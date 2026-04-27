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takeru rodtang 20260429U-NEXT
【4/29】武尊vsロッタンはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

「ONE SAMURAI 1」の大会日程・対戦カード・試合順は？武尊の引退試合は何試合目に開始？

格闘技大会「ONE SAMURAI 1」の大会日程や対戦カード・試合順を紹介。武尊の現役ラストマッチは何試合目にスタートする？

見放題プランで視聴可能
takeru rodtang 20260429

U-NEXT

4/29(水・祝)にONE SAMURAI 1をU-NEXTで配信！

武尊引退試合、与座優貴、若松佑弥、吉成名高のタイトルマッチ

31日間無料トライアルで視聴！

U-NEXT31日間無料トライアルあり

格闘技大会の「ONE SAMURAI 1」が、4月29日(水)に有明アリーナで行われる。

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信まずは無料トライアル

本記事では、「ONE SAMURAI 1」の大会日程や対戦カード、試合順を紹介する。

「ONE SAMURAI 1」とは？大会日程は？

「ONE SAMURAI」は、日本を象徴するスターたちと、世界各国から集まったトップアスリートたちが、MMA、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリングの各カテゴリーで激突する日本大会の新シリーズ。その記念すべき第1回大会が、2026年4月29日(水)に東京・有明アリーナで行われる。

「ONE SAMURAI 1」では全15試合が行われ、メインイベントでは現役最終戦となる武尊が“宿敵”ロッタンとのフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦に臨む。

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信まずは無料トライアル

「ONE SAMURAI 1」の対戦カード・試合順

「ONE SAMURAI 1」では、武尊vsロッタンの他にもフライ級MMA世界タイトルマッチの若松佑弥vsアバズベク・ホルミルザエフ、アトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高vsソンチャイノーイ、バンタム級キックボクシング世界タイトルマッチのジョナサン・ハガティーvs与座優貴など、注目のタイトルマッチが目白押しとなっている。

試合順および対戦カードは以下の通り。

試合順タイトル・階級対戦カード
メインイベントフライ級 キックボクシング
暫定世界王者決定戦		ロッタン vs 武尊
第14試合フライ級 MMA
世界タイトルマッチ		若松佑弥 vs アバズベク・ホルミルザエフ
第13試合アトム級 ムエタイ
世界タイトルマッチ		吉成名高 vs ソンチャイノーイ
第12試合バンタム級 キックボクシング
世界タイトルマッチ		ジョナサン・ハガティー vs 与座優貴
第11試合フェザー級 キックボクシングマラット・グレゴリアン vs 海人
第10試合アトム級 MMA三浦彩佳 vs 澤田千優
第9試合バンタム級 キックボクシング秋元皓貴 vs 久井大夢
第8試合フェザー級 キックボクシング和島大海 vs リカルド・ブラボ
第7試合アトム級 MMA平田樹 vs リトゥ・フォガット
第6試合フライ級 MMA和田竜光 vs 伊藤盛一郎
第5試合ストロー級 MMA山北渓人 vs 黒澤亮平
第4試合フライ級 ムエタイ吉成士門 vs ジョハン・ガザリ
第3試合ストロー級 キックボクシング黒田斗真 vs 田丸辰
第2試合フライ級 キックボクシング陽勇 vs 内藤大樹
第1試合バンタム級 MMA永井奏多 vs 神部篤坊

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信まずは無料トライアル

武尊vsロッタンの中継予定は？

武尊vsロッタンを含む「ONE SAMURAI 1」の全15試合は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を実施。PPV形式ではなく、「月額プラン」の見放題対象作品となる。地上波テレビ放送では『フジテレビ』が4月29日(水)22:00～23:24に第12試合～第15試合を放送予定だ。また、『大会公式YouTube』では第1試合と第2試合のみ無料配信を予定している。

ONE SAMURAI 1の中継スケジュール

  • U-NEXT：4月29日(水)13:30開演(全試合ライブ・見逃し配信)
  • フジテレビ：4月29日(水)22:00～23:24(第12試合～第15試合を放送予定)
  • 大会公式YouTube：第1試合・第2試合を無料配信

※放送・配信予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

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武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

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前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

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  4. 登録完了！
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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。