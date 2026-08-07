【ONE SAMURAI 2】野杁正明vsリウ・メンヤンのテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

野杁正明とリウ・メンヤンの一戦は、2026年8月8日(土)に開催される『ONE SAMURAI 2』で行われる予定だ。

本記事では、野杁正明vsリウ・メンヤンのテレビ放送予定、ネット配信予定について紹介する。

野杁正明vsリウ・メンヤンはいつ？

野杁正明vsリウ・メンヤンは、2026年8月8日(土)に開催される格闘技イベント『ONE SAMURAI 2』で行われる予定だ。会場は東京都のEBARA WAVE アリーナおおた(旧 大田区総合体育館)となっている。

大会は17:30開始予定で、野杁正明vsリウ・メンヤンはメインイベントの第10試合として実施される。試合開始時間は大会の進行状況によって前後する可能性があるため、当日は早めに中継・配信を確認しておきたい。

この一戦は、ONE SAMURAIフェザー級キックボクシングトーナメント準々決勝として行われるカードだ。野杁にとっては、2024年12月に判定負けを喫したリウ・メンヤンとのリベンジマッチとなる。

項目 内容 大会名 ONE SAMURAI 2 対戦カード 野杁正明 vs リウ・メンヤン 開催日 2026年8月8日(土) 大会開始時間 17:30予定 試合順 第10試合(メインイベント) 会場 EBARA WAVE アリーナおおた(東京都) 試合形式 ONE SAMURAIフェザー級キックボクシングトーナメント準々決勝

野杁正明vsリウ・メンヤンのテレビ放送・ネット配信予定は？

野杁正明vsリウ・メンヤンが行われる『ONE SAMURAI 2』は、2026年8月8日(土)に『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定だ。配信は14:45から開始され、大会の第1試合は17:30開始予定となっている。

現時点で、地上波やBSでのテレビ放送予定は確認されていない。そのため、野杁正明vsリウ・メンヤンを視聴する場合は、U-NEXTでのネット配信が基本となる。

また、見逃し配信も予定されており、ライブ配信終了後の準備が整い次第、2026年9月26日(水)23:59まで視聴可能だ。リアルタイムで観戦できない場合でも、期間内であれば後から試合をチェックできる。

放送・配信サービス 形態 放送・配信時間 U-NEXT ネット配信 2026年8月8日(土)14:45～ 地上波 テレビ 放送予定なし BS テレビ 放送予定なし

ONE SAMURAI 2の対戦カードは？

2026年8月8日(土)に開催される『ONE SAMURAI 2』では、全10試合が予定されている。メインイベントでは、野杁正明とリウ・メンヤンがフェザー級キックボクシングトーナメント準々決勝で対戦する。

同トーナメントは、優勝者が現ONEフェザー級キックボクシング世界王者スーパーボンへの挑戦権を獲得できる注目の舞台だ。野杁正明vsリウ・メンヤンに加え、海人vsモハメド・シアサラニ、都木航佑vsルオ・チャオも準々決勝として行われる。

また、MMAやキックボクシングの注目カードも組まれており、日本人選手が多数出場する大会となる。なお、当初出場予定だった安保瑠輝也は、練習中に負ったヒジの負傷により今大会を欠場する。

試合順 対戦カード 内容 第10試合

(メインイベント) 野杁正明 vs リウ・メンヤン フェザー級 キックボクシングトーナメント準々決勝 第9試合

(コーメインイベント) 海人 vs モハメド・シアサラニ フェザー級 キックボクシングトーナメント準々決勝 第8試合 都木航佑 vs ルオ・チャオ フェザー級 キックボクシングトーナメント準々決勝 第7試合 山北渓人 vs 田上こゆる ストロー級 MMA 第6試合 山本歩夢 vs 平山諒 バンタム級 MMA 第5試合 奥村将真 vs 礼司 ストロー級 キックボクシング 第4試合 森昴星 vs 佐藤雄介 ライト級 MMA 第3試合 笠原弘希 vs 塩川琉斗 フェザー級 キックボクシング 第2試合 嵐舞 vs 北野克樹 バンタム級 キックボクシング 第1試合 スアレック vs 田中勇利 フェザー級 キックボクシング

野杁正明選手の次戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 2」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 2」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。