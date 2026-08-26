朝倉海は8月29日(土)、「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」でアオリ・チロンと対戦する。

本記事では、朝倉海のUFC通算戦績一覧、アオリ・チロン戦の結果速報を紹介する。

朝倉海のUFC通算成績一覧

朝倉海は2024年12月にUFCデビューを果たし、初戦からフライ級王者アレッシャンドリ・パントージャとのタイトルマッチに挑んだが、結果は2ラウンド一本負け。その後、2025年8月のティム・エリオット戦にも2ラウンド敗北を喫したが、2026年5月末のキャメロン・スモザーマン戦で初勝利を飾った。

試合日 大会 対戦相手 勝敗 試合結果 2024年12月7日 UFC 310

Pantoja vs. Asakura アレッシャンドリ・パントージャ × 2R 2:05

リアネイキドチョーク 2025年8月16日 UFC 319

du Pressis vs. Chimaev ティム・エリオット × 2R 4:39

ギロチンチョーク 2026年5月30日 UFC Fight Night

Song vs. Figueiredo キャメロン・スモザーマン 〇 1R 1:50

KO (左フック→パウンド) 2026年8月29日 UFC Fight Night

Nurmagomedov vs. Song アオリ・チロン 開催予定 開催予定

朝倉海vsアオリ・チロンの結果速報・中継予定

UFC初の連勝が懸かる朝倉海は、8月29日(土)の「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」でアオリ・チロンとのバンタム級マッチを予定。当日は日本時間16:00にプレリム、19:00にメインカードが開始予定で、朝倉海vsアオリ・チロンはメインカードの4試合目に実施予定となっている。

「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』がプレリムから全試合のライブ配信を予定。『U-NEXT』では15:30配信開始、16:00開演のスケジュールとなっており、チャンネルは「CH1：日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類となっている。

開催日・試合順 階級・試合結果 中継局 【8月29日(土)】 UFCファイトナイト上海

メインカード 4試合目 バンタム級マッチ(開始前) 朝倉海 vs アオリ・チロン U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) UFC Fight Pass

朝倉海vsアオリ・チロンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・上海は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。