フランス歴代最多58ゴール！エンバペが歓喜「何よりも代表チームを優先してきた…本当に嬉しい」

フランス代表FWキリアン・エンバペは、同国歴代最多得点記録を樹立したことを喜んでいる。





16日に行われたFIFAワールドカップ2026のグループIの初戦で、セネガルと対戦したフランス。前半は苦しんだものの、66分にエンバペが先制ゴールを奪う。さらに82分にブラッドリー・バルコラが追加点を挙げると、1点を返されたものの、終了間際にエンバペがスーパーゴールを叩き込んで勝負あり。3-1で白星スタートを飾った。





この試合で2ゴールを奪ったエンバペだが、これでフランス代表での通算得点数が「58」に到達。オリヴィエ・ジルーを抜き、同国歴代最多得点記録を樹立した。さらに、ジュスト・フォンテーヌを上回り、フランス代表としてW杯歴代最多得点者（14ゴール）となっている。





歴史に名を刻んだフランス代表キャプテンは、試合後のミックスゾーンで「とても嬉しいね。母国の歴史に少しでも貢献できたことを心から嬉しく思うよ。僕は常に代表チームを何よりも優先してきたし、ずっと成し遂げたかったことなんだ。今、僕らはここにいる理由がわかった。引退したらそういうことを考える時間があるかもね」とし、以下のように続けた。





「自分がここにいる理由はわかっている。チームを助け、チームメイトと一緒に前進するためにここにいる。フランス代表の歴史に新たなページを刻むために、これからも努力していくよ。道程は長いことはわかっているけど、僕らは準備万端だ」





また、「愛する人たちのことを考えたよ。みんなそこにいてくれたんだ。たくさんの大切な人たちが来てくれた。家族、友人、一番僕に近い人たちがね。こういう重要な試合の時はいつもそうしてくれるんだ。家族全員のためにゴールを決めているんだよ」と自身を支える人への感謝を口にしている。