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2026年のMLBワイルドカードシリーズが、日本時間9月30日(水)に開幕する。

本記事では、MLBワイルドカードシリーズ2026の試合日程・対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

MLBワイルドカードシリーズ2026の試合日程・対戦カード

MLBワイルドカードシリーズ2026は、日本時間9月30日(水)から10月2日(金)にかけて行われる。

各シリーズは3試合制・2勝先取。第3戦は1勝1敗となった場合のみ開催される。

リーグ 対戦カード 第1戦 第2戦 第3戦 ナ・リーグ フィリーズ vs ブレーブス 9/30(水)3:00 10/1(木)3:00 10/2(金)3:00 ア・リーグ ホワイトソックス vs アストロズ 9/30(水)6:00 10/1(木)6:00 10/2(金)6:00 ア・リーグ レッドソックス vs ヤンキース 9/30(水)9:00 10/1(木)9:00 10/2(金)9:00 ナ・リーグ カブス vs パドレス 9/30(水)11:00 10/1(木)11:00 10/2(金)11:00

※すべて日本時間。

※第3戦は必要な場合のみ開催。実施されるカード数によって開始時刻が変更となる場合があります。

MLBワイルドカードシリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBワイルドカードシリーズ2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』で注目試合がライブ配信される。ポストシーズンは試合開催日に毎日1試合を配信予定で、プライム会員は追加料金なしで視聴可能だ。

また、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazon)』『Lemino(SPOTVパック)』では全試合をライブ配信予定。衛星放送『J SPORTS』でもワイルドカードシリーズの注目試合が生中継される。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送予定となっている。

チャンネル 形態 ポストシーズン中継 SPOTVチャンネル(Amazon)

[30日間無料体験あり] ネット 試合開催日に毎日1試合 J SPORTS 衛星放送 以下の試合を生中継 【アストロズ vs ホワイトソックス】

9/30(水)5:50 第1戦

10/1(木)5:50 第2戦

10/2(金)5:50 第3戦 【パドレス vs カブス】

9/30(水)10:50 第1戦

10/1(木)10:50 第2戦

10/2(金)10:50 第3戦 MLB.tv(Amazon)

[7日間無料トライアルあり] ネット 全試合をライブ配信 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 地上波・衛星放送 中継予定試合未発表

※第3戦は必要な場合のみ開催。

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

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Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

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なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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