したまま試合終了のホイッスルを迎えている。なお今夏シャルケに加入した田中聡は、61分から途中出場。カマヴィンガらに対して積極果敢にタックルを仕掛け、またスルーパスからチームメートのサイドへの飛び出しを促すなど、攻守にわたって奮闘していた。

マドリーはレガネス戦4-1、フィオレンティーナ戦2-2、フェレンツヴァロシュ戦2-1、デポルティボ戦1-0、そしてこのシャルケ戦と、プレシーズンのテストマッチ5試合を4勝1分けと無敗で終えている。今季初の公式戦は22日に行われるラ・リーガ2節エスパニョール戦だ。モウリーニョ監督が2シーズン無冠のチームをタイトルに導けるかに注目が集まる。