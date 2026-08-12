錦織圭が、「ATP1000 シンシナティ・オープン」の予選から出場している。

本記事では、「ATP1000 シンシナティ・オープン」の試合日程や対戦相手、中継予定を紹介する。

ATP1000 シンシナティ・オープンの大会日程

ATP1000 シンシナティ・オープンは、8月13日(木)～24日(月)に開催。2026シーズン限りでの現役引退を発表した錦織圭が予選からの出場を目指している。錦織は次戦、日本時間8月13日(木)午前2:00移行開始予定の予選2回戦でマルコ・トゥルンヘリッティを破れば本戦出場となる。

予選後、大会は8月13日(木)・14日(金)に1回戦、16日(日)・17日(月)に2回戦、18日(火)・19日(水)に3回戦、20日(木)に4回戦が開催。その後、21日(金)・22日(土)に準々決勝、23日(日)に準決勝、24日(月)に決勝が開催予定だ。

予選：8月12日(水)・13日(木)

1回戦：8月13日(木)・14日(金)

2回戦：8月16日(日)・17日(月)

3回戦：8月18日(火)・19日(水)

4回戦：8月20日(木)

準々決勝：8月21日(金)・22日(土)

準決勝：8月23日(日)

決勝：8月24日(月)

ATP1000 シンシナティ・オープン 錦織圭の試合日・対戦相手は？

錦織圭は、ATP1000 シンシナティ・オープン予選の初戦でフランシスコ・コメサーニャに勝利。2回戦では、本戦出場を懸けてマルコ・トゥルンヘリッティと対戦する。

錦織圭の試合日程

ラウンド 試合日 開始時間 対戦相手 予選2回戦 2026/8/13(木) 午前2:00以降 マルコ・トゥルンヘリッティ

※すべて日本時間。

ATP1000 シンシナティ・オープンの中継予定は？

ATP1000 シンシナティ・オープンは、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』が予選から錦織圭の全試合を日本語実況・解説付きでライブ＆見逃し配信する。

『U-NEXT』の配信は日本国内独占ライブとなるため、その他のプラットフォームによる生中継は予定されていない。

ATP1000 シンシナティ・オープンのU-NEXT配信予定

予選1回戦：8月11日(火) 23:25-

予選2回戦：8月13日(木) 1:55-

Day1：8月13日(木) 19:55-

Day2：8月14日(金) 19:55-

Day3：8月15日(土) 19:55-

Day4：8月16日(日) 19:55-

Day5：8月17日(月) 19:55-

Day6：8月18日(火) 19:55-

Day7：8月19日(水) 19:55-

Day8：8月20日(木) 19:55-

Day9：8月21日(金) 19:55-

Day10：8月22日(土) 19:55-

Day11：8月23日(日) 19:55-

※すべて日本時間。

※中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

ATP1000 シンシナティ・オープンのおすすめ視聴方法は？

ATP1000 シンシナティ・オープンを含むATPツアーは、『U-NEXT』にて見放題で独占ライブ配信。『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間が設けられており、期間中もATPツアーを含む見放題作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、トライアル期間中に解約すれば支払いは発生しない。

※本ページに記載の情報は、2026年8月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください