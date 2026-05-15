【5月15日】全米プロゴルフ選手権2026第2日はどこで見れる？地上波・BS・CS・ネット配信情報まとめ

男子ゴルフメジャー第2戦「全米プロゴルフ選手権2026」は、いよいよ大会第2日を迎える。世界ランキング上位選手に加え、日本勢も多数出場しており、予選通過争いが本格化する注目のラウンドとなる。

本記事では、全米プロゴルフ選手権2026・第2日の中継予定・視聴方法について紹介する。

全米プロゴルフ選手権第2日の地上波テレビ放送・BS・ネット配信予定は？

男子ゴルフメジャー第2戦「全米プロゴルフ選手権2026」は、日本時間5月15日(金)に予選ラウンド第2日を迎える。決勝ラウンド進出を懸けた重要な1日となり、日本勢を含むトッププレーヤーたちのプレーに大きな注目が集まる。

大会の模様は、『U-NEXT』が全ラウンドを独占ライブ配信。また、CS放送『ゴルフネットワーク』でも生中継が予定されている。

なお、2026年大会については地上波およびBS放送の予定はなし。テレビ視聴はCS放送、ネット視聴はU-NEXTが中心となる。

U-NEXTでは、日本語実況・解説付きのメインチャンネルに加え、日本勢専用チャンネルや注目組を追うマルチチャンネル配信も実施予定。松山英樹、久常涼、比嘉一貴、金子駆大ら日本勢のプレーを集中的にチェックできる。

放送・配信 サービス 放送・配信時間 内容 地上波 なし － 放送予定なし BS放送 なし － 放送予定なし CS放送 ゴルフネットワーク 5月16日(土)1:30～8:00 生中継(最大9:00まで延長) ネット配信 U-NEXT 5月15日(金)21:00～翌8:00 独占ライブ配信 日本勢専用配信 U-NEXT 5月16日(土)4:05～ 日本勢徹底マークチャンネル

※すべて日本時間。

※放送・配信時間は変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトを確認してください。

全米プロゴルフ選手権第2日の日本人選手スタート時間は？

「全米プロゴルフ選手権2026」第2日では、松山英樹をはじめとした日本勢4選手が予選ラウンド突破を懸けてプレーする。世界最高峰の舞台で、日本人選手たちがどのようなパフォーマンスを見せるかに注目が集まる。

今大会では、『U-NEXT』が日本勢専用チャンネルを用意。松山英樹、久常涼、比嘉一貴、金子駆大のプレーを中心にライブ配信が行われる予定だ。

第2日の日本人選手スタート時間は以下の通り。

松山英樹：5月15日(金)20:34

比嘉一貴：5月16日(土)3:00

久常涼：5月16日(土)3:11

金子駆大：5月16日(土)3:22

※すべて日本時間。

全米プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

全米プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米プロゴルフ選手権2026を含む見放題作品を視聴することができる。

また、「ワールドゴルフパック」に加入した場合は、最大5CHのマルチチャンネルとなる通常ライブ配信に加え、「日本勢徹底マークCH」も視聴可能に。「日本勢徹底マークCH」は、番組名の通り日本人選手に密着した配信となる見込みだ。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

全米プロゴルフ選手権2026の関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。