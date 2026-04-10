マスターズ2026の結果速報・リーダーボード｜松山英樹ら日本人の成績は？

マスターズ・トーナメント2026が、4月9日(木)～12日(日)にかけて行われる。
本記事では、マスターズ2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。
マスターズゴルフ2026の結果速報・リーダーボード
※初日終了時点。
|順位
|選手名
|スコア
|1
|2
|3
|4
|TOTAL
|1T
|サム バーンズ
|-5
|67
|-
|-
|-
|67
|1T
|ロリー マキロイ
|-5
|67
|-
|-
|-
|67
|3T
|カート キタヤマ
|-3
|69
|-
|-
|-
|69
|3T
|ジェイソン デイ
|-3
|69
|-
|-
|-
|69
|3T
|パトリック リード
|-3
|69
|-
|-
|-
|69
|6T
|シェーン ローリー
|-2
|70
|-
|-
|-
|70
|6T
|ザンダー シャウフェレ
|-2
|70
|-
|-
|-
|70
|6T
|ジャスティン ローズ
|-2
|70
|-
|-
|-
|70
|6T
|スコッティー シェフラー
|-2
|70
|-
|-
|-
|70
|10T
|李 昊桐
|-1
|71
|-
|-
|-
|71
|10T
|ニック テイラー
|-1
|71
|-
|-
|-
|71
|10T
|トミー フリートウッド
|-1
|71
|-
|-
|-
|71
|10T
|ブライアン キャンベル
|-1
|71
|-
|-
|-
|71
|10T
|アーロン ライ
|-1
|71
|-
|-
|-
|71
|10T
|ジェーコブ ブリッジマン
|-1
|71
|-
|-
|-
|71
|10T
|ゲーリー ウッドランド
|-1
|71
|-
|-
|-
|71
|17T
|マックス ホーマ
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|マシュー マッカーティ
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|クリストファー ライタン
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|キーガン ブラッドリー
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|ライアン ジェラルド
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|松山 英樹
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|サム スティーブンズ
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|ウィンダム クラーク
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|アダム スコット
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|セルヒオ ガルシア
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|マイケル ブレナン
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|クリストファー ゴッターアップ
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|ジョーダン スピース
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|ブルックス ケプカ
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|ジャスティン トーマス
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|17T
|ベン グリフィン
|E
|72
|-
|-
|-
|72
|33T
|ジェイク ナップ
|+1
|73
|-
|-
|-
|73
|33T
|ダスティン ジョンソン
|+1
|73
|-
|-
|-
|73
|33T
|アクシャイ バティア
|+1
|73
|-
|-
|-
|73
|33T
|ラッセル ヘンリー
|+1
|73
|-
|-
|-
|73
|33T
|キャメロン ヤング
|+1
|73
|-
|-
|-
|73
|33T
|セップ ストレイカ
|+1
|73
|-
|-
|-
|73
|33T
|ハリス イングリッシュ
|+1
|73
|-
|-
|-
|73
|40T
|ホセ マリア オラサバル
|+2
|74
|-
|-
|-
|74
|40T
|キャメロン スミス
|+2
|74
|-
|-
|-
|74
|40T
|マシュー フィッツパトリック
|+2
|74
|-
|-
|-
|74
|40T
|コリン モリカワ
|+2
|74
|-
|-
|-
|74
|40T
|@ イーサン ファン
|+2
|74
|-
|-
|-
|74
|40T
|ティレル ハットン
|+2
|74
|-
|-
|-
|74
|40T
|J.J. スパウン
|+2
|74
|-
|-
|-
|74
|40T
|ルードヴィッヒ アベルグ
|+2
|74
|-
|-
|-
|74
|48T
|シャール シュワーツェル
|+3
|75
|-
|-
|-
|75
|48T
|ビクトル ホブラン
|+3
|75
|-
|-
|-
|75
|48T
|アンドリュー ノバク
|+3
|75
|-
|-
|-
|75
|48T
|トム マッキビン
|+3
|75
|-
|-
|-
|75
|48T
|ザック ジョンソン
|+3
|75
|-
|-
|-
|75
|48T
|マイケル キム
|+3
|75
|-
|-
|-
|75
|48T
|コリー コナーズ
|+3
|75
|-
|-
|-
|75
|48T
|キム シウ
|+3
|75
|-
|-
|-
|75
|56T
|ジョン キーファー
|+4
|76
|-
|-
|-
|76
|56T
|@ ジャクソン へリントン
|+4
|76
|-
|-
|-
|76
|56T
|バッバ ワトソン
|+4
|76
|-
|-
|-
|76
|56T
