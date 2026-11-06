格闘技イベント「ONE Fight Night 49」が、2026年11月7日(土)に開催される。
本記事では、ONE Fight Night 49の対戦カード・試合順、放送予定を紹介する。
ONE Fight Night 49の開催日程
ONE Championshipの『ONE Fight Night 49』は、日本時間11月7日(土)11:00からタイ・バンコクのルンピニー・スタジアムで開催される。
メインイベントでは、ルーカス・ガブリエウとマゴメド・マゴメドフがライト級MMAで対戦。日本からは内藤大樹が出場し、ゴントーラニー・ソー・ソンマイとのフライ級キックボクシングマッチに臨む。
項目
内容
大会名
ONE Fight Night 49
開始日時
2026年11月7日(土)11:00～
会場
ルンピニー・スタジアム(タイ・バンコク)
※すべて日本時間。
ONE Fight Night 49の対戦カード・試合順
ONE Fight Night 49では、MMA、キックボクシング、ムエタイ、サブミッション・グラップリングの全9試合が予定されている。
ONE公式サイトに掲載されている対戦カード・試合順は以下の通り。
試合順
対戦カード
ルール・階級
第9試合
ルーカス・ガブリエウ
MMA
第8試合
ゴントーラニー・ソー・ソンマイ
キックボクシング
第7試合
リー・スンチョル
MMA
第6試合
ノンタチャイ・ジットムアンノン
ムエタイ
第5試合
ジョウ・ジアチャン
キックボクシング
第4試合
ビクトリア・ソウザ
MMA
第3試合
ボグダン・シュマロフ
キックボクシング
第2試合
ビクトル・ウーゴ
サブミッション・グラップリング
第1試合
カランダル・タバロフ
MMA
ONE Fight Night 49のテレビ放送・ネット配信予定
「ONE Fight Night 49」は、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信される。
地上波・衛星放送各局によるテレビ放送や『U-NEXT』以外のネット配信は予定されていない。
チャンネル
形態
視聴可否
ネット
〇
DAZN
ネット
〇
Amazonプライムビデオ
ネット
〇
Hulu
ネット
〇
Netflix
ネット
〇
地上波各局
テレビ
×
衛星放送
テレビ
×
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