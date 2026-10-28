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プロ野球日本シリーズ2026では、福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズが対戦している。

本記事では、ソフトバンク対DeNAの今日のスタメン、勝利数、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【10月28日】ソフトバンク対DeNA 今日の試合情報

日本シリーズ2026第4戦のソフトバンク対DeNAは、10月28日(水)18:00からみずほPayPayドーム福岡で開催される。

項目 内容 大会 SMBC日本シリーズ2026 第4戦 開催日時 2026年10月28日(水)18:00 対戦カード ソフトバンク vs DeNA 会場 みずほPayPayドーム福岡

ソフトバンク対DeNA 今日のスタメン・予告先発は？

10月28日(水)に行われる日本シリーズ第4戦のスターティングメンバーは、現時点で発表されていない。

予告先発はソフトバンクが前田悠伍、DeNAが平良拳太郎となっている。

チーム 予告先発 スタメン ソフトバンク 前田悠伍 未発表 DeNA 平良拳太郎 未発表

ソフトバンク対DeNA 日本シリーズの勝利数は？

日本シリーズ2026は、第3戦終了時点でソフトバンクが3勝、DeNAが0勝となっている。

ソフトバンクは10月27日(火)の第3戦に2-1でサヨナラ勝利し、3連勝で日本一に王手をかけた。

試合 スコア 第1戦

10/24(土) DeNA 1-3 ソフトバンク 第2戦

10/25(日) DeNA 3-4 ソフトバンク 第3戦

10/27(火) ソフトバンク 2-1 DeNA 通算勝利数 ソフトバンク 3勝

DeNA 0勝

※日本シリーズは4戦先勝制。先に4勝したチームが日本一となる。

ソフトバンク対DeNA 今日のテレビ放送・ネット配信予定

10月28日(水)のソフトバンク対DeNAは、地上波『日本テレビ系列』で17:53から生中継される。

ネットでは『Hulu』と『TVer』がライブ配信を行う。

チャンネル 形態 中継予定 Hulu ネット ライブ配信 日本テレビ系列 地上波 生中継 TVer ネット ライブ配信

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。