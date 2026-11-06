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ONE Fight Night 49U-NEXT
ONE Fight Night 49はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

ONE Fight Night 49の対戦カード・試合順・テレビ放送/ネット配信予定

格闘技大会「ONE Fight Night 49」の対戦カード・試合順一覧は？テレビ放送・ネット配信予定も紹介。

ONE Fight Night 49をライブ配信
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格闘技イベント「ONE Fight Night 49」が、2026年11月7日(土)に開催される。

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本記事では、ONE Fight Night 49の対戦カード・試合順、放送予定を紹介する。

ONE Fight Night 49の開催日程

ONE Championshipの『ONE Fight Night 49』は、日本時間11月7日(土)11:00からタイ・バンコクのルンピニー・スタジアムで開催される。

メインイベントでは、ルーカス・ガブリエウとマゴメド・マゴメドフがライト級MMAで対戦。日本からは内藤大樹が出場し、ゴントーラニー・ソー・ソンマイとのフライ級キックボクシングマッチに臨む。

項目

内容

大会名

ONE Fight Night 49

開始日時

2026年11月7日(土)11:00～

会場

ルンピニー・スタジアム(タイ・バンコク)

※すべて日本時間。

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ONE Fight Night 49の対戦カード・試合順

ONE Fight Night 49では、MMA、キックボクシング、ムエタイ、サブミッション・グラップリングの全9試合が予定されている。

ONE公式サイトに掲載されている対戦カード・試合順は以下の通り。

試合順

対戦カード

ルール・階級

第9試合
(メイン)

ルーカス・ガブリエウ
vs
マゴメド・マゴメドフ

MMA
ライト級

第8試合
(コーメイン)

ゴントーラニー・ソー・ソンマイ
vs
内藤大樹

キックボクシング
フライ級

第7試合

リー・スンチョル
vs
ナザレス・ラルタズアラ

MMA
ストロー級

第6試合

ノンタチャイ・ジットムアンノン
vs
フェリペ・ロボ

ムエタイ
バンタム級

第5試合

ジョウ・ジアチャン
vs
マムカ・ウスビャン

キックボクシング
フェザー級

第4試合

ビクトリア・ソウザ
vs
マグダレナ・チャバン

MMA
アトム級

第3試合

ボグダン・シュマロフ
vs
ガシャム・ママドフ

キックボクシング
ライト級

第2試合

ビクトル・ウーゴ
vs
デヴォンテ・ジョンソン

サブミッション・グラップリング
無差別級

第1試合

カランダル・タバロフ
vs
イルマディ・イスライロフ

MMA
バンタム級

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ONE Fight Night 49のテレビ放送・ネット配信予定

「ONE Fight Night 49」は、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信される。

地上波・衛星放送各局によるテレビ放送や『U-NEXT』以外のネット配信は予定されていない。

チャンネル

形態

視聴可否

U-NEXT [31日間無料トライアルあり]

ネット

DAZN

ネット

Amazonプライムビデオ

ネット

Hulu

ネット

Netflix

ネット

地上波各局

テレビ

×

衛星放送

テレビ

×

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なお、「ONE Fight Night 49」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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