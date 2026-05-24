エンバペ、今季最終戦でもレアル・マドリーサポーターからブーイング…その後ゴラッソで拍手を取り戻す

23日のラ・リーガ最終節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのアトレティック・クルブ戦を4-2で制した。FWキリアン・エンバペは、この試合でもブーイングを浴びている。

負傷離脱中、恋人のエステル・エクスポシトさんとイタリアのビーチに赴くなどしたことで、マドリーへの敬意やプロ精神の欠如から批判の対象となったエンバペ。ラ・リーガ第36節オビエド戦で復帰した際には、ベルナベウの観客から大量のブーイングを浴びせられる事態となっていた。

そしてこのアトレティック戦の前半も、その傾向は変わらず。エンバペがプレーでミスするとき、観客は容赦のない指笛を吹いていた。

しかし後半になり、状況は変化する。50分、エンバペがペナルティーエリア手前やや左から右足を振り抜くと、強烈なボールが枠内右隅に収まった。すると多数の観客が手を叩いて、フランス人FWのプレーを称賛している。

なおエンバペはゴールを決めた直後、今季限りでトップチーム指揮官の座を降りるアルバロ・アルベロア監督のもとに駆け寄って、抱擁を交わしていた。

エンバペはオビエド戦後に「監督は僕が第4FWだと言った」と発言するなど、アルベロア監督と良好な関係を築けていなかったとされる。スペイン『アス』はそんな両者の抱擁について「2人は最高の関係ではなかったが、綺麗な終わりを迎えた」と描写している。