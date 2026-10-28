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【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数
Tsutomu Maeda

福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズ 今日の試合情報は？スタメン・勝利数・中継予定｜日本シリーズ2026

プロ野球日本シリーズ2026 福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズの第4戦の試合情報をまとめて紹介。先発や勝利数、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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プロ野球日本シリーズ2026では、福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズが対戦している。

【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数今すぐ視聴

本記事では、ソフトバンク対DeNAの今日のスタメン、勝利数、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【10月28日】ソフトバンク対DeNA 今日の試合情報

日本シリーズ2026第4戦のソフトバンク対DeNAは、10月28日(水)18:00からみずほPayPayドーム福岡で開催される。

項目

内容

大会

SMBC日本シリーズ2026 第4戦

開催日時

2026年10月28日(水)18:00

対戦カード

ソフトバンク vs DeNA

会場

みずほPayPayドーム福岡

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ソフトバンク対DeNA 今日のスタメン・予告先発は？

10月28日(水)に行われる日本シリーズ第4戦のスターティングメンバーは、現時点で発表されていない。

予告先発はソフトバンクが前田悠伍、DeNAが平良拳太郎となっている。

チーム

予告先発

スタメン

ソフトバンク

前田悠伍

未発表

DeNA

平良拳太郎

未発表

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ソフトバンク対DeNA 日本シリーズの勝利数は？

日本シリーズ2026は、第3戦終了時点でソフトバンクが3勝、DeNAが0勝となっている。

ソフトバンクは10月27日(火)の第3戦に2-1でサヨナラ勝利し、3連勝で日本一に王手をかけた。

試合

スコア

第1戦
10/24(土)

DeNA 1-3 ソフトバンク

第2戦
10/25(日)

DeNA 3-4 ソフトバンク

第3戦
10/27(火)

ソフトバンク 2-1 DeNA

通算勝利数

ソフトバンク 3勝
DeNA 0勝

※日本シリーズは4戦先勝制。先に4勝したチームが日本一となる。

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ソフトバンク対DeNA 今日のテレビ放送・ネット配信予定

10月28日(水)のソフトバンク対DeNAは、地上波『日本テレビ系列』で17:53から生中継される。

ネットでは『Hulu』と『TVer』がライブ配信を行う。

チャンネル

形態

中継予定

Hulu

ネット

ライブ配信

日本テレビ系列

地上波

生中継

TVer

ネット

ライブ配信

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日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu LogoHulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

  1. Hulu公式サイトにアクセス
  2. 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
  3. 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
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【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

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U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式サイトにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
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【ABEMA】第5戦をライブ配信！

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ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
【10/29】ABEMAで日本シリーズ第5戦をライブ配信！プレミアム登録で広告なし

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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