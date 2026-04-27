格闘技大会の「ONE SAMURAI 1」が、4月29日(水)に有明アリーナで行われる。

本記事では、「ONE SAMURAI 1」の大会日程や対戦カード、試合順を紹介する。

「ONE SAMURAI 1」とは？大会日程は？

「ONE SAMURAI」は、日本を象徴するスターたちと、世界各国から集まったトップアスリートたちが、MMA、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリングの各カテゴリーで激突する日本大会の新シリーズ。その記念すべき第1回大会が、2026年4月29日(水)に東京・有明アリーナで行われる。

「ONE SAMURAI 1」では全15試合が行われ、メインイベントでは現役最終戦となる武尊が“宿敵”ロッタンとのフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦に臨む。

「ONE SAMURAI 1」の対戦カード・試合順

「ONE SAMURAI 1」では、武尊vsロッタンの他にもフライ級MMA世界タイトルマッチの若松佑弥vsアバズベク・ホルミルザエフ、アトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高vsソンチャイノーイ、バンタム級キックボクシング世界タイトルマッチのジョナサン・ハガティーvs与座優貴など、注目のタイトルマッチが目白押しとなっている。

試合順および対戦カードは以下の通り。

試合順 タイトル・階級 対戦カード メインイベント フライ級 キックボクシング

暫定世界王者決定戦 ロッタン vs 武尊 第14試合 フライ級 MMA

世界タイトルマッチ 若松佑弥 vs アバズベク・ホルミルザエフ 第13試合 アトム級 ムエタイ

世界タイトルマッチ 吉成名高 vs ソンチャイノーイ 第12試合 バンタム級 キックボクシング

世界タイトルマッチ ジョナサン・ハガティー vs 与座優貴 第11試合 フェザー級 キックボクシング マラット・グレゴリアン vs 海人 第10試合 アトム級 MMA 三浦彩佳 vs 澤田千優 第9試合 バンタム級 キックボクシング 秋元皓貴 vs 久井大夢 第8試合 フェザー級 キックボクシング 和島大海 vs リカルド・ブラボ 第7試合 アトム級 MMA 平田樹 vs リトゥ・フォガット 第6試合 フライ級 MMA 和田竜光 vs 伊藤盛一郎 第5試合 ストロー級 MMA 山北渓人 vs 黒澤亮平 第4試合 フライ級 ムエタイ 吉成士門 vs ジョハン・ガザリ 第3試合 ストロー級 キックボクシング 黒田斗真 vs 田丸辰 第2試合 フライ級 キックボクシング 陽勇 vs 内藤大樹 第1試合 バンタム級 MMA 永井奏多 vs 神部篤坊

武尊vsロッタンの中継予定は？

武尊vsロッタンを含む「ONE SAMURAI 1」の全15試合は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を実施。PPV形式ではなく、「月額プラン」の見放題対象作品となる。地上波テレビ放送では『フジテレビ』が4月29日(水)22:00～23:24に第12試合～第15試合を放送予定だ。また、『大会公式YouTube』では第1試合と第2試合のみ無料配信を予定している。

ONE SAMURAI 1の中継スケジュール

※放送・配信予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。