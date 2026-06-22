エンバペ、サッカー界の戦術の流行について「今はPSGのハイプレスが流行している。正しいのはいつも勝者のチームだが…代表はまた違うよ」

フランス代表FWキリアン・エンバペが、自身の守備意識やサッカーの戦術の流行について語っている。

世界最高の選手の一人に数えられるエンバペだが、その守備意識の低さが槍玉に挙げられることがある。例えば、エンバペ退団後にチャンピオンズリーグ2連覇を達成したPSGは、同選手がいなくなった後にハイプレスが機能するようになったと言われ、反対にレアル・マドリーはハイプレスができなくなったと指摘される。

21日にフランス代表の会見に出席したエンバペは、自身の守備意識について質問を受けたが、サッカー界では流行する戦術がすべてではないとの見解を示した。加えて、クラブチームで流行する戦術は、代表チームにそのまま当てはめられないとの考えも口にしている。

「勝ったチームが常に正しいとされている。僕がサッカーを始めてから、ずっとそうなんだよ。まずバルセロナのポゼッションサッカーを真似るべきだと言われ、その次にレアル・マドリーの3トップ、バイエルンのインテンシティーが模範すべきプレーすべきだとされた。そして今現在は、PSGのカウンタープレスを手本にするようにと言われているね」

「これからも成功をつかんだチームが、サッカー界全体のお手本になり続けるんだろうね。だけど今、僕らが戦っているのは代表チームのサッカーであり、それはまた全く別の話になる。勝者が常に他者にインスピレーションを与えてきたことには違いないとしてもね」