エンバペ「僕がデンベレやハフィーニャより守備をしない？だったら…彼らは僕より多くのゴールを決めるべきだ」

レアル・マドリーFWキリアン・エンバペが、自身がもっと守備に取り組むべきとの見解に返答している。

8日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのインテル戦を前に会見に出席したエンバペ。その場である記者は、「10年前ならばおかしいことかもしれませんが……キリアン・エンバペはチームの守備面も助けるべきだと思いますか？ ヴィニシウスと一緒にプレッシングを仕掛けて……」と問いかけた。

するとエンバペは「僕とヴィニシウスだけ？」と聞き返し、対して記者は「いえ、PSGのデンベレやバルサのハフィーニャなど、ほかのアタッカーはプレスをしています。それが欠点なのか利点なのか……私はあなたにそれを質問しています」と、他クラブの選手たちとの比較論を説いた。

これに対してエンバペの返答は、次のようなものだった。

「分からない……。もちろん僕たちは改善していかなければならない。選手としてはそれが普通だと思うけど、ただ僕から馬鹿げたことを言わせてもらえば、自分は君が言った選手たち（デンベレ＆ハフィーニャ）よりもゴールを決めることができるし、だから彼らは僕のようにもっとゴールを決めるべきなんじゃないかな？」

「選手は一人ひとり違うんだ。ただ、僕は色々なことをスマートにやりたいし、もちろん改善が必要だと言わせてもらう。でも、自分はそういった比較が好きじゃないんだよ。だって僕は、ほかの選手たちがしていないようなことをたくさんしているんだから」

「こういったテーマに首を突っ込めば、終わりのない議論が生まれることになる。それは分かるよね？ だけどマドリーの全選手が守備を助けて、チャンスを与えないようにするべきだという意見には同意する。失点を減らさないと。でも同様に、もっとチャンスを生むため、ゴールを決めるためにボールを保持した時のプレーだって改善する必要がある。それこそが世界最高であることを望むチームの掟なんだ。日々、改善すべきことはたくさんあるんだよ」

エンバペはその一方で、今年のバロンドールについても言及。ラ・リーガ得点王、チャンピオンズリーグ得点王、ワールドカップ得点王、ワールドカップ歴代得点王となった同選手は、初受賞の可能性を見据えているようだ。

「僕はこの夏、スポーツの最重要大会で多くの歴史を生んだ。でも、こればかりは見ていないと分からない。今季は良い年になるという感覚はあるけど、まだ多くの時間が残されているし、人々は誰に投票したって自由なんだ」

「バロンドールなどを抜かしても、自分が世界最高の選手だと感じているか？ いつだってそう思っているよ！ でも、それはとても個人的なことで、それぞれが異なる意見を持っている。ここにいる人たちでも、自分が世界最高と考える人もいれば、そうじゃないと考える人もいるだろう。これは“全員が自分みたいに考えるべき”という議論じゃないんだ。もちろん僕は、今年がバロンドールを勝ち取るために良い年だと思っている。でもさっきも言ったように、投票するのは記者たちだし、彼らは誰が世界最高か考えて票を投じるんだ」

PSGは守備意識の低いエンバペが退団してチャンピオンズ二連覇を果たした－－エンバペはそのような意見をぶつけられ、こう返している。

「僕にそういった意見・分析を変えることはできない。様々な分析があるわけだからね。ただ率直に言って、僕にとってはどうでもいいことだ。自分にはフットボールを分析すること、なぜそうなかったを理解することができる。フットボールのすべてを知っているとは思わないが、多くの人よりは分かっている」

「僕は落ち着いている。結局のところ、そういった見解は大多数が分析ではなく、ただ話題を売っているだけなんだ。自分のことを話題にすれば売れるんだろうね。つまりポジティブでもネガティブでも、自分が話題になるのは良いことなのさ」

現地取材＝相良未来