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20250816 kai asakura(C)Getty images
【朝倉海出場予定】UFCファイトナイト上海はU-NEXT配信！無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

朝倉海のUFC戦績は？結果速報・通算成績一覧｜8月29日(土)にアオリ・チロンと対戦

朝倉海のUFCにおける戦績は？通算成績一覧や「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」アオリ・チロン戦の結果速報を紹介。

【8/29(日)】朝倉海＆鶴屋怜 出場予定！
ufc fightnight shanghai 20260829

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朝倉海は8月29日(土)、「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」でアオリ・チロンと対戦する。

【朝倉海出場予定】8/29開催のUFCファイトナイト上海はU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

本記事では、朝倉海のUFC通算戦績一覧、アオリ・チロン戦の結果速報を紹介する。

朝倉海のUFC通算成績一覧

朝倉海は2024年12月にUFCデビューを果たし、初戦からフライ級王者アレッシャンドリ・パントージャとのタイトルマッチに挑んだが、結果は2ラウンド一本負け。その後、2025年8月のティム・エリオット戦にも2ラウンド敗北を喫したが、2026年5月末のキャメロン・スモザーマン戦で初勝利を飾った。

試合日

大会

対戦相手

勝敗

試合結果

2024年12月7日

UFC 310
Pantoja vs. Asakura

アレッシャンドリ・パントージャ

×

2R 2:05
リアネイキドチョーク

2025年8月16日

UFC 319
du Pressis vs. Chimaev

ティム・エリオット

×

2R 4:39
ギロチンチョーク

2026年5月30日

UFC Fight Night
Song vs. Figueiredo

キャメロン・スモザーマン

1R 1:50
KO (左フック→パウンド)

2026年8月29日

UFC Fight Night
Nurmagomedov vs. Song

アオリ・チロン

開催予定

開催予定

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朝倉海vsアオリ・チロンの結果速報・中継予定

UFC初の連勝が懸かる朝倉海は、8月29日(土)の「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」でアオリ・チロンとのバンタム級マッチを予定。当日は日本時間16:00にプレリム、19:00にメインカードが開始予定で、朝倉海vsアオリ・チロンはメインカードの4試合目に実施予定となっている。

「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』がプレリムから全試合のライブ配信を予定。『U-NEXT』では15:30配信開始、16:00開演のスケジュールとなっており、チャンネルは「CH1：日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類となっている。

開催日・試合順

階級・試合結果

中継局

【8月29日(土)】

UFCファイトナイト上海
メインカード 4試合目

バンタム級マッチ(開始前)

朝倉海 vs アオリ・チロン

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

UFC Fight Pass

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朝倉海vsアオリ・チロンのおすすめ視聴方法

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前述の通り、UFCファイトナイト・上海は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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