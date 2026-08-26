朝倉海は8月29日(土)、「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」でアオリ・チロンと対戦する。
本記事では、朝倉海のUFC通算戦績一覧、アオリ・チロン戦の結果速報を紹介する。
朝倉海のUFC通算成績一覧
朝倉海は2024年12月にUFCデビューを果たし、初戦からフライ級王者アレッシャンドリ・パントージャとのタイトルマッチに挑んだが、結果は2ラウンド一本負け。その後、2025年8月のティム・エリオット戦にも2ラウンド敗北を喫したが、2026年5月末のキャメロン・スモザーマン戦で初勝利を飾った。
試合日
大会
対戦相手
勝敗
試合結果
2024年12月7日
UFC 310
アレッシャンドリ・パントージャ
×
2R 2:05
2025年8月16日
UFC 319
ティム・エリオット
×
2R 4:39
2026年5月30日
UFC Fight Night
キャメロン・スモザーマン
〇
1R 1:50
2026年8月29日
UFC Fight Night
アオリ・チロン
開催予定
開催予定
朝倉海vsアオリ・チロンの結果速報・中継予定
UFC初の連勝が懸かる朝倉海は、8月29日(土)の「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」でアオリ・チロンとのバンタム級マッチを予定。当日は日本時間16:00にプレリム、19:00にメインカードが開始予定で、朝倉海vsアオリ・チロンはメインカードの4試合目に実施予定となっている。
「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』がプレリムから全試合のライブ配信を予定。『U-NEXT』では15:30配信開始、16:00開演のスケジュールとなっており、チャンネルは「CH1：日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類となっている。
開催日・試合順
階級・試合結果
中継局
【8月29日(土)】
UFCファイトナイト上海
バンタム級マッチ(開始前)
朝倉海 vs アオリ・チロン
U-NEXT
UFC Fight Pass
朝倉海vsアオリ・チロンのおすすめ視聴方法U-NEXT
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。