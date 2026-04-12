マスターズ2026で松山英樹は優勝できる？逆転条件・最新成績・コース相性まとめ

ゴルフのメジャー大会「マスターズ2026」において、日本のエース松山英樹の優勝の可能性に注目が集まっている。過去にオーガスタで頂点に立った実績を持つだけに、今大会でも優勝争いに絡む存在として期待は高い。

本記事では、松山英樹のマスターズ2026の成績を紹介する。

マスターズ2026松山英樹の優勝の可能性は？

マスターズ2026で松山英樹が逆転優勝を狙うには、最終日に大きくスコアを伸ばす必要がある厳しい状況に立たされている。第3ラウンド終了時点で通算2アンダーの29位タイと順位を落とし、首位を走るローリー・マキロイとキャメロン・ヤングとは9打差。優勝争いに食い込むにはビッグスコアが不可欠な展開となっている。

第3ラウンドでは6バーディーを奪いながらも6ボギーと出入りの激しいゴルフとなり、スコアを伸ばしきれなかった。とくにグリーン上での苦戦が目立ち、本人も「結果につながっていない」と語るように、パッティングが大きな課題となっている。

一方で、ショットやアプローチの精度は高く、オーガスタ特有の難しいグリーンにも対応できている点はポジティブ材料。解説の藤田寛之も「ミドルパットを決められるかが鍵」と指摘しており、最終日はパターの出来が順位を大きく左右する可能性が高い。

今季はすでに好結果を残しており、ポテンシャル自体は十分。過去にグリーンジャケットを手にした経験もあるだけに、完全に優勝の可能性が消えたわけではない。最終日にどこまでスコアを伸ばし、上位陣にプレッシャーをかけられるかが最大の焦点となる。

項目 内容 順位 29位タイ スコア 通算-2(72-70-72) 首位との差 9打差 課題 パッティング(ミドルパット成功率) 強み ショット精度・コース経験 優勝条件 最終日のビッグスコア

マスターズ2026のコースと松山英樹の相性は？

マスターズ2026の舞台となるオーガスタ・ナショナルGCと松山英樹の相性は、過去の実績やスタッツを踏まえると極めて高いレベルにある。2021年大会でアジア勢初の優勝を果たしているだけでなく、長年にわたり安定した成績を残してきた実績が、その適性を裏付けている。

特筆すべきはコースに対する経験値の高さだ。オーガスタでのラウンド数は50を超え、平均スコアは71.72を記録。この数字は同コースで一定数プレーしている選手の中でも上位に位置し、難コースに対する対応力の高さを示している。

プレースタイルとの相性も大きな強みとなる。オーガスタ攻略の鍵とされるアイアンショットの精度や、グリーン周りでのアプローチ技術は松山の持ち味と完全に一致。繊細な距離感やライン読みが求められるコース特性に対して、総合力で対応できる点が優位に働く。

また、コース内の特定ホールでも強さを発揮している。パー5の8番や13番ではスコアを伸ばす傾向があり、難所として知られるアーメンコーナーの12番でも通算アンダーパーを記録。重要局面で崩れにくい安定感は、優勝争いにおいて大きな武器となる。

さらに、リビエラCCやカパルアといったマスターズと相関性の高いコースで結果を残している点も見逃せない。コース適性と実績の両面から見ても、松山英樹はオーガスタにおいて高いパフォーマンスを発揮できる条件が揃っていると言える。

【4月12日】マスターズ2026最終日の放送・配信スケジュール

マスターズ2026の最終ラウンド(4月12日)は、地上波では『TBS系列』による中継、ネットでは『U-NEXT(月額プラン/31日間無料トライアルあり)』で視聴できる。大会のクライマックスとなる一日だけに、例年同様に長時間の中継体制が組まれている。

テレビは深夜帯から翌朝にかけての放送枠となり、延長対応も含めて優勝決定の瞬間までカバーされる見通し。一方、U-NEXTではライブ配信が先行してスタートし、複数チャンネルによるマルチ視聴にも対応している。

ネット配信では、日本語実況付きのメイン中継に加え、注目組や名物ホールに特化した映像などを自由に選択可能。視点を切り替えながら観戦できるため、テレビ中継とは異なる楽しみ方ができる点が特徴だ。

なお、当日の進行や天候によって放送・配信時間が変更となる可能性もあるため、視聴前には各サービスの最新情報を確認しておきたい。

※すべて日本時間。

※放送・配信時間は変更となる場合あり。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

マスターズ2026のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、マスターズ2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」ではなく、「月額プラン」でのみ視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はマスターズ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックでも主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズ・トーナメントやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × マスターズ・トーナメント × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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U-NEXT

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※本ページに記載の情報は、2026年4月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。