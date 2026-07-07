パラグアイ上院議員の信じ難い人種差別を受け…エンバペが激怒「卑劣な女性。決して許さない」

フランス代表FWキリアン・エンバペは、パラグアイのセレステ・アマリージャ上院議員の発言に対して声明を発表している。





FIFAワールドカップ2026のラウンド16で、パラグアイと対戦したフランス。エンバペのゴールで1-0と勝利したが、この試合ではピッチの至る所で選手同士が衝突し、特にパラグアイ側の振る舞いが大きな物議を醸している。すると試合後には、エンバペが握手を求めたGKオルランド・ヒルを無視したとして、パラグアイメディアが大きく報じていた。





そして試合が終わった現地時間4日の夜、パラグアイの真正急進自由党（PLRA）に所属するアマリージャ上院議員は、自身の『インスタグラム』にエンバペの写真2枚と共に「必死にフランス人になりすまそうとしている、植民地化されたカメルーン人」と投稿。さらに「恨み深く、傲慢で、醜い」と人種差別的な投稿を行っている。さらに、アマリージャ上院議員は『X』でも「あの野蛮人は文字の書き方さえ学んでいない。母乳の代わりにココナッツを吸い、彼が耳を傾けた中で最も知的な人物はチンパンジーくらい。ヒルは中指を立ててやるべきだったわ」と人種差別投稿を行った。





こうした投稿を受け、エンバペは『X』で声明を発表。「セレステ・アマリージャさん、あなたは卑劣な女性であり、その地位にふさわしくない」とし、以下のように綴っている。





「あなたはパラグアイを代表するような人物ではない。この大会を通じて情熱と名誉を示してきたパラグアイという国を代表していない。あなたの思慮のなさや露骨な人種差別のせいで、世界中の人々は、このワールドカップで選手たちが見せた歴史的な歩みや努力を忘れてしまった。それらは、自国のイメージを最悪な形で提示する無能な女性の影に隠れてしまった。彼女のような人間が、憎悪や人種差別を世界中に撒き散らすことを、私は決して許さない」





また、フランスサッカー連盟も「セレステ・アマリージャ上院議員によるキリアン・エンバペを標的とした人種差別的発言は、極めて卑劣であり、容認できるものではない。これらの発言は犯罪的であり、非難されるべきだ。他国と同じく、ここでも法的に裁かれる必要がある。我々は法的措置を視野に入れ、この件を検察当局に通報した」と発表している。