|ブライソン デシャンボー
|+4
|76
|-
|-
|-
|76
|56T
|イム ソンジェ
|+4
|76
|-
|-
|-
|76
|56T
|ニコライ ホイガールト
|+4
|76
|-
|-
|-
|76
|56T
|ダニー ウィレット
|+4
|76
|-
|-
|-
|76
|56T
|ダニエル バーガー
|+4
|76
|-
|-
|-
|76
|56T
|マルコ ペンジ
|+4
|76
|-
|-
|-
|76
|65T
|ラスムス ネールゴール ペーターセン
|+5
|77
|-
|-
|-
|77
|65T
|ライアン フォックス
|+5
|77
|-
|-
|-
|77
|65T
|ケーシー ジャービス
|+5
|77
|-
|-
|-
|77
|65T
|@ メイソン ハウエル
|+5
|77
|-
|-
|-
|77
|65T
|パトリック カントレー
|+5
|77
|-
|-
|-
|77
|65T
|アレクサンデル ノーレン
|+5
|77
|-
|-
|-
|77
|65T
|ハリー ホール
|+5
|77
|-
|-
|-
|77
|65T
|マーベリック マクネリ
|+5
|77
|-
|-
|-
|77
|73T
|ラスムス ホイガールト
|+6
|78
|-
|-
|-
|78
|73T
|フレッド カプルス
|+6
|78
|-
|-
|-
|78
|73T
|ミン ウー リー
|+6
|78
|-
|-
|-
|78
|73T
|ジョン ラーム
|+6
|78
|-
|-
|-
|78
|77T
|アンヘル カブレラ
|+7
|79
|-
|-
|-
|79
|77T
|マックス グレイセマン
|+7
|79
|-
|-
|-
|79
|77T
|ビジェイ シン
|+7
|79
|-
|-
|-
|79
|77T
|ニコラス エチャバリア
|+7
|79
|-
|-
|-
|79
|77T
|ブライアン ハーマン
|+7
|79
|-
|-
|-
|79
|82T
|カルロス オルティス
|+8
|80
|-
|-
|-
|80
|82T
|サーミ ベリメキ
|+8
|80
|-
|-
|-
|80
|82T
|@ ポンサパク ラオパクディ
|+8
|80
|-
|-
|-
|80
|82T
|ロバート マッキンタイア
|+8
|80
|-
|-
|-
|80
|86T
|@ ブランドン ホルツ
|+9
|81
|-
|-
|-
|81
|86T
|マイク ウィアー
|+9
|81
|-
|-
|-
|81
|86T
|@ マテオ プルチーニ
|+9
|81
|-
|-
|-
|81
|89
|デービス ライリー
|+10
|82
|-
|-
|-
|82
|90T
|片岡 尚之
|+12
|84
|-
|-
|-
|84
|90T
|オルドリッチ ポトギーター
|+12
|84
|-
|-
|-
|84
＠はアマチュア選手
マスターズゴルフ2026の中継スケジュール
マスターズ2026は、ネット配信は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。テレビ放送は地上波『TBS系列』と衛星放送『BS-TBS』での生中継が予定されている。
なお、『U-NEXT』では5CHのマルチチャンネル配信を実施。チャンネルの内容はそれぞれ「Ch1 日本語実況・解説付きメイン中継」「Ch2 ドライビングレンジ(練習場)」「Ch3 フィーチャードグループ(注目組)」「Ch4 アーメンコーナー(11番～13番)」「Ch5 15番・16番」となっている。
|開催日
|テレビ放送
|ネット配信
|1日目：4/9(木)
|TBS系列 23:56～25:25
BS-TBS 25:25～28:00
TBS系列 28:00～翌午前8:20
|U-NEXT 21:15～
(31日間無料体験あり)
|2日目：4/10(金)
|TBS系列 24:48～25:48
BS-TBS 25:48～28:00
TBS系列 28:00～翌午前8:00
|U-NEXT 21:15～
(31日間無料体験あり)
|3日目：4/11(土)
|TBS系列 24:15～25:15
BS-TBS 25:15～28:30
TBS系列 28:30～翌午前8:30
|U-NEXT 22:45～
(31日間無料体験あり)
|最終日：4/12(日)
|TBS系列 24:25～翌午前8:20 ※延長あり
|U-NEXT 22:45～
(31日間無料体験あり)
※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
マスターズ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、マスターズ2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」ではなく、「月額プラン」でのみ視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はマスターズ2026を含む見放題作品を視聴することができる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT『ゴルフ特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTワールドゴルフパックでも主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズ・トーナメントやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|マスターズ・トーナメント
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
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U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
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U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
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※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページに記載の情報は、2026年4月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。