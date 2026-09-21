エンバペ、マドリーダービーの敗戦は「後退だ。でもチームは全力を尽くした」「レアル・マドリーに期待をタイトルを取り戻させたい」

レアル・マドリーFWキリアン・エンバペが、敗戦したマドリーダービーを振り返った。

20日に行われたラ・リーガ第7節、敵地メトロポリターノでのアトレティコ・マドリー戦を1-2で落としたレアル・マドリー。翌日、フランス代表に合流したエンバペはスペイン『アス』とのインタビューに応じ、この敗戦が「後退」であると振り返り、しかし自分たちが全力を尽くしたことも強調している。

「確かに後退だ。本当に難しい。僕たちは勝ちたかったけれど、どういった試合が待ち受けているかも分かっていた。それでもチームは全力を尽くしたし、前に進み続けないといけない。まだシーズンは長いし、このまま良い方向へと進み続ける必要がある」

後半にDFディーン・ハウセンが一発退場となり、PKから先制点を許したレアル・マドリー。だが前半にFWイ・ガンイン、DFクティ・ロメロがそれぞれMFフェデ・バルベルデ、MFジュード・ベリンガムに対して見舞ったタックルが、どちらもレッドカードに値したと指摘されており、マドリー側も誤審だったと不満を露わにしている。

この件について問われたエンバペは、言及を嫌った。

「僕は審判について多くを語る選手じゃない。今からそうなることもないよ。思うことはあるけれど、それは自分の中にしまっておくよ。僕はそういったタイプの選手じゃないんだ。審判も人間だし、ミスを犯す。あれはミスだったけど、そのことに頭を突っ込むことはしない」

エンバペは、ファンに期待を取り戻させるために、チームとして努力していくことを誓っている。

「努力して、もっと良いパフォーマンスを引き出さないといけない。色々と意見が口にされているが、僕たちはもっとやらないといけないだけだ。レアル・マドリーが期待とタイトルを取り戻せるようにね」