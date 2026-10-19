エンバペ、自分が世界最高と宣言する理由は…「ほかの選手の方が上と考えれば戦えない。己の限界を定めてどうするんだ」

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エンバペが語る、強烈な自意識の意味。

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レアル・マドリーに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが、自身を世界最高の選手と公言する理由について語った。

フランスのフットボール誌『オンズ・モンディアル』の年間最優秀選手賞オンズ・ドールを受賞し、それに際して同誌のインタビューに応じたエンバペ。「僕は今年のバロンドール受賞に値する」と語るなど、自身が世界最高の選手と言って憚らない理由を問われると、そう言わなければ「限界を定める行為」になると説いている。

「言いたいことは分かるよ。僕の国の歴史や文化は理解しているつもりだ。だから、そういったことは口にしてどんな騒動になるかは分かっている」

「僕がそういうことを言うのは、それが自分の考えであり、モチベーションにもなっているからだ。素晴らしいことを成し遂げようとしているのに、相手の方が自分より良いプレーを見せると考えてピッチに立てるわけがない。自分の限界を定めて、どうするんだ」

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「自分のようになりたいと思っている子供たちに言わせてもらいたい。それは限界を決めてしまう行為なんだよ。夢を見たいならば、限界をつくってはいけないよ。僕以上の選手になりたいって言うんだったら、そのまま止まらないでくれ！」