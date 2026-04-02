谷口将隆の次戦はいつ？試合日程・放送予定・対戦相手

谷口将隆が「TREASURE BOXING PROMOTION 12」で WBA・WBO世界ライトフライ級タイトルマッチに臨む。

本記事では、谷口将隆の次戦の日程や放送予定、対戦相手、視聴方法を紹介する。

谷口将隆の次戦｜概要

元WBO世界ミニマム級王者の谷口将隆は4月3日(金)、現WBA・WBO世界ライトフライ級王者のレネ・サンティアゴ(プエルトリコ)と対戦する。

同試合は「TREASURE BOXING PROMOTION 12」のメインイベントとして開催される。

対戦相手

谷口将隆がWBA・WBO世界ライトフライ級タイトルマッチで対戦するのは、現WBA・WBO世界ライトフライ級王者のレネ・サンティアゴだ。

レネ・サンティアゴのプロ通算成績は、19戦 15勝 (9KO) 4敗。2025年3月に岩田翔吉、12月に高見亨介を下し、統一王者にとなった。

対する谷口将隆は、元WBO世界ミニマム級王者でWBO世界ライトフライ級4位、WBA同級7位。

TREASURE BOXING PROMOTION 12｜概要

TREASURE BOXING PROMOTION 12｜対戦カード

試合 階級・タイトル 対戦カード メインイベント WBA・WBO世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦 レネ・サンティアゴ（プエルトリコ） VS 谷口 将隆（ワタナベ） セミファイナル 123.5lbs契約10回戦 小國 以載（角海老宝石） VS マーロン・タパレス（フィリピン） アンダーカード OPBF東洋太平洋スーパーウェルター級タイトルマッチ10回戦 緑川 創（EBISU K's） VS 加藤 寿（熊谷コサカ） アンダーカード ミドル級8回戦 細川チャーリー忍（金子） VS 黒部 竜聖（ワールドスポーツ）

U-NEXTの視聴方法

「TREASURE BOXING 12」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

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※本記事の情報は2026年3月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください