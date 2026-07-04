優勝候補フランス、パラグアイの堅守を何とか攻略…W杯8強に歩を進める！エンバペがメッシに並ぶ今大会7得点目

4日に北中米ワールドカップ（W杯）・ラウンド16、パラグアイ対フランスが行われ、1-0でフランスが勝利を果たした。

ここまでの4試合で13得点を記録するなど圧倒的な攻撃力を誇る優勝候補フランスと、ラウンド32でドイツを下すなど堅守を売りにして勝ち進んでいるパラグアイの対戦。試合は予想通り、フランスがボールを保持して攻め込み、パラグアイが堅守速攻で応戦する展開となった。

攻撃陣にデンベレ、エンバペ、オリーセと世界最高クラスの選手たちを擁するフランスだが、パラグアイの極めてコンパクトな守備ブロックを前に苦戦。今大会最多アシスト（5本）を記録するオリーセは、パラグアイ守備陣の“足の森”を前にして、エンバペに効果的なスルーパスを送ることができない。フランスの攻撃はクロスに偏っていくことになり、明確な決定機を生み出せないまま試合を折り返すことになった。

後半もパラグアイの組織立った守備を前に、フランスの攻撃が“詰まる”状況は変わらない。デシャン監督は60分、この停滞状況を打破しようとバルコラとの交代でドゥエを投入。するとパリ・サンジェルマンFWが出場直後に試合を動かした。

果敢にドリブルを仕掛けたドゥエは、ペナルティーエリア内でゴメスに倒されてPKを獲得。キッカーのエンバペが冷静に、力強いシュートを決め切って、フランスがついに先制に成功した。エンバペは今大会7得点で、得点ランク首位メッシに並んでいる。

ついにパラグアイの堅守を攻略したフランスはその後、ポゼッションとカウンターを織り交ぜたプレーで試合を進める。パラグアイの決死の猛攻を防いだ後に仕掛けるカウンターでは、エンバペが彼らしい強烈なシュートを放っていったが、GKオルランド・ヒルの好セーブを前に追加点は奪えず。結局フランスは、1点リードを維持する形でベスト8進出を決めている。

苦しい試合を強いられながらも勝負強さを見せた優勝本命フランスは、準々決勝でカナダを下したモロッコと対戦する。