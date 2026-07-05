北中米ワールドカップ・ラウンド16、フランス対パラグアイは1-0でフランスの勝利に終わった。パラグアイメディアは試合後、フランスFWキリアン・エンバペの振る舞いを糾弾している。

この試合の後半にPKからフランスの決勝点を決めたエンバペだが、その振る舞いが物議を醸すことになった。パラグアイのラフプレーも目立った試合終盤、エンバペは軽い接触でも転倒するなど時間を使い、試合終了後には握手を求めたGKオルランド・ヒルを無視。パラグアイ守護神は自身に視線を向けることなく勝利の雄叫びを上げるフランス人FWに対して、持っていたボールを投げる行為に及び、その後「カッとなってしまった」ことを認めている。

エンバペの振る舞いは、パラグアイのラフプレーに対する返答とも理解できるが、同国メディアで批判されることに。『ウルティマ・オラ』は「フランス人ストライカーは私たちパラグアイの同胞を無視して、彼の眼前で勝利を祝った」「エンバペは試合を通して傲慢で、気取っていた」「マナーの悪い勝者だ」などと記している。その一方で『ABCコロール』は「パラグアイは最後まで戦った」など、『ラ・ナシオン』は「フランスはパラグアイの粘り強い守備を前にスウェーデン戦のプレーを繰り返せなかった」と、自国のチームが見せたプレーに胸を張っている。

またスペイン『アス』はこの試合のエンバペの振る舞いについて、「レアル・マドリーではほとんどしない」と、所属クラブでは見せない珍しいものであったことを強調した。