現役引退を発表した錦織圭が、「ATP500 ワシントンD.C.」に出場する。

本記事では、「ATP500 ワシントンD.C.」の試合日程や対戦相手、中継予定を紹介する。

ATP500 ワシントンD.C.の大会日程

ATP500 ワシントンD.C.は、7月27日(月)～8月3日(月)に開催。2026シーズン限りでの現役引退を発表した錦織圭が、引退後初めて出場する公式戦となる。錦織は過去に8度同大会に出場しており、2015年には優勝も経験。2026年は5年ぶりの本大会出場となる。

大会は7月27日(月)・28日(火)に1回戦、29日(水)・30日(木)に2回戦、8月1日(土)に準々決勝、2日(日)に準決勝、3日(月)に決勝が実施予定だ。

1回戦：7月27日(月)・28日(火)

2回戦：7月29日(水)・30日(木)

準々決勝：8月1日(土)

準決勝：8月2日(日)

決勝：8月1日(月)

ATP500 ワシントンD.C. 錦織圭の試合日・対戦相手は？

錦織圭は、7月28日(火)6:00からATP500 ワシントンD.C.の初戦を開始予定だ。対戦相手は、中国の21歳、シャン・ジュンチェンとなる。

錦織圭の試合日程

ラウンド 試合日 開始時間 対戦相手 1回戦 2026/7/28(火) 午前6:00 シャン・ジュンチュン

※すべて日本時間。

ATP500 ワシントンD.C.の中継予定は？

ATP500 ワシントンD.C.は、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』が錦織圭の全試合を日本語実況・解説付きでライブ＆見逃し配信。ゲスト解説に松岡修造氏、実況に鍋島昭茂氏、解説に村上武資氏という体制となっている。

『U-NEXT』の配信は日本国内独占ライブとなるため、その他のプラットフォームによる生中継は予定されていない。

ATP500 ワシントンD.C.のU-NEXT配信予定

配信日時：2026年7月27日(月)～8月3日(月)

配信形態：日本国内独占ライブ配信｜錦織圭戦は全試合日本語実況・解説付き

出演者：【ゲスト解説】松岡修造、【実況】鍋島昭茂、【解説】村上武資

※中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

ATP500 ワシントンD.C.のおすすめ視聴方法は？

ATP500 ワシントンD.C.を含むATPツアーは、『U-NEXT』にて見放題で独占ライブ配信。『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間が設けられており、期間中もATPツアーを含む見放題作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、トライアル期間中に解約すれば支払いは発生しない。

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